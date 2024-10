Elina Costantini lleva a la Semana de la Alta Costura al Teatro Colón: “La moda también es una forma de arte”

Elina Costantini, creadora y directora de la Semana de la Alta Costura, impulsa un evento que fusiona la moda y el arte en un escenario único: el Teatro Colón. Crédito: Express News

“Estamos entusiasmados por ofrecer una experiencia que celebre el talento, la creatividad y la identidad de la alta costura”. A Elina Costantini, creadora y directora de la Semana de la Alta Costura (SAC), no le alcanzan las palabras para describir lo que significa este mega evento de la moda, que este año —como si fuera poco— se llevará a cabo por primera vez en el Teatro Colón, un emblema de nuestro país.

“Es un momento histórico, dado que el Colón recibirá‚ por primera vez, una semana completa dedicada a la alta costura, donde se entrelazarán la moda, el arte, la música y la arquitectura”, suma Elina a Infobae en medio de la felicidad absoluta.

En la ciudad de Buenos Aires, una vez más se alzará el telón para la SAC, un evento que, en su tercera edición, promete combinar el lujo de la moda con la majestuosidad. Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el Teatro Colón se convertirá en una pasarela donde la Alta Costura de la Argentina será protagonista, rodeada del esplendor arquitectónico y la acústica inigualable que han hecho del Colón un emblema cultural mundial. Cada desfile será una celebración del arte y la creatividad, en una cita ineludible para los amantes de la moda.

La Semana de la Alta Costura se celebrará por primera vez en el icónico Teatro Colón, destacando el talento de diseñadores argentinos y la colaboración con figuras internacionales, en un evento que fusionará moda, arte y arquitectura en un espacio cultural emblemático de Buenos Aires

El evento, impulsado Costantini, no solo reafirma su continuidad, sino que también apunta a la consolidación del talento local en el escenario internacional. “En la continuidad está el éxito”, afirmó Elina, quien busca posicionar la Alta Costura de la Argentina a nivel global y motivar a nuevas generaciones de diseñadores a seguir un camino de excelencia. A través de estos desfiles, la SAC no solo pone de manifiesto la capacidad creativa de los diseñadores locales, sino que además busca visibilizar una cultura que forma parte integral de la identidad argentina.

El Teatro Colón, reconocido no solo por su excepcional acústica, sino también por ser un faro de las artes en la región, ha sido testigo de innumerables presentaciones artísticas a lo largo de su historia. Ahora, sus amplios salones se transformarán en escenarios de moda, subrayando una vez más su capacidad de albergar eventos que proyectan la cultura y la creatividad argentinas hacia el mundo.

“Hemos evolucionado junto con el interés creciente por la alta costura en Argentina. SAC se ha convertido en un espacio de encuentro y aprendizaje, donde la innovación y la colaboración son constantes. Gracias a Dios, cada año crecemos más, con colecciones más grandes y producciones cinematográficas que enmarcan de manera excepcional a la alta costura argentina. Nuestra idea es seguir creciendo, expandiendo a la SAC y, eventualmente, realizar dos ediciones al año que integren la moda argentina y la internacional”, reflexiona Elina sobre el recorrido que viene haciendo con este mega evento de la moda.

La tercera edición de la Semana de la Alta Costura Argentina contará con diseñadores de renombre como Javier Saiach, Sylvie Burstin y Fabián Zitta, quienes exhibirán sus colecciones en un entorno arquitectónico único, brindando al público una experiencia de lujo y elegancia

—El Teatro Colón es un símbolo de la cultura argentina. ¿Qué significa para vos y para la SAC poder realizar los desfiles en un lugar tan emblemático?

—Es un honor inmenso. Representa la excelencia y el respeto por el arte, y esto está totalmente alineado con nuestra visión para la SAC. Poder realizar los desfiles en este espacio aporta un valor cultural y simbólico que enriquece profundamente el evento. Nos permite resaltar que la moda también es una forma de arte, y que la alta costura es parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra identidad argentina. Me siento profundamente agradecida al director Gerardo Grieco, a la directora ejecutiva Thelma Vivoni, a Laura Hansen y a todo el equipo, quienes me han recibido con tanto cariño, entusiasmo y generosidad, que me siento en casa. Estoy realmente emocionada por esta hermosa oportunidad que nos brindan.

Cómo será la tercera edición de la SAC

Este año, el evento contará con la participación de cuatro grandes nombres de la moda. Los diseñadores argentinos Javier Saiach, Sylvie Burstin y Fabián Zitta presentarán sus más recientes creaciones, mientras que el cierre estará a cargo del prestigioso diseñador español Jorge Redondo.

Cada uno de ellos desplegará su visión única de la alta costura, con desfiles que destacan por su refinamiento y elegancia. Desde las formas exuberantes y colores intensos de Saiach hasta la sutileza estética de Zitta, la diversidad creativa se hará presente en cada colección.

