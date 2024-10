Semana de Alta Costura: el Teatro Colón se vistió de glamour con una pasarela imponente

La Semana de Alta Costura (SAC) celebra su tercera edición en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires.

Destacados diseñadores como Javier Saiach , Sylvie Burstin , Fabián Zitta y el español Jorge Redondo presentan colecciones únicas.

La SAC busca promover el talento argentino y posicionarse en la escena internacional de la moda.

Lo esencial: del 29 de octubre al 1 de noviembre, Buenos Aires celebra la Semana de Alta Costura en el histórico Teatro Colón, con una pasarela que exalta la creatividad argentina y la excelencia artesanal en el diseño. Este evento, impulsado por Elina Costantini, proyecta a diseñadores nacionales e internacionales. La SAC se propone visibilizar el arte de la alta costura como parte de la identidad cultural argentina y su industria de la moda.

La SAC, creada por Elina Costantini, transforma los salones históricos del Teatro Colón en un espacio de arte y creatividad, destacando la alta costura argentina en un escenario emblemático que es símbolo de la cultura y el arte a nivel mundial Fotos: Express News

Por qué importa: la SAC representa una plataforma clave para el reconocimiento global del diseño argentino y aspira a consolidarse con ediciones semestrales.

Fortalece la identidad cultural argentina en la moda.

Ofrece oportunidades de visibilidad y aprendizaje a nuevos diseñadores.

Posiciona a Buenos Aires como un centro de moda de alto nivel en América Latina.

La Semana de Alta Costura arrancó con todo y Buenos Aires recibió la tercera edición de la SAC con una primera jornada épica, llevada a cabo en el majestuoso Teatro Colón, el espacio emblemático que ya se convirtió en una pasarela de lujo y creatividad, donde se desplegarán las cuatro jornadas de este mega evento de la moda creado por Elina Costantini.

Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el Teatro Colón transforma sus salones históricos en una imponente pasarela, donde la Alta Costura argentina tomará protagonismo, envuelta en la majestuosidad arquitectónica y la acústica única que han consolidado al teatro como un emblema cultural mundial.

Barbie Simons, Wendy Stanley (esposa Embajador Estados Unidos) , Elina y Eduardo Costantini y Javier Saiach

Cada desfile es un homenaje al arte y la creatividad, convirtiéndose en una cita imperdible para los apasionados de la moda. Javier Saiach presentó el martes pasado su más reciente colección de alta costura, Obsidiana, y dio inicio a la apertura de este evento que celebra la alta costura argentina.

Costantini, en su visión de consolidar el diseño argentino en la escena global, destacó la importancia de la continuidad del evento: “En la continuidad está el éxito”. Con esta convicción, la SAC busca no solo proyectar el talento nacional, sino también inspirar a nuevas generaciones de diseñadores hacia la excelencia.

Este año, el evento cuenta con la participación de cuatro grandes nombres de la moda. Los diseñadores argentinos Javier Saiach, Sylvie Burstin y Fabián Zitta presentarán sus más recientes creaciones, mientras que el cierre estará a cargo del prestigioso diseñador español Jorge Redondo.

Inspiración y significado de la colección Obsidiana

La inspiración detrás de Obsidiana proviene de la piedra volcánica del mismo nombre, de color oscuro y superficie brillante, utilizada históricamente como herramienta y objeto de protección.

Otro de los momentos del desfile de Saiach

Para Saiach, este material evoca una estética poderosa y protectora, un reflejo de la sofisticación moderna. En la colección, esta referencia se traduce en una paleta dominada por el color negro, con acentos en tonos verdes, mantecas, cobres y rosas, aportando un equilibrio entre lo sombrío y lo etéreo.

Javier Saiach junto a Ellina Costantini

Esta cromática representa un cambio respecto al uso vibrante de colores que ha caracterizado a Saiach, apostando en esta ocasión por una elegancia monocromática que realza el carácter de las prendas.

