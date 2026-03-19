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8 alimentos que pueden transformar los huevos en superdesayunos

Descubrir qué sumar a este clásico plato puede aportar cambios ideales a la rutina y ofrecer beneficios inesperados para el organismo. Cómo elegir la preparación ideal para quienes buscan energía y salud desde la mañana

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Incorporar alimentos como aguacate, tomate,
Incorporar alimentos como aguacate, tomate, pan integral y espinaca a los huevos potencia su valor nutricional y variedad en la dieta (Imagen ilustrativa de Infobae)

Incorporar ciertos alimentos a los huevos puede aumentar de manera significativa su valor nutricional, de acuerdo con Hello! Magazine, que ha publicado recientemente recomendaciones para quienes buscan una alimentación saludable y versátil.

Elegir acompañamientos adecuados permite potenciar los beneficios de este alimento, mejorar la saciedad y variar la dieta diaria de forma sencilla.

Huevos, aguacate, tomate, pan integral o de semillas, espinaca, hierbas, especias, yogur griego y semillas son algunos de los alimentos sugeridos para añadir a los huevos. Cada uno aporta nutrientes como grasas saludables, fibra o antioxidantes y contribuye a una mayor absorción de nutrientes, según explicó la experta consultada por el medio citado.

Elegir los acompañamientos adecuados para
Elegir los acompañamientos adecuados para los huevos marca una diferencia en la absorción de nutrientes esenciales y el bienestar diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos ya se distinguen por su alto contenido de proteínas, grasas, vitaminas y minerales como la vitamina B12, la D y la colina, esenciales para la salud cerebral y hepática. Sin embargo, combinar huevos con otros ingredientes puede convertirlos en platos aún más completos y adecuados a distintas necesidades, detalló Hello! Magazine.

Diversos estudios han respaldado la sinergia nutricional que se produce al combinar huevos con verduras, grasas insaturadas y fuentes de fibra. Investigaciones publicadas en The American Journal of Clinical Nutrition y Nutrients han demostrado que incorporar vegetales y aceites saludables al huevo puede aumentar la absorción de carotenoides y vitaminas liposolubles, reforzando el aporte antioxidante y el perfil nutricional del plato

Palta, el complemento ideal

Palta, el complemento ideal: El
Palta, el complemento ideal: El aguacate aporta grasas saludables y fibra que benefician la digestión y la energía al combinarse con huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los acompañamientos principales recomendados es la plata, debido a sus grasas saludables, vitaminas y minerales. Además, un aguacate entero ofrece 14 gramos de fibra, lo que representa casi la mitad del consumo diario recomendado para adultos, aportando beneficios digestivos y energéticos, según la coach de salud entrevistada por el medio.

Tomate y huevos, una combinación rica en antioxidantes

Tomate y huevos, una combinación
Tomate y huevos, una combinación rica en antioxidantes: El tomate suma vitamina C y licopeno, reforzando la salud cardiovascular junto al huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tomate combina bien con los huevos y proporciona vitamina C y licopeno, un antioxidante que favorece el corazón. Cocinar el tomate, por ejemplo a la plancha, ayuda a mejorar la absorción de estos compuestos beneficiosos, según subrayó la especialista mencionada por el medio.

Pan integral, la mejor base para un desayuno equilibrado

Pan integral, la mejor base
Pan integral, la mejor base para un desayuno equilibrado: Sustituir el pan blanco por integral añade fibra y ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituir el pan blanco por pan integral o de semillas al acompañar huevos es otra de las recomendaciones clave. Estas opciones ofrecen mayor fibra y menor impacto glucémico, ayudando a regular el azúcar en sangre y prolongar la sensación de saciedad. Así, esta combinación contribuye al equilibrio energético y promueve el bienestar intestinal.

Espinaca, aliada del huevo para la salud cardíaca

Espinaca, aliada del huevo para
Espinaca, aliada del huevo para la salud cardíaca: Añadir espinaca permite aprovechar su contenido de folato, magnesio y potasio, contribuyendo al bienestar del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadir espinaca a los huevos aporta vitaminas y minerales relevantes como folato, magnesio y potasio, fundamentales para la salud cardiovascular e inmunitaria. Consumirla cruda permite aprovechar niveles elevados de vitamina C, folato y potasio; cocida, mejora la absorción de hierro, vitamina A, E y calcio.

Hierbas y especias, antioxidantes en tu plato

Hierbas y especias, antioxidantes en
Hierbas y especias, antioxidantes en tu plato: Orégano, tomillo y chile no solo dan sabor a los huevos, sino que aportan antioxidantes y propiedades antiinflamatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de orégano, tomillo o chile brinda sabor y antioxidantes a los huevos. Estas hierbas aportan propiedades antiinflamatorias útiles y pueden contribuir a reducir el riesgo de enfermedades crónicas; el chile, además, estimula el metabolismo y aporta vitamina C.

Yogur griego, proteína extra

Yogur griego, proteína extra: El
Yogur griego, proteína extra: El yogur griego junto a los huevos ofrece una preparación cremosa y mayor aporte proteico, ideal para fortalecer músculos y saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego es ideal para lograr preparaciones más cremosas y fortalecer la dosis de proteína en platos como los huevos al estilo turco. Este alimento colabora en la saciedad y el desarrollo muscular, según recomendaciones presentadas por Hello! Magazine y respaldas por el citado estudio.

Semillas, el toque final para potenciar los huevos

Semillas, el toque final para
Semillas, el toque final para potenciar los huevos: Añadir semillas de girasol o calabaza incrementa las grasas saludables y los minerales esenciales en cada plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar semillas de girasol o de calabaza a los huevos añade grasas saludables, antioxidantes y minerales esenciales. Sus ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados ayudan a mantener niveles adecuados de colesterol, además de suministrar magnesio, zinc y vitamina E, que favorecen un sistema inmunológico fuerte y un metabolismo eficiente.

Elegir de manera consciente qué otros alimentos sumar a los huevos puede transformar un plato sencillo en una fuente de nutrición adaptada a cada día, contribuyendo a mejorar la salud de forma práctica y deliciosa.

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