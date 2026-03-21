Juana Repetto y Bauti Lena sellaron la reconciliación familiar con un emotivo reencuentro

La influencer se reencontró con su hermano luego de los rumores de distanciamiento (Video: Instagram)

El reencuentro familiar entre Juana Repetto y su hermano Bauti Lena trajo alivio y alegría a la familia Reech luego de meses de rumores sobre distanciamiento. En diciembre de 2025, la ausencia de Juana y sus hijos en el casamiento civil de Bauti con Delfina Villagra había desatado versiones sobre tensiones internas, especialmente tras el descargo que la influencer hizo en sus redes sociales. Sin embargo, los gestos recientes en Instagram muestran que esos días quedaron atrás.

Días atrás, Juana contó a sus seguidores que sus hijos mayores faltaron al colegio porque una sorpresa estaba en camino y quería que estuvieran presentes. El misterio se resolvió cuando compartió un video en el que se ve la llegada de Bauti Lena desde Lisboa, donde reside actualmente, para reencontrarse con su hermana y sus sobrinos, Toro y Belisario, y también conocer al pequeño Timoteo, nacido hace apenas un mes.

El video muestra a Bauti entrando al living de la casa, donde Toro corre a su encuentro y se cuelga de su cuello en un abrazo cargado de emoción. Belisario se suma a la escena y la alegría se multiplica en el reencuentro, con risas, besos y gestos de cariño que dejan atrás cualquier resquemor reciente. El clima festivo, con decoraciones colgantes y juguetes repartidos en el ambiente, refuerza la atmósfera de bienvenida y celebración. “¿Cómo andan sabandijas?“, se lo escucha decir a Lena mientras abraza a sus dos sobrinos.

El momento en el que Toro se reencuentra con su tío Bauti

“Sorpresa. Toro llora, lloramos todas? Confirmo”, fue todo lo que escribió Juana en el pie del video que compartió en sus redes sociales. La frase, breve y directa, acompañó las imágenes del emotivo reencuentro y sintetizó la intensidad del momento: la llegada inesperada, el abrazo con Toro y la emoción compartida por toda la familia.

El gesto de Juana y la reacción de los niños dejaron en claro que, más allá de las diferencias y los momentos difíciles, la familia volvió a apostar por el encuentro, la reconciliación y los lazos que los unen. El regreso de Bauti y el abrazo con sus sobrinos se convirtieron en una postal de afecto que resonó entre los seguidores de la influencer y devolvió la imagen de una familia nuevamente reunida.

El origen del conflicto entre Juana y su hermano quedó al descubierto a raíz de la reciente celebración del casamiento civil de Bautista con Delfina Villagra, evento al que Juana y sus hijos no asistieron. La ausencia generó un fuerte revuelo en redes sociales y puso en evidencia la tensión latente en la familia Reech. Fue la propia Juana quien, con ironía y franqueza, explicó que ni ella ni sus hijos estuvieron presentes porque nunca recibieron una invitación para la ceremonia.

Juana Repetto contó por qué no asistió al casamiento de su hermano Bautista Lena

A través de sus historias de Instagram, donde comparte habitualmente episodios de su vida familiar y profesional, la actriz e influencer aclaró la situación. En un mensaje escrito, detalló: “Ya entendí todo, me mandaron el posteoooo... Ni idea, era un trámite al parecer, NA QUE VER. Pero no, no fuimos invitados ni mis hijos ni yo”. Según relató, le habrían dicho que se trataría simplemente de un trámite administrativo, pero al ver las imágenes del evento —con arroz, vestido blanco y celebración— entendió que fue una boda formal. En el video, Juana lo puso en palabras directas: “Ya entendí por qué está toooodo el país preguntándome. ¡Si hubo un posteo diviiiiino de vestido blanco hasta el piso! Un casamiento que era ‘un trámite’. No me invitaron, no fuimos mis hijos y yo porque no me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos”.

La celebración por civil fue compartida por el propio Bautista Lena con fotos junto a su esposa, donde subrayó: “Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”. La frase no pasó desapercibida y alimentó la polémica: numerosos usuarios en redes señalaron la contradicción de resaltar el valor de la familia en la ceremonia, considerando la exclusión de Juana y sus hijos. El episodio reavivó el debate sobre los vínculos y las internas familiares, poniendo en primer plano una grieta que, al menos por un tiempo, marcó la relación entre los hermanos.