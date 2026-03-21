Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que venderá toda la ropa de su placard

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, contó que venderá toda la ropa de su placard

Sofía Solá, hija de Maru Botana, sorprendió en redes sociales al anunciar la venta de toda su ropa en una feria presencial prevista para el 22 y 23 de marzo, según publicó en TikTok. La joven explicó que habrá tapados, vestidos, tops, jeans, zapatillas, carteras, camisas y buzos, con opciones usadas y a estrenar.

La propuesta de Sofía Solá consiste en desprenderse por completo de su vestuario y compartir el evento con sus seguidores. La venta presencial reúne toda clase de prendas y representa, para ella, una forma de autenticidad.

Sofía fue directa en su anuncio publicado en TikTok: “Hola, TikTok. Bueno, hoy voy a hacer una feria. Voy a hacer una feria de ropa, ropa muy barata, ropa mía, ropa que usé, ropa que no usé. Solo para mostrarles que esto es un octavo de lo que va a haber”. En el video modeló 21 prendas, desde tops y vestidos satinados hasta pantalones, buzos y chaquetas, con una variedad de estilos y colores.

La hija de Maru Botana explicó además que se ofrecerá ropa de marca, inspirada en plataformas como Pinterest, y destacó que habrá muchas más opciones que las exhibidas en el video. Además, contó que los interesados deberán contactarla a través de su cuenta de Instagram.

Una joven modela cuatro conjuntos diferentes, incluyendo un vestido negro, un top a rayas con pantalones anchos, un vestido fucsia estampado y un top gris con shorts blancos, mostrando la versatilidad de la moda actual.

El verano de Sofía Solá en Punta del Este con Maru Botana

Durante la última temporada, Sofía Solá compartió vivencias en Punta del Este junto a Maru Botana, reflejando su vínculo cercano y cotidiano.Ambas disfrutaron de días en las playas de La Brava y José Ignacio, en una rutina de baños de mar, mates y charlas bajo el sol.

La joven es dueña de un carácter firme y decisiones audaces. Además de promocionar la feria, Sofía Solá utilizó TikTok para divulgar, con humor, su “ranking” personal sobre las cualidades que busca en una pareja. Se sumó así a una tendencia viral y evaluó, en serie, distintas actitudes y características.

En sus palabras: “‘No tiene ex’. No me molesta nada que no tenga ex, pues yo tampoco tengo ex. Así que diez”. Una posible foto del candidato con alguna expareja en Instagram no representa un problema para ella. Si “no tiene tiempo para mí”, en cambio, baja la calificación: “Me parece muy malo porque significaría que no nos veamos. Entonces que no sea mi novio. Así que le voy a poner un cuatro”.

Para Sofía, tener una buena relación con los amigos es esencial: “Habla mal de mis amigos. Es muy mala. Tres”. Respecto a los gustos, señaló: “No mira series ni pelis, es medio aburrido, pero... cinco”. Otros puntos incluyeron “ser arquero” o “vender contenido”, todos valorados dentro de la espontaneidad de sus publicaciones: “Qué rápida que fui, ¿no? Pero bueno, chicos, ese es mi domingo de acá. Los amo”.

Maru Botana y su hija, Sofía Solá, en Punta del Este este verano (Crédito: RSFotos)

Por qué Sofía Solá dejó el modelaje

En sus intervenciones públicas, Sofía Solá también abordó los motivos que la llevaron a alejarse del modelaje, espacio en el que estuvo durante dos años. Según relató, “Yo en su momento fui modelo, pero entendí que ese mundo no era para mí porque yo no me sentía cómoda, nada. No me parecía que iba con mis valores ni pensamientos, seguir el rumbo del modelaje, y más si es como un mundo muy estricto”.

La joven subrayó la exigencia del sector: “Tenés que clavar la carrera al hombro y porque es superexigente y tenés que cumplir con un montón de cosas. Entonces, ahí hubo un momento que odié todo lo que sea modelaje”. Reconoció, además, el temor que la exposición pública le generaba: “Le tenía mucho miedo también a los eventos, todo lo que sea exposición”.

El último año marcó un cambio personal importante: “Este año arranqué a ponerle más pilas de un lado de seguridad hacia mí misma… más allá de haber cara bonita, cuerpo o lo que sos físicamente, sos una persona detrás”. Modificó su percepción sobre lo que significa ser invitada a eventos: “Invertí el pensamiento de que me están invitando a un evento porque soy de cara bonita, sino que lo invertía por el hecho de que me están invitando a mí como persona”.

Sofía expresó que este proceso la ayudó a disfrutar de nuevo la vida social y a mirar la fotografía desde otra perspectiva: “Hoy es algo, obviamente, a veces me quiero matar... pero sí abrazándome a mí misma, mucho más de un lado: ‘che, bueno, hoy no me levanté bárbara. Tengo que ir igual porque ya confirmé, pero lo hago de otro lado, tipo de un lado mucho más amigable conmigo misma’”.