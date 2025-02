Cómo evitar ser víctima de las conductas egocéntricas de los narcisistas

El narcisismo se caracteriza por ausencia de empatía y una necesidad constante de admiración (Imagen ilustrativa Infobae)

Las personas que sufren trastorno narcisista de la personalidad se caracterizan por ser egocéntricas, arrogantes, soberbias y tener falta de empatía. Tienen una gran necesidad de admiración y de estar siempre en el centro de la escena. Su discurso suele ser autorreferencial, y precisan constante afirmación y admiración. A la vez, tienen un costado atractivo y encantador, con el “captan” a sus víctimas.

Amy Brunell, profesora de psicología en la Universidad Estatal de Ohio e investigadora del narcisismo, escribió un artículo científico sobre cómo afrontar la relación con este tipo de personalidades.

“Hay una serie de investigaciones que sugieren que los narcisistas saben que otras personas los encuentran molestos”, dijo Brunell. “Saben que su reputación no es muy buena, pero no se dan cuenta de ello para cambiar. Siguen pensando que es culpa de la otra persona. Piensan que estás celoso, que no ves lo genial que es”, arguumentó.

Cuáles son los rasgos clave de los narcisistas

Grandiosidad. Sentido exagerado de autoimportancia y logros.

Necesidad de admiración. Anhelo constante de validación y aprobación.

Falta de empatía . Dificultad para comprender o preocuparse por los sentimientos de los demás.

Comportamiento explotador. Aprovecharse de los demás para obtener beneficio personal.

Envidiar. Sentir envidia de los demás o creer que los demás les tienen envidia.

Estos rasgos forman la base del comportamiento narcisista y pueden manifestarse de diversas maneras en las relaciones sociales y personales.

¿Los narcisistas nacen o se hacen?

No se conocen cuáles son las causas exactas del perfil narcisista, sin embargo, es evidente la relación que existe entre un componente hereditario y el desarrollo de una personalidad narcisista. En aquellas familias en las que existen antecedentes familiares de trastorno narcisista, cuentan con una mayor probabilidad de desarrollarlo.

Un estudio sobre gemelos en China, sugirió que la genética puede desempeñar un papel, ya que tanto la grandiosidad como la sensación de tener derecho a todo parecen ser más comunes entre los gemelos que entre los otros hermanos.

Otros estudios que comparan a los hijos adoptados con los hijos biológicos también apuntan a la heredabilidad, ya que los hijos biológicos exhiben más el comportamiento de sus padres narcisistas que los hijos adoptados.

Sin embargo, el comportamiento de un narcisista puede ser peligroso y dañino en una relación porque carece de empatía y tiene una necesidad interminable de admiración, afirmó Enrique De Rosa Alabaster en su artículo en Infobae: “De manera similar con las estructuras psicopáticas, los narcisistas no establecen vínculos reales, sino alianzas de interés, para lograr sus objetivos, hacerse notar, adquirir ‘contactos’, poder etc. Los demás tendrán, pasada la experiencia con estos personajes, la inevitable sensación (y certeza) de haber sido utilizados como un instrumento”.

Cómo lidiar con un narcisista

Según el doctor De Rosa Alabaster ante un narcisista “habrá que aceptar de manera radical, es decir sin establecer juicios o buscar estrategias, la realidad de la situación, ya que esa persona que nos ha tocado profundamente, difícilmente podrá cambiar su estructura psíquica, ya que esta es muy rígida. Mantener la esperanza de cambio a veces es el veneno posterior a la mordedura”.

Sin embargo, hay algunas técnicas que pueden ayudar. Una estrategia para lidiar con un narcisista, ponerle un límite y evitar ser heridos es actuar como una “piedra gris”, lo que significa dejar de responderle y volverse indiferente a sus demandas, como una roca.

El objetivo es hacer que la persona narcisista pierda interés y detenga su comportamiento antagónico, a fin de proteger el propio bienestar emocional.

¿Qué es lo que produce esta técnica de la piedra gris? La licenciada Gabriela Martínez Castro (MN 18627), directora del Centro de Estudio Especializado en Trastornos de Ansiedad (CEETA), explicó a Infobae que el narcisista, que desea halagos constantes, va a empezar a perder el interés porque no se le da lo que necesita para sobrevivir: aumentar su autoestima. “Porque por alguna razón la autoestima de esta gente es sumamente pequeña, motivo por el cual precisa alimentarla patológicamente de nosotros, ya sea a través de halagos o a través de confrontaciones, al lograr nuestra ira, nuestra bronca, nuestra reacción”, explicó Martínez Castro.

Según Medical News Today, esta estrategia se puede aplicar de acuerdo a estas premisas:

Ser breve: al comunicarse con la persona narcisista, dar respuestas cortas a sus preguntas, como “sí”, “no” o “no sé”.

Ser objetivo: utilizar declaraciones simples y objetivas durante la conversación y evitar revelar opiniones o información personal innecesariamente. Esto mantiene la conversación impersonal.

Evitar el compromiso emocional: esto puede ser difícil, particularmente si una persona está actuando de una manera amenazante o antagónica. Para permanecer desapegado de la conversación, intentar enfocarse en respirar y evitar hacer contacto visual.

Mantener la privacidad: evitar compartir información personal con el narcisista, incluso en las redes sociales.

Martínez Castro aclaró que el método suele funcionar muy bien, pero hay que repetirlo una y mil veces. “No va a ser gratuito, sobre todo al principio, porque genera un caudal de emociones negativas muy alto. Produce ira, odio, impulsividad, deseos de romper cosas, de gritar, insultar, dar portazos, contestar, pelear”, advirtió la psicóloga.

Y añadió: “Pero todo esto también lo podemos manejar. Es decir, justamente lo que tenemos que evitar es el desborde emocional para lograr nuestro cometido, que es no ser manipulados y arrasados por este tipo de personalidades”.

Cuando la pareja es narcisista, es útil establecer límites claros, aunque la conversación puede dar lugar a conflictos. “Los narcisistas tienden a ser muy reactivos y a hacerse las víctimas, por lo que no manejan bien las críticas”, dijo Brunell. “Aun así, si lo planteas de una manera que demuestra que te preocupas por la otra persona, tal vez puedas moderar un poco el golpe”, afirmó.

Si a pesar de todos los esfuerzos, la relación no cambia, es importante alejarse y evitar que el narcisista no vuelva a colarse en la propia vida. “Si el narcisista te llama y no quieres atender la llamada, ese puede ser tu límite”, afirmó Brunell.

Cuando se trata de un jefe narcisista, Brunell recomendó tener en cuenta cuáles son los propios objetivos, qué se intenta conseguir de una reunión, por ejemplo, y no distraerse ni alterarse por su mal comportamiento.

Finalmente, los expertos recomiendan que si se siente que la salud mental o física se está deteriorando debido a una relación con una persona narcisista, manipuladora o abusiva, buscar sin postergaciones apoyo psicológico y familiar.