Bajo la dirección de Elina Costantini, la SAC ha evolucionado para convertirse en un referente de la alta costura en Argentina, creciendo en alcance y relevancia, con el objetivo de realizar dos ediciones anuales que impulsan la moda local e internacional

El propósito central de la Semana de la Alta Costura es doble: por un lado, busca promover la Alta Costura de la Argentina y situarla en el mapa mundial del diseño; por otro, persigue inspirar a nuevas generaciones de creadores a continuar este legado de excelencia.

Como afirma Costantini, el evento es una oportunidad única para visibilizar el arte de los diseñadores y fortalecer la industria de la moda, que es parte fundamental de la cultura e identidad del país.

Alta costura para todos

La alta costura suele estar asociada con un público exclusivo. Pero, ¿cómo logra la SAC atraer a nuevas audiencias, especialmente a las generaciones más jóvenes? “A través de las redes sociales, de charlas y de colaboraciones con escuelas de diseño, buscamos acercar la alta costura a las nuevas generaciones”, dice Elina.

La SAC tiene como objetivo inspirar a las nuevas generaciones, motivándolas a mantener viva la alta costura en Argentina, promoviendo no solo el diseño, sino también la preservación de técnicas tradicionales como la costura y el bordado artesanal

Y sigue: “Queremos que comprendan que la alta costura no es solo una forma de vestir, sino una expresión de creatividad y valores estéticos. La alta costura cuenta la historia detrás de la cultura de quienes la realizan. Hoy en día, la alta costura en Argentina es un sector que crece y se adapta a las inquietudes contemporáneas. Está ocupando un lugar de relevancia, en parte porque cada vez más personas valoran la calidad y el diseño único, eligiendo prendas que cuentan una historia”.

—Uno de los objetivos de la SAC es inspirar a las nuevas generaciones de diseñadores. ¿Qué desafíos crees que enfrentan hoy los jóvenes talentos en la industria de la moda?

—Uno de los grandes desafíos es el acceso a recursos y financiamiento para desarrollar sus proyectos. Además, en un mercado cada vez más competitivo, el reto está en encontrar una voz propia y destacarse en medio de tendencias globales. Los jóvenes diseñadores también enfrentan la demanda de producir de manera sustentable y ética, lo cual requiere creatividad y compromiso. Nuestra misión en SAC es apoyarlos, brindándoles visibilidad y oportunidades, de aprendizaje y networking, para que puedan crecer. Quiero crear una escuela para descubrir nuestros talentos en diseño y también en áreas fundamentales como la costura y el bordado, para que la alta costura en Argentina no desaparezca.

La SAC es vista por sus organizadores como una plataforma que permite visibilizar el arte detrás de la moda, incentivando a los jóvenes a seguir carreras en diseño y acercando la alta costura a un público más amplio a través de un enfoque cultural (Nicolas Stulberg)

—Este año contarán con la participación de un diseñador internacional, Jorge Redondo. ¿Cómo ves la colaboración entre diseñadores locales e internacionales para el crecimiento de la alta costura argentina?

—La colaboración con diseñadores internacionales como Jorge Redondo aporta una perspectiva fresca y abre puertas a influencias nuevas que enriquecen nuestra moda. Este año, Jorge presenta una colección retrospectiva majestuosa, inspirada en sus orígenes españoles y flamencos, que aporta una visión diferente y emocionante para Argentina. Emociona incorporar diseñadores que nos brindan su arte en sus raíces.

Hoy en día Jorge es uno de los diseñadores más reconocido de Madrid. Su extensa carrera en editoriales como Vogue y Harper’s Bazaar, así como en alfombras rojas de Cannes y los Óscars, lo ha consolidado como uno de los más destacados. Yo admiro profundamente su arte y la impronta hollywoodense de sus creaciones y el siempre animarse a más. También, valoro enormemente a nuestros diseñadores argentinos, como Javier Saiach, Sylvie Burstin, y Fabian Zitta, quienes aportan una alta costura pura y artesanal con su gran talento. Este año, cada diseñador de SAC presentará colecciones únicas, una alta costura exquisita que va desde Argentina hacia el mundo.

Para Elina Costantini, realizar la SAC en el Teatro Colón representa un valor simbólico y cultural que enriquece el evento, alineándose con su visión de la moda como una expresión artística, que resalta y preserva la identidad argentina en cada prenda

La agenda de la SAC

La agenda de esta edición comenzará el 29 de octubre a las 11:00 con la colección “Obsidiana” de Javier Saiach.

El segundo día, el 30 de octubre a las 19:00, será el turno de Sylvie Burstin, quien presentará su colección “Picardía”.

El 31 de octubre, también a las 19:00, Fabián Zitta deslumbrará con su colección “Yügen”

El cierre es el 1 de noviembre a las 19:00, con la colección “Volver” del diseñador español Javier Redondo.

Fotos: Express News