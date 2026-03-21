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Sabrina Rojas desempolvó una sesión de fotos hot de sus comienzos: “Sexy y atrevida”

La modelo abrió el arcón de los recuerdos y compartió una vieja producción de fotos que elevó la temperatura en las redas

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Sabrina Rojas abrió el arcón
Sabrina Rojas abrió el arcón de los recuerdos y mostró una sesión de fotos hot (Instagram)

Sabrina Rojas sorprendió en redes sociales al desempolvar una producción icónica de su pasado y mostrar una faceta audaz y desinhibida con la que muchos de sus seguidores quizás no la recordaban. A modo de guiño divertido y nostálgico, la actriz compartió en sus historias una serie de fotos de una sesión sexy realizada años atrás, acompañando cada imagen con frases cargadas de humor y cierta melancolía.

En la primera imagen, Sabrina aparece arrodillada junto a un auto rojo bajo una intensa lluvia, con la piel mojada y una camiseta blanca adherida al cuerpo. Mientras lava la llanta con una esponja, su postura y su mirada transmiten la energía y confianza de aquella época. “Alguna vez…”, escribió sobre la foto, dejando entrever la distancia temporal y la ironía de mirar hacia atrás.

La segunda postal la muestra sentada sobre el capó del mismo auto, con un chaleco de jean abierto y el cabello suelto, sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. La actriz posa con expresión relajada y segura, evocando el espíritu de las producciones de moda de principios de los 2000. “Fui joven…”, agregó Sabrina, reforzando el tono lúdico del recuerdo.

Chaleco de jean, mini short
Chaleco de jean, mini short y cigarrillo fueron los elegidos para la sesión de fotos
Rojas, en una evocadora sesión
Rojas, en una evocadora sesión de fotos, posa sensualmente lavando un auto rojo bajo la lluvia, recordando su icónico "pasado sexy"

En la tercera foto, Rojas posa de espaldas y gira la cabeza hacia la cámara, mientras sigue lavando el auto bajo la lluvia. La camiseta mojada y la bikini rosa suman un toque provocador a la escena, con una mirada directa y segura. Esa imagen fue acompañada simplemente por la palabra “Sexi…”, sintetizando la actitud y el juego con la sensualidad característica de aquella etapa.

La última imagen es quizás la más atrevida: Sabrina aparece en topless, con largos guantes negros y el cabello rubio voluminoso, en una pose teatral que remite a clásicos editoriales de moda. Una banda negra con la inscripción “CENSORED” cubre su torso, y la actriz mira hacia arriba con un aire de estrella de otro tiempo. El pie de foto, “Y atrevida. Cuánto pelo… cuánta juventud”, resume la mezcla de admiración y picardía con la que hoy recuerda esos años.

Las imágenes rápidamente circularon entre sus seguidores y despertaron comentarios y reacciones que celebraron tanto el atrevimiento como el sentido del humor de Sabrina. Lejos de renegar de su pasado, la actriz reivindicó la frescura y la libertad de aquellas producciones, reconociendo que cada etapa tiene su encanto y que el paso del tiempo no borra la esencia de quien alguna vez se animó a jugar frente a la cámara. La publicación se transformó así en un homenaje a la juventud, la osadía y la capacidad de reírse de uno mismo a la distancia.

"Cuánta juventud", escribió la modelo
"Cuánta juventud", escribió la modelo junto a una foto censurada

Estas fotos las mostró días después de ser la protagonista de una nueva ola de rumores de romance. En Intrusos (América TV), Paula Varela reveló detalles del acercamiento entre la modelo y el exfutbolista José Chatruc, en medio de bromas, fotos y datos de primera mano que despertaron la curiosidad de todo el panel. “Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas”, contó la panelista.

Paula explicó: “No le escribí directo a Sabrina porque no quería que me lo baje, porque ya sé que es verdad”. Consultada por Lussich sobre si había algo más, Varela fue sincera: “Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Chatruc”. De su lado, el exfutbolista también habría comentado cosas sobre ella: “Él también comenta de ella. Lo de él es descartado porque Sabrina es una bomba”.

El panel bromeó sobre la simpatía de la pareja y la buena sintonía entre ambos: “Todo empieza con un partido de pádel”, lanzaron. Varela sumó: “Este romance está naciendo, pero lo cierto es que ambos se gustan. También compartieron el fin de semana en el festival de cumbia La Mágica. Ella es muy cumbianchita. Lo arrastró a Chatruc ahí”.

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Sabrina RojasLuciano Castro

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