Obsidiana se define por la sobriedad y el drama, explorando la versatilidad del negro y la riqueza de las texturas. Cada diseño emplea técnicas como transparencias, capas de tul y bordados que revelan y ocultan, añadiendo movimiento y profundidad a las prendas.

El Teatro Colón no solo es el escenario de la SAC, sino también un símbolo de excelencia y respeto por el arte, un valor agregado que permite visibilizar la alta costura argentina como parte del patrimonio cultural del país

Los vestidos de estilo lencero y las capas elaboradas en encaje aportan un aire de sensualidad refinada, mientras que la estructura corsetera da forma a siluetas femeninas y poderosas.

En palabras de Saiach, el negro y el bronce se fusionan en esta colección como símbolos de fuerza y elegancia atemporal, ofreciendo una oda a la feminidad.

Eduardo Costantini junto a Elina y el diseñador, Javier Saiach en la apertura de la SAC en el Teatro Colón

Fiel a su reputación de excelencia artesanal, Saiach presentó una colección meticulosamente trabajada a mano. Con un total de 40 looks, los diseños incluyen bordados orgánicos elaborados con rafia, hilos de seda y pedrerías que resaltan la calidad de sus acabados.

Inspirada en la piedra volcánica de obsidiana, la colección de Javier Saiach se caracteriza por una paleta de tonos oscuros y detalles en verde, cobre y rosa, un equilibrio entre lo sombrío y lo etéreo que evoca fuerza y ​​sofisticación moderna

Este enfoque artesanal es una marca distintiva de la firma, cada prenda refleja el tiempo y la dedicación que Saiach invierte en sus creaciones. Así, la colección Obsidiana no solo exhibió elegancia, sino también un profundo respeto por el proceso de creación manual y la preservación de las técnicas de alta costura.

En su presentación, Saiach destacó el valor de la perseverancia y la autenticidad en su carrera. “Me gusta que brille mi país, a pesar de las dificultades”, comentó, reafirmando su compromiso con el diseño de calidad que representa a Argentina en la moda internacional.

La colección Obsidiana de Saiach destaca por sus técnicas de transparencias, tul y bordados, una fusión de sobriedad y drama que da movimiento a las prendas y realza la feminidad y el poder de la alta costura en cada pieza

El diseñador correntino, reconocido tanto en Argentina como en las capitales de la moda mundial, con figuras como Pampita, Susana Giménez y Juliana Awada, sostuvo a Infobae que hay un antes y después luego de este desfile. “A medida que uno crece en su carrera, va acumulando sueños y este era un gran sueño pendiente el estar en el Teatro Colón, no solamente por lo que significa para nosotros a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y cuando llegué a la madrugada, vi esa inmensidad y belleza, no podía creer”, dijo emocionado a Infobae.

“Generalmente, la firma Saiach es más colorida. Pero es una colección que se refiere a otoño invierno 2025. Tengo una piedra obsidiana, creo en el valor energético y esa belleza de la gema, del producto como un amuleto. Me encantó el significado. Y a partir de eso decidí que la colección sea negra”, explicó.

Javier Saiach inauguró el SAC con su colección Obsidiana, una propuesta que explora la elegancia monocromática con tonos oscuros y texturas refinadas, reflejando la versatilidad y la sofisticación de la alta costura argentina en el Teatro Colón

“El proceso fue divertido porque primeramente viajé a Madrid, después a París, en busca de inspiración, de géneros, de buscar qué es lo que para mí era lo último. Me amigué con esa situación de las pieles sintéticas. Y con ese exceso de volumen que trae con ellas la nueva temporada. Y las transparencias, la ropa interior, la sensualidad del negro, los encajes, hicieron que vaya variando a una forma que acompaña más al cuerpo, mucho más femenina. Y por qué no de un estilo mucho más logrado de lo que quiere la Argentina cuando está de fiesta, que es estar sexy y con algo discreto”, explicó el diseñador.

