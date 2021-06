Hipertensión arterial: cuántas veces late nuestro corazón por año

La hipertensión Arterial, por el Dr. Daniel López Rosetti

La hipertensión arterial es un tema muy importante, dado que es muy frecuente. En la población en general, una de cada tres personas es hipertensa . Pero, si tomamos a la población de 30 años para arriba, la mitad de las personas es hipertensa. Del total de hipertensos, la mitad ignora serlo. De los que son hipertensos, la mitad solamente están medicados. Y de los que están medicados, solo la mitad están bien medicados o siguen el tratamiento correcto.

¿Cuáles son los valores normales de presión arterial? ¿Qué se entiende por máxima y por mínima? La máxima es cuando el corazón empuja a la sangre, cuando hace “tuc”, y cuando se relaja el corazón es la presión mínima. A la máxima se la llama presión sistólica y a la mínima, diastólica.

¿Cuándo alguien es hipertenso? Cuando la máxima o la mínima pasan cierto límite. ¿Cuál es ese límite? Cuando la máxima es de 140 o más y la mínima es de 90 o más.

Tabla de valores de la presión arterial

Esa es la definición de hipertensión. Si uno tiene hipertensión va a tener complicaciones en su salud. ¿Dónde? En su salud cardíaca. ¿Por qué? Porque se van a alterar las arterias coronarias, lo que puede provocar infarto, angina de pecho, arritmias; el músculo cardíaco puede agrandarse, lo que se denomina hipertrofia cardíaca y eso hace sufrir al corazón. No es igual que simplemente usar una pesa o una mancuerna para desarrollar el músculo bíceps. Cuando el corazón trabaja a presiones más altas, sufre. Sufre porque tiene que empujar a mayor presión, se agranda y eso le hace mal a la circulación coronaria.

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) dio a conocer los resultados de una nueva edición de la campaña ‘Conoce y Controla tu Presión Arterial’ (CyC 2020), esta vez, sin mediciones de la presión presenciales, sino apelando a que la gente que tuviese en su domicilio un tensiómetro midiese la presión de toda la familia y subiese los datos a una plataforma en una encuesta online.

Según la encuesta el 54,4% de las personas hipertensas o no tenía controlada su HTA, o no estaba bajo tratamiento, o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad (Europa Press)

Como principal conclusión del relevamiento, se observó que una de cada dos personas mayores de 16 años (50,2%) era hipertensa. Para determinarlo, se consideró a todos aquellos que reunían uno de estos tres criterios: a) los que se reconocían como tales, b) quienes tomaban medicación antihipertensiva y c) los que en la medición presentaban cifras tensionales iguales o superiores a 140/90 mmHg, valor de corte establecido por el Consenso Argentino de Hipertensión para determinar una presión arterial elevada o mal controlada.

De todos ellos, el 45,6% estaba tratado y controlado; uno de cada tres (37,2%) -pese a estar bajo tratamiento- no tenía controlada su hipertensión arterial (HTA); el 5,1% -aunque se conocía hipertenso- no estaba bajo tratamiento; y el 12,1% desconocía el diagnóstico y, obviamente, no estaba tratado. En total, el 54,4% de las personas hipertensas o no tenía controlada su HTA o no estaba bajo tratamiento, o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad.

La presión arterial se puede controlar fácimente con tensiómetros de muñeca (Foto: Christin Klose/dpa)

Cuáles son las consecuencias de la hipertensión arterial:

- Infarto agudo de miocardio

- Accidente cerebrovascular

- Insuficiencia cardíaca

- Arritmia cardíaca

- Insuficiencia renal

- Insuficiencia vascular periférica, etcétera

En un minuto de función cardíaca late entre 60 y 80 veces (Europa Press)

Fíjese todas las complicaciones de la hipertensión arterial. Es muy importante que usted conozca sus valores de hipertensión arterial. Hay personas que dicen “yo tengo muy poquitito de hipertensión”, pero en realidad muy poquitito multiplicado por cada latido cardíaco es mucho.

¿Sabe cuánto late nuestro corazón? En un minuto de función cardíaca late entre 60 y 80 veces pero si lo multiplicamos en horas y días, usted a observar que va a latir en 1 hora alrededor de 4.000/5.000 veces. En el día lo hará aproximadamente unas 100.000 veces . En 1 mes, lo va a hacer unas 3.000.000 de veces y en 1 año lo hará, nada más y nada menos que 36.000.000 de veces.

Observe usted que la presión arterial estando solamente un “poquitito” elevada, el corazón tendrá que hacer en consecuencia un “poquitito” más de esfuerzo en cada latido. Y resulta que un “poquitito” por 36 millones de veces al año es muchísimo esfuerzo.

Es por eso que es fundamental controlar la presión arterial y realizar los controles médicos.

*El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN: de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

