Independiente recibirá a Talleres en busca de volver a la victoria en la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

Independiente y Talleres chocan en Avellaneda

Independiente recibirá este sábado a Talleres desde las 20 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitraje estará a cargo de Hernán Mastrángelo y la televisación será de ESPN Premium.

El Rojo llega a este duelo en Avellaneda con la obligación de volver a la victoria, luego de dos partidos sin sumar de a tres en la Liga Profesional. El empate 4-4 sobre la hora ante Unión como local contrastó la reacción del equipo en el complemento con la apatía mostrada en la parte inicial, pero la reciente caída 1-2 contra Instituto en Alta Córdoba mostró las dos facetas de un equipo irregular: marcó goles en todos los partidos del campeonato, pero ganó uno de los últimos cinco partidos.

Luego de este encuentro, el equipo de Gustavo Quinteros no tendrá descanso, a pesar de tener la fecha FIFA en el medio. El viernes 27 de marzo se medirá a Atenas de Río Cuarto, equipo del Torneo Federal A, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Para ese duelo perderá a su gran figura y goleador, Gabriel Ávalos, quien fue convocado por Gustavo Alfaro para los amistosos de Paraguay ante Grecia y Marruecos.

La preponderancia de Ávalos en la formación se basa en sus nueve participaciones directas en los 16 goles de Independiente. Es el máximo artillero del Torneo Apertura con seis tantos y conforma el pelotón del segundo lugar entre los más asistidores con tres pases gol, por detrás del líder de la estadística Rafael Provini (5, Unión).

En la vereda opuesta, Carlos Tevez regresará a Avellaneda por segunda vez, luego de su breve ciclo en el Rojo, y buscará repetir la victoria 2-1 de julio pasado en la segunda fecha del Torneo Clausura. El Apache perdió este año a Federico Girotti, pero se reforzó con Ronaldo Martínez y encontró en Valentín Dávila a la revelación del campeonato.

El centrodelantero de 19 años se estrenó en la T a partir de este torneo y ya convirtió tres goles en 414 minutos repartidos en 10 juegos del Apertura (9) y la Copa Argentina (1). Su importancia en los resultados resulta fundamental en este presente del conjunto de La Docta porque anotó los dos tantos en el 2-1 ante Gimnasia de Mendoza en Córdoba y rompió la paridad en el 2-0 contra Instituto, ambos como local.

Esos seis puntos facilitados por la letalidad de Dávila lo dejan a la T en la sexta colocación de la Zona A con 15 unidades, mientras que Independiente marcha en la octava ubicación (14). Ambos están en zona de ingreso a los playoff, pero se mantienen lejos del líder Vélez (22).

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Milton Valenzuela; Iván Marcone, Rodrigo Fernández Cedrés o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Juan Sforza, Matías Galatza, Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini

Hora: 20:00

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Nicolás Lamolina

TV: ESPN Premium

La tabla de posiciones del Torneo Apertura