Panamá

Frente frío altera el clima y activa avisos meteorológicos en Panamá

Provincias del Caribe, el centro y el oriente figuran entre las áreas más expuestas a los efectos de los sistemas atmosféricos activos.

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Ambos litorales del país se
Ambos litorales del país se mantienen bajo observación por condiciones marítimas variables. (Foto AP/Matías Delacroix)

Panamá se mantiene bajo aviso de vigilancia meteorológica en las próximas horas debido a la combinación de lluvias variadas y condiciones ventosas, según reportó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El organismo estableció que la alerta por precipitaciones está vigente desde las 6:39 a.m. del 21 de marzo hasta las 11:59 p.m. del 22 de marzo de 2026, mientras que el aviso por vientos se extiende hasta el 23 de marzo, reflejando un escenario de inestabilidad atmosférica en gran parte del país.

De acuerdo con el informe oficial, las lluvias están asociadas a la influencia indirecta de un sistema frontal frío ubicado sobre el Caribe y las Antillas, lo que genera incursiones nubosas hacia el istmo panameño.

Esta condición favorece la ocurrencia de precipitaciones frecuentes, especialmente durante el 21 de marzo, con tendencia a una disminución gradual hacia el día siguiente. El fenómeno también está acompañado de flujos de viento que refuerzan la intensidad de los eventos climáticos en distintas regiones.

El IMHPA detalla que se estiman acumulados diarios de lluvia entre 10 y 70 milímetros, mientras que en un período de dos días podrían alcanzar entre 20 y 140 milímetros, niveles que aumentan el riesgo de inundaciones puntuales, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra por la saturación de los suelos.

Las autoridades advierten que los
Las autoridades advierten que los altos acumulados de lluvia elevan el riesgo de inundaciones repentinas en zonas vulnerables y cercanas a ríos. CUARTOSCURO.COM

Además, se advierte sobre la posible caída de objetos y afectaciones por ráfagas de viento, lo que ha llevado a reforzar las recomendaciones de prevención a la población. Las áreas bajo aviso por lluvias incluyen provincias como Bocas del Toro, Colón y sectores de Veraguas, tanto en su zona norte como en regiones del centro y sur.

También se encuentran bajo vigilancia la Comarca Ngäbe Buglé, áreas de Chiriquí, Coclé, Panamá y Panamá Oeste, así como el Darién y la Comarca Emberá. Las autoridades subrayan que ambos litorales del país se mantienen bajo observación debido a la combinación de factores atmosféricos que podrían afectar las condiciones marítimas.

En paralelo, el país enfrenta un aviso por condiciones ventosas significativas, también vinculadas al paso indirecto del frente frío. Se prevén vientos sostenidos entre 10 y 30 km/h, con ráfagas que pueden oscilar entre 35 y 55 km/h, mientras que en zonas montañosas podrían superar los 60 km/h, aumentando el riesgo de caídas de árboles y desprendimientos de estructuras débiles o mal instaladas.

Las áreas más impactadas por el viento incluyen la Montaña de Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe Buglé, las Tierras Altas de Chiriquí, así como regiones de Veraguas, Colón, la Comarca Guna Yala, Los Santos, Herrera, Coclé y Panamá Oeste.

La saturación de los suelos
La saturación de los suelos por las precipitaciones aumenta la probabilidad de deslizamientos de tierra, especialmente en áreas montañosas y de pendiente. EFE/Marcelino Rosario/Archivo

También se mantiene vigilancia en la ciudad de Panamá y en ambos sectores marítimos, donde el viento puede incidir directamente en las condiciones del mar y la navegación.

El comportamiento actual contrasta con el pronóstico emitido a inicios de marzo, cuando se anticipaba una transición hacia condiciones más secas y estables, con menor frecuencia de lluvias y un aumento sostenido de las temperaturas.

Sin embargo, la persistencia de sistemas frontales en el Caribe ha alterado ese escenario, prolongando la inestabilidad climática y generando eventos que no estaban previstos con esta intensidad para este período.

Este desajuste evidencia cómo factores regionales pueden modificar de forma significativa las condiciones atmosféricas en Panamá, incluso durante la estación seca.

Las ráfagas de viento pueden
Las ráfagas de viento pueden superar los 60 km/h en zonas montañosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interacción entre masas de aire frío, humedad proveniente del Caribe y patrones de viento ha dado lugar a un mes de marzo con variabilidad climática elevada, en contraste con las proyecciones iniciales.

Ante este panorama, las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada y adoptar medidas de prevención, especialmente en zonas vulnerables. Se recomienda evitar actividades en áreas de riesgo, asegurar objetos expuestos al viento y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad y protección civil, mientras se mantiene el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas en todo el país.

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