Tini Stoessel cumple años: sus looks más icónicos a lo largo del tiempo

Sus looks, siempre versátiles y cuidadosamente elegidos, narran una evolución estética que acompaña su crecimiento personal y profesional

Tini Stoessel, que cumple este sábado 29 años, creó una trayectoria que trasciende la música y el espectáculo, consolidándose como un referente de moda, estilo y creatividad en cada aparición pública.

Sus looks, siempre versátiles y cuidadosamente elegidos, narran una evolución estética que acompaña su crecimiento personal y profesional.

Desde atuendos vibrantes en escenarios internacionales hasta estilismos relajados en entornos cotidianos, cada elección de la artista argentina revela una faceta distinta de su personalidad.

Casa rodante y ondas brillantes

La artista argentina deslumbra con un conjunto fresco, combinando top corto y minifalda azul, mientras posa frente a una casa rodante y muestra su faceta más colorida (@tinistoessel)

Para uno de sus looks, llevó el cabello suelto, con ondas definidas y acabado brillante, mientras posaba frente a una casa rodante bajo la luz del día. Usó un top corto amarillo claro, abotonado solo en la parte superior, junto a una minifalda azul con transparencias, detalles brillantes y flecos. Completó el look con sandalias de tacón alto atadas con tiras azules y blancas.

Este conjunto equilibró brillo y color con frescura, gracias a la naturalidad del peinado y los materiales del vestuario.

Tropical nocturno

Con una remera corta y falda larga de encaje, la cantante se luce entre palmeras, fusionando sensualidad y verano en un look que marca tendencia

Durante sus vacaciones en el Caribe, se la pudo ver con el cabello en un semirrecogido de ondas suaves y mechones sueltos. Eligió una remera corta amarilla en negro y una pollera larga negra de encaje transparente, que dejaba ver las piernas con un efecto translúcido.

Bikini y tiras en vivo

Durante su show, la artista sorprende con un top bikini y falda asimétrica, acompañados de botas altas, resaltando su actitud audaz y performática (Instagram: @tinistoessel)

Durante uno de sus shows, cubrió parcialmente su melena ondulada con una gorra oscura. Lució un top bikini negro y una falda asimétrica de tiras en tonos blanco, negro y gris, sumando botas altas negras y accesorios metálicos.

Corset y tul rosa

La cantante elige un corset estructurado, tul rosa y botas blancas para un look de fantasía bajo luces azules y globos de espejo (Instagram: @tinistoessel)

Para otro de sus shows durante su gira Futttura se presentó con corset blanco de estructura visible y capas irregulares de tul rosa en la parte inferior. Añadió botas altas blancas y guantes transparentes, mientras su cabello largo y suelto caía en ondas bajo una iluminación azulada repleta de globos de espejo. La superposición de texturas y la gama de colores aportaron un efecto etéreo.

Flequillo y bikini blanco

Entre rocas y vegetación, la artista posa con un bikini minimalista y capa translúcida, destacando un peinado geométrico que resalta su aire moderno

Para uno de sus videoclips optó por un peinado geométrico, con flequillo recto y cabello liso, posando entre rocas y vegetación bajo luz natural. Eligió un bikini blanco minimalista y una capa de gasa translúcida hasta el suelo, junto a botas blancas y brazaletes metálicos.

Top plateado y tul nude

En un ambiente iluminado por flashes, la cantante combina un top halter de apliques y falda de tul, aportando elegancia y glamour a su estilo nocturno

En un ambiente nocturno iluminado por flashes, lució el cabello con ondas sueltas. El look incluyó un top halter cubierto de apliques plateados y una falda larga de tul nude, acompañados de pulseras y anillos plateados.

Minivestido gris y sandalias rojas

Tini apuesta por un minivestido strapless y sandalias rojas, logrando una imagen moderna y sofisticada

Llevó el cabello corto, liso y con raya lateral, de pie ante un ascensor metálico. Vistió un minivestido strapless gris oscuro de textura lisa, sandalias rojas de tacón medio y aros grandes.

Su postura erguida y la combinación de colores dieron modernidad al conjunto.

Top negro y pantalón ancho

Sentada sobre una alfombra floral, la artista presume un conjunto monocromático que mezcla comodidad y estilo

Durante sus días en México, lució el cabello liso y suelto. Eligió un top negro sin tirantes de textura plisada y pantalones anchos negros, completando con botines de charol y joyería plateada. La combinación monocromática aportó comodidad y estilo.

Blanco y ondas voluminosas

La cantante luce un conjunto blanco de dos piezas y ondas voluminosas, sumando detalles modernos y festivos a su imagen

Para otro momento, la cantante posó con el cabello suelto y voluminoso. Llevó un conjunto blanco de dos piezas: top tipo bralette y pantalones ceñidos con aberturas laterales y detalles en relieve, más taco fino. Los detalles del vestuario marcaron una opción moderna y fresca.

Vestido de tul en París

Desfilando por calles parisinas, la artista impacta con un vestido blanco de tul y capa de plumas

Para otro estilismo, desfiló por una calle parisina con un vestido de gala blanco de tul, corset ceñido y capa de plumas. El peinado, con ondas suaves y flequillo desfilado, enmarcó su rostro mientras sostenía la falda extendida en varias capas.

Vestido negro y labios rojos

La cantante argentina sorprende con combinaciones audaces y detalles únicos en cada look (Fuente)

En este look, para una sesión de fotos en París, lució el cabello corto a la altura de los hombros, peinado con volumen y puntas hacia dentro, creando un marco pulido para el rostro. Llevó un vestido negro ajustado, de escote pronunciado y drapeados, que dejaba una pierna al descubierto, combinando sensualidad y elegancia. Sumó medias negras con portaligas y stilettos rojos, además de un brazalete dorado en el brazo.

Top metálico y falda en estadio

La intérprete de “La triple T” fusiona creatividad y personalidad en looks que van desde lo glamoroso hasta lo casual

Para el concierto de Coldplay en Miami, apareció con el cabello largo y rizado, suelto y con volumen natural, mientras levantaba los brazos de forma festiva en un estadio iluminado. Eligió un top metálico estilo bandeau y una falda tubo a juego, ambos en tonos dorados y verdes, junto a sandalias finas negras.