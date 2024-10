La conquista de la coctelería argentina: Tres Monos en el top ten de los mejores bares del mundo

Los creadores de Tres Monos se enfocan en la importancia del equipo y la hospitalidad para el éxito de su bar a nivel mundial (Ivan Joaquin Jarazo Dietrich

La prestigiosa lista de The World’s 50 Best Bars 2024, reveló un logro notable para Buenos Aires: el bar Tres Monos ha sido destacado en la séptima posición a nivel mundial, consolidándose como el mejor de Sudamérica.

Este reconocimiento subraya el impacto creciente de la coctelería argentina en el escenario internacional, poniendo a la ciudad en el mapa como un destino imperdible para los amantes de los cócteles.

Y no es solo Tres Monos el que ha brillado este año. Otros dos bares porteños también fueron reconocidos en la lista. CoChinChina obtuvo el puesto número 22, destacándose por su propuesta de sabores exóticos que fusionan culturas y estilos, mientras que Florería Atlántico alcanzó el puesto número 46, llevándose además el prestigioso galardón Rémy Martin Legend of the List, que reconoce la consistencia de su desempeño a lo largo de los años.

Tres Monos combina pasión por la coctelería con una estética audaz y cócteles exclusivos

Este bar, fundado por el afamado bartender Renato ‘Tato’ Giovannoni, es un homenaje a la cultura argentina a través de sus cócteles, su ambiente único y su inquebrantable compromiso con la tradición.

Tres Monos: un referente de la coctelería en Sudamérica

Ubicado en el corazón de Palermo, Tres Monos no es solo un bar; es una experiencia que combina un ambiente relajado con una propuesta de alta coctelería. “Es un honor ser reconocidos como el mejor bar de Sudamérica y estar entre los siete mejores del mundo”, expresó el equipo de Tres Monos tras conocer la noticia.

Este logro marca un hito en la trayectoria del bar, que en pocos años ha sabido posicionarse como un referente indiscutido de la coctelería contemporánea.

Tres Monos es un bar, estudio y consultora de bebidas creado por un grupo de bartenders, con estética punk rock

La atmósfera de Tres Monos es íntima, pero su impacto va más allá de sus paredes. La creatividad en sus cócteles, el uso de ingredientes locales y el enfoque en la hospitalidad son algunos de los pilares que lo han llevado a escalar en este ranking global. Su enfoque en crear experiencias únicas para cada cliente ha sido clave para su éxito, y su equipo ha sabido fusionar la tradición con técnicas modernas para reinventar los clásicos.

Una celebración mundial de la coctelería.

El ranking de The World’s 50 Best Bars 2024 ha sido anunciado en una ceremonia en vivo en Madrid, reuniendo a las mejores propuestas de coctelería del mundo. Esta lista incluye bares de 28 ciudades diferentes, con 16 nuevas incorporaciones de lugares tan diversos como Bangkok, Lima, Melbourne, Ciudad de México y París. “La lista de este año destaca la diversidad y la creatividad de los bares a nivel global”, afirmó Emma Sleight, jefa de contenido de The World’s 50 Best Bars.

El reconocimiento a Tres Monos como el mejor de Sudamérica y séptimo del mundo no solo es un orgullo para Buenos Aires, sino también un reflejo del nivel que ha alcanzado la coctelería en la región.

Florería Atlántico: leyenda argentina

La puerta secreta detrás de la famosa Florería de Tato Giovannoni (Nicolás Stulberg)

No se puede hablar de coctelería en Buenos Aires sin mencionar a Florería Atlántico , que una vez más ha sido premiada en la lista, esta vez en la posición número 46.

Además de este logro, el bar recibió el Rémy Martin Legend of the List Award., un premio especial que reconoce su constante trayectoria y su impacto en la escena internacional de los bares. “Es un reconocimiento a la pasión y el trabajo duro que hemos puesto desde el día uno”, expresó Tato Giovannoni, su fundador.

Desde su apertura, Florería Atlántico ha sido más que un bar; es una ventana a la riqueza cultural y botánica de Argentina. Su propuesta de cócteles está arraigada en ingredientes locales y la inspiración de las diversas olas inmigratorias que llegaron a Buenos Aires, lo que le da un carácter único y profundamente argentino.

CoChinChina: sabores que cruzan fronteras

La bartender Inés de los Santos de CoChinChina (Cochinchina y Tres Monos)

Por su parte, CoChinChina, en el puesto número 22, ofrece una experiencia completamente diferente pero igualmente cautivadora. Inspirado en la cocina del sudeste asiático, este bar ha sabido conquistar a los críticos y al público con su fusión de sabores, utilizando ingredientes que sorprenden por su frescura y originalidad. Este bar, fundado por Inés de los Santos, se ha convertido rápidamente en un favorito local e internacional, demostrando que la coctelería porteña es tan diversa como innovadora.

Este reconocimiento internacional no solo coloca a Buenos Aires en un lugar destacado, sino que también refleja el crecimiento y la evolución de la coctelería en Argentina. La presencia de tres bares porteños en The World’s 50 Best Bars demuestra que la ciudad está a la vanguardia, capaz de competir con los gigantes de la coctelería global en términos de creatividad, calidad e innovación.

El séptimo puesto de Tres Monos es solo una muestra del gran talento que existe en Buenos Aires. Con cada nuevo reconocimiento, los bares porteños reafirman su lugar en el panorama mundial, no solo por sus bebidas excepcionales, sino también por la hospitalidad y el ambiente único que ofrecen a sus clientes. Buenos Aires se consolida así como un destino imperdible para los amantes de los cócteles.

El listado completo

1. Handshake Speakeasy – Ciudad de México

2. Bar Leone – Hong Kong

3. Sorbos – Barcelona

4. Tayēr + Elementary – Londres

5. Jigger & Pony – Singapur

6. Línea – Atenas

7. Tres Monos – Buenos Aires

8. Alquimista – Cartagena

9. Zest – Seúl

10. Paradiso – Barcelona

11. Himkok – Oslo

12. Club social BKK – Bangkok

13. Connaught Bar – Londres

14. Pollo doble por favor – Nueva York

15. Overstory – Nueva York

16. Mariquita – Lima

17. Baba au Rum – Atenas

18. Coa – Hong Kong

19. The Cambridge Public House – París

20. Tlecān – Ciudad de México

21. Casa del cuidador – Melbourne

22. CoChinChina – Buenos Aires

23. Gurú del Salmón – Madrid

24. Martiny’s – Nueva York

25. Bar Benfiddich – Tokio

26. Tal vez Sammy – Sídney

27. Superbueno – Nueva York

28. Nuez moscada y clavo – Singapur

29. Los bigotes de Satán – Londres

30. Panda & Sons – Edimburgo

31. Tan Tan – São Paulo

32. Licorería Limantour – Ciudad de México

33. Bebida Kong – Roma

34. Joya del Sur – Nuevo Orleans

35. Byrdi – Melbourne

36. Ubicación Firenze – Florencia

37. Bar Scarfes – Londres

38. Moebius Milano – Milán

39. Bar Nouveau – París

40. Mimi Kakushi – Dubái

41. Bar Us – Bangkok

42. Virtu – Tokio

43. Atlas – Singapur

44. La Sala de Laura – Bogotá

45. Casa Röda – Estocolmo

46. Florería Atlántico – Buenos Aires

47. Iniciativa analógica – Singapur

48. El Gallo Altanero – Guadalajara

49. Danico – París

50. 1930 – Milán