La nueva mirada de la alta costura

Con la visión de Elina Costantini, la SAC busca consolidarse como un referente en la moda global, incentivando a nuevas generaciones de diseñadores a alcanzar la excelencia y representar la identidad cultural de Argentina a través de sus creaciones

“Hemos evolucionado junto con el interés creciente por la alta costura en Argentina. SAC se ha convertido en un espacio de encuentro y aprendizaje, donde la innovación y la colaboración son constantes. Gracias a Dios, cada año crecemos más, con colecciones más grandes y producciones cinematográficas que enmarcan de manera excepcional a la alta costura argentina. Nuestra idea es seguir creciendo, expandiendo a la SAC y, eventualmente, realizar dos ediciones al año que integren la moda argentina y la internacional”, reflexionaba Elina Costantini en una nota reciente con Infobae, a propósito del recorrido que viene haciendo con este mega evento de la moda.

Con un enfoque en la preservación de técnicas de alta costura, cada prenda de la colección Obsidiana está meticulosamente trabajada a mano, reflejando la dedicación de Javier Saiach a la artesanía y el diseño de calidad

En relación con que se lleve a cabo en el Teatro Colón, Elina agregó: “Es un honor inmenso. Representa la excelencia y el respeto por el arte, y esto está totalmente alineado con nuestra visión para la SAC. Poder realizar los desfiles en este espacio aporta un valor cultural y simbólico que enriquece profundamente el evento”.

Y sumó: “Nos permite resaltar que la moda también es una forma de arte, y que la alta costura es parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra identidad argentina. Me siento profundamente agradecida al director Gerardo Grieco, a la directora ejecutiva Thelma Vivoni, a Laura Hansen y a todo el equipo, quienes me han recibido con tanto cariño, entusiasmo y generosidad, que me siento en casa. Estoy realmente emocionada por esta hermosa oportunidad que nos brindan”.

Visibilizar el arte de los diseñadores, es uno de los objetivos de la SAC

SAC ya se perfila como una plataforma de alcance global. Al mismo tiempo, busca inspirar a nuevas generaciones de creadores, incentivándolos a continuar el legado de excelencia en el diseño.

Para Elina, esta es una oportunidad única de fortalecer la industria de la moda, un sector que representa la identidad y cultura del país: “Queremos visibilizar el arte de los diseñadores y fomentar una moda que cuente historias a través de sus prendas”.

Ginette Reynal dijo presente en la SAC

La SAC pretende romper la noción de que la alta costura es solo para una élite; mediante redes sociales, charlas y colaboraciones con escuelas de diseño.

“La alta costura no es solo una forma de vestir, sino una expresión cultural. Es un sector en crecimiento que responde a las inquietudes contemporáneas, con cada vez más personas que valoran la calidad y el diseño único”, agrega la creadora de este mega evento de la moda.

Este año, el SAC contará con la participación especial del diseñador español Jorge Redondo, quien aportará una colección retrospectiva inspirada en sus raíces españolas y flamencas, con su inconfundible toque hollywoodense. “Incorporar diseñadores internacionales aporta una visión enriquecedora para nuestra moda”, afirma Costantini.

Elina Costantini reafirma la misión de la SAC de inspirar a nuevas generaciones, promoviendo una moda que cuente historias y refuerce la identidad cultural de Argentina a través de la calidad y el diseño único de sus creadores

Redondo, consolidado en su carrera tras su trabajo en revistas como Vogue y Harper’s Bazaar, y en eventos de prestigio como los Óscar y Cannes, se une a destacados diseñadores argentinos como Saiach, Burstin y Fabián Zitta, quienes exhibirán colecciones únicas que representan una alta costura pura y artesanal, proyectada desde Argentina hacia el mundo.

Hoy jueves 31 será el turno de Fabián Zitta, quien presentará “Yügen”. El viernes 1 de noviembre será el momento del cierre con Jorge Redondo y su colección “Volver”.

(Fotos: Express News)