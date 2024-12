Las 3 habilidades de Sherlock Holmes que pueden ser clave para triunfar en el mundo empresarial

Las herramientas del detective más famoso de la literatura pueden ser aplicadas por cualquier persona para potenciar su análisis y toma de decisiones (Reuters)

Sherlock Holmes, el detective ficticio más famoso de todos los tiempos, ha sido siempre un referente para quienes buscan desentrañar misterios. Su habilidad para resolver los casos más complejos con precisión casi sobrehumana lo ha convertido en un modelo de lógica y agudeza mental. Sin embargo, según Arthur Conan Doyle, el creador de este personaje, las tres principales habilidades de Holmes -la observación, el conocimiento y la deducción- son cualidades que cualquier persona puede aprender a desarrollar. Esto es lo que explica en su columna de Inc magazines, Shuman Ghosemajumder, cofundador y CEO de Reken, quien considera que, más allá de un detective extraordinario, Holmes es un ejemplo de cómo resolver problemas en cualquier ámbito, incluido el empresarial.

El poder de la observación: ver lo que otros no ven

Para Sherlock Holmes, la observación era su verdadero superpoder. En El Signo de los Cuatro, Conan Doyle señaló que aquellos con una aguda capacidad de percepción pueden identificar aspectos invisibles para la mayoría: “Él posee tanto la observación como la deducción”. Para el detective, un crimen no se limita a una simple secuencia de eventos, sino que es una red de indicios encubiertos, accesibles solo a quienes cuentan con una visión entrenada.

En el mundo empresarial, esta habilidad es igualmente vital. Ghosemajumder lo resaltó al referirse cómo las empresas más exitosas saben ver lo que otras no logran detectar. “No basta con realizar encuestas; es necesario construir relaciones genuinas con los clientes”, aseguró. Solo entonces se puede comprender de verdad qué motiva a los usuarios y qué decisiones los llevan a elegir un producto o servicio. En ese sentido, el poder de la observación en los negocios no solo está en escuchar a los clientes, sino en interpretar entre líneas lo que no se dice.

De igual forma, los grandes líderes de producto no se conforman con ver el mercado de manera superficial, sino que observan cómo sus productos son utilizados en tiempo real. En su experiencia liderando el grupo de Trust & Safety en Google, Ghosemajumder recordó cómo los datos de uso permitían descubrir fallos antes de que afectaran a los usuarios. Esta capacidad de leer las señales ocultas del comportamiento humano y los productos es lo que permite a las empresas adelantarse a sus competidores.

Sherlock Holmes y la observación: un superpoder que líderes deben dominar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de conocimiento: aprender sin cesar

Sherlock Holmes se destacaba por su insaciable curiosidad y su vasto conocimiento, no solo en áreas relacionadas con la criminología, sino también en temas tan diversos como el análisis de cenizas de cigarro o las plantas venenosas. Según su compañero Watson, Holmes tenía un dominio impresionante sobre todo tipo de materias, lo que le permitía aplicar su conocimiento de manera eficaz en cada caso que investigaba. Esta habilidad para adquirir y usar conocimientos se presenta como un componente clave en su éxito como detective.

En el mundo empresarial, esta misma búsqueda de conocimiento es esencial para los líderes, quienes deben mantenerse informados sobre avances tecnológicos, psicología humana y las tendencias del mercado. Sin embargo, Ghosemajumder sugirió que acumular conocimiento por el simple placer de aprender no es suficiente; debe ser aplicado de manera estratégica. Ejemplos como el de Oracle, que aprovechó el conocimiento de IBM para crear un producto exitoso, ilustran cómo la clave no es solo tener conocimiento, sino usarlo con propósito para impulsar la innovación y adaptarse a las necesidades del mercado.

La deducción: la capacidad de razonar más allá de lo evidente

Sin duda, la habilidad de deducción ha definido a Sherlock Holmes como un genio de la lógica. En Un Estudio en Escarlata, Holmes deduce la altura, edad y arma del asesino observando unos simples detalles en la escena del crimen. “Cuando eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad”, es su famosa máxima.

La deducción no es solo un proceso de pensamiento lógico, sino una habilidad que se puede aprender y perfeccionar. Ghosemajumder explica cómo la capacidad de deducir permite tomar decisiones informadas, basadas no solo en lo que se observa, sino también en lo que se sabe. “Muchos equipos en las empresas caen en el error de basar sus decisiones en lo que quieren creer, sin considerar los datos que contradicen sus suposiciones”, señaló.

Un ejemplo de deducción empresarial que Ghosemajumder comparte es la historia de Play-Doh. Originalmente concebido como un limpiador de paredes, el producto se reorientó después de que la hermana del CEO, Kay Zufall, lo presentara a los niños de una escuela primaria. A través de un acto de deducción, la compañía cambió su estrategia, enfocándose en un mercado completamente diferente, con un éxito rotundo. Este giro en la estrategia no habría sido posible sin la habilidad de deducir que la percepción del producto por parte del público estaba completamente equivocada.

Deducción lógica: aplicada por empresas para decisiones estratégicas exitosas

Otros ejemplos de habilidades en detectives y líderes

Aunque Sherlock Holmes es el detective de ficción más reconocido, no es el único con habilidades excepcionales. Personajes como Hercule Poirot, con su comprensión de la psicología humana, o Columbo, que emplea humildad y torpeza para obtener confesiones, muestran enfoques diferentes a los de Holmes.

Al igual que estos detectives, los líderes más efectivos no dependen de un solo conjunto de habilidades, sino de su capacidad para adaptarse y aprender constantemente. Ghosemajumder compara este enfoque de aprendizaje con el de Batman, quien desarrolló sus habilidades a lo largo de su vida. Este mismo principio de evolución continua es promovido por Satya Nadella, CEO de Microsoft, quien impulsa una cultura de “aprenderlo todo”.