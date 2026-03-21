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La impactante lesión de un jugador de rugby que quedó los dientes colgando: su particular reacción

Un brutal choque en el partido entre Northampton Saints y Newcastle Red Bulls dejó heridos a Sammy Arnold y George Furbank

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La estrella de los Newcastle Red Bulls, Sammy Arnold, quedó herido tras un choque en su boca

La victoria de los Northampton Saints por 28-27 sobre el Newcastle Red Bulls por la Premiership Rugby de Inglaterra en Franklin’s Gardens quedó marcada por una de las lesiones más impactantes. El partido, que definió la cima de la tabla, dejó imágenes difíciles de olvidar para los aficionados y consecuencias físicas notables para dos de sus protagonistas.

Durante la primera mitad, una colisión brutal entre Sammy Arnold y George Furbank obligó a detener el partido. El centro irlandés de 29 años, referente del Newcastle, resultó con dos dientes delanteros colgando tras el impacto. La transmisión captó al jugador mostrando la magnitud de su lesión con una sonrisa desafiante, lo que generó reacciones de asombro en las redes sociales y entre los propios espectadores presentes.

La jugada también dejó fuera temporalmente a Furbank, capitán de los Saints, quien tras ser atendido terminó con el ojo prácticamente cerrado por una hinchazón y requirió puntos de sutura, de acuerdo con The Telegraph. El lateral compartió más tarde en Instagram una imagen de su rostro lesionado bajo el texto “Gritty”.

La imagen que compartió George
La imagen que compartió George Furbank tras el partido

La acción terminó con Arnold sancionado con una tarjeta amarilla, dejando a su equipo en inferioridad numérica durante varios minutos. El hecho repercutió no solo en la salud del jugador, sino también en el desarrollo del partido, ya que Newcastle tuvo que reorganizarse y resistir con 13 hombres debido a otra expulsión temporal poco después.

Ambos jugadores necesitaron atención médica inmediata, aunque sólo Arnold fue reemplazado de forma permanente. La lesión dental generó una ola de comentarios en redes sociales: “Eso es sombrío”, mientras que otra persona destacó la capacidad del jugador para tomarse la situación con humor. Las bromas continuaron con mensajes como “¡Di queso!”, en referencia a la sonrisa forzada que mostraba el daño.

La actitud del irlandés no pasó desapercibida entre sus compañeros y seguidores. Muchos destacaron que la decisión de mostrar la herida ante la cámara demostraba la mentalidad resistente que lo convirtió en uno de los favoritos del club. Su disposición a no ocultar el dolor y a seguir con buena actitud reforzó su vínculo con la afición.

Los Northampton Saints vencieron a
Los Northampton Saints vencieron a Newcastle en un duelo impactante

En una declaración, Arnold expresó su satisfacción por continuar en Newcastle tras renovar contrato recientemente. “Newcastle se sintió muy rápidamente como un hogar para mi familia y para mí, y estamos felizmente establecidos aquí”, afirmó el jugador en el sitio oficial del club. “Estoy feliz de extenderme en un lugar con un futuro realmente emocionante”, subrayó en relación al equipo.

El partido tuvo un desarrollo intenso y con alternancia en el marcador. Newcastle, dirigido por el ex internacional galés Stephen Jones, mostró una defensa sólida y una capacidad de reacción notable a pesar de las adversidades. El equipo resistió largos tramos con menos jugadores en el campo y estuvo cerca de lograr una victoria que habría significado apenas la segunda en la campaña de liga.

El enfrentamiento en Franklin’s Gardens
El enfrentamiento en Franklin’s Gardens estuvo cargado de tensión, expulsiones y lesiones

La actuación de los Saints, que no contaron con varias de sus figuras internacionales, fue suficiente para asegurar el triunfo y escalar a la cima de la tabla. El entrenador Phil Dowson reconoció la dificultad del encuentro: “Fue muy tenso en todo momento, no pudimos alejarnos de ellos, ya que se quedaron atrapados en nosotros y nos impidieron jugar”, valoró el técnico, quien también admitió errores en la ejecución de jugadas clave y en la disciplina del equipo.

Por el lado de Newcastle, Stephen Jones expresó su orgullo por el esfuerzo del grupo y destacó la capacidad defensiva y la actitud mostrada por los jugadores. Lamentó, sin embargo, las expulsiones temporales que complicaron el desarrollo del encuentro: “Las tarjetas que nos llevaron a 13 son muy decepcionantes. Eso es frustrante y tenemos que sacar eso de nuestro juego”, señaló.

El resultado final dejó a los Saints con un punto extra y a Newcastle con dos puntos de bonificación, aunque la sensación general fue que los visitantes estuvieron cerca de una victoria memorable, empañada por las lesiones y la dureza del choque.

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