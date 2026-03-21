Deportes

El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Lille tras la clasificación del Aston Villa que se hizo viral

El arquero argentino celebró efusivamente tras clasificar a los cuartos de final de la Europa League. La imagen causó furor en las redes sociales

Guardar

El argentino le hizo señas a la parcialidad francesa

Emiliano Dibu Martínez protagonizó un gesto provocador al dirigirse a los hinchas del Lille tras clasificar con el Aston Villa a los cuartos de final de la Europa League el pasado jueves 19 de marzo, luego de sellar la serie de octavos con un global de 3-0. La clasificación del equipo inglés se definió con un triunfo por 2-0 como local, sumado al 1-0 obtenido en la ida en Francia, lo que determinó la eliminación del conjunto galo.

Después del pitazo final, el arquero campeón del mundo desafió a la parcialidad rival saludando hacia la tribuna y realizando un gesto de avión con los brazos, en señal de despedida y como respuesta a los abucheos y silbidos que recibió durante los 180 minutos de la serie. Las imágenes tomaron notoriedad un par de días después del partido y se viralizaron en las redes sociales.

El encuentro ante el Lille se caracterizó por la tensión generada por la hostilidad de sus seguidores hacia Martínez, motivada tanto por recuerdos de la final de Qatar 2022 como por antecedentes en los cuartos de la Conference League. Pese a ese contexto, el marplatense no encajó goles en ninguno de los dos partidos y se destacó con una atajada crucial a los 53 minutos del duelo de vuelta, cuando el marcador iba 0-0; tras esa jugada, habilitó a Jadon Sancho, quien asistió a John McGinn para abrir el marcador.

Durante el encuentro, Dibu intervino de manera determinante en dos momentos: primero, atajó un tiro libre ejecutado por Nabil Bentaleb sobre su palo derecho y, luego, habilitó a Jadon Sancho con un pase largo tras la recuperación del balón, dando inicio a la contra letal que culminó en el primer gol. Sancho se internó en el área y asistió al escocés John McGinn, quien remató de primera para abrir el marcador y encaminar la clasificación, acción que fue celebrada con efusividad por Martínez. El argentino corrió hasta la mitad de la cancha y devolvió a la tribuna un avión de papel lanzado por los hinchas, un festejo inédito que marcó la jornada.

El show del Dibu(@AVFCOfficial)
El show del Dibu(@AVFCOfficial)

El desarrollo del primer tiempo mostró un dominio de pelota por parte del Aston Villa, aunque sin generar peligro significativo en el área rival. La única ocasión destacada llegó mediante un tiro de esquina de Amadou Onana que obligó al arquero Berke Özer a intervenir. Por el lado de Martínez, su arco apenas fue exigido por un centro fácil de desactivar.

El segundo tiempo reflejó otro ritmo, con un Lille más agresivo que forzó la primera atajada relevante del Dibu Martínez en un remate a portería. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Unai Emery consolidó el control del partido, estando cerca de aumentar la ventaja con una jugada individual de Ollie Watkins, seguida por una tapada de Martínez ante el francés Olivier Giroud y un remate de Sancho que se estrelló en el poste.

En el tramo final del encuentro, el argentino Emiliano Buendía ingresó a los 73 minutos en lugar de McGinn. Martínez mantuvo la seguridad bajo los tres palos al rechazar un disparo de media distancia de Noah Edjouma. A pocos minutos del cierre, Leon Bailey sentenció el resultado marcando el segundo tanto, asegurando así la clasificación del Aston Villa.

El rival en cuartos de final será el Bologna de Italia, que eliminó a la Roma en una serie con marcador global de 5-4, donde Santiago Castro —uno de los compatriotas de Martínez— aportó un gol clave. El desafío adquiere tintes sudamericanos, ya que en el plantel italiano también se encuentra Benjamín Domínguez.

Temas Relacionados

Dibu MartínezAston VillaLilleEuropa Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

El book de fotos íntimas y el romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini por su cumpleaños: la respuesta de la artista

El Motorcito le dedicó un tierno posteo a la cantante de 29 años en las redes sociales

El book de fotos íntimas

El video inédito de Leandro Paredes jugando al baby fútbol antes de llegar a las inferiores de Boca Juniors

Se viralizaron imágenes del capitán xeneize entrenando y jugando en cancha chica

El video inédito de Leandro

Defensa y Justicia recibe a Unión en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

El Halcón se mide al Tatengue en Florencio Varela, mientras que Newell’s-Gimnasia de Mendoza juegan en simultáneo. En primer turno, Lanús venció 1-0 a Vélez en Liniers

Defensa y Justicia recibe a

La increíble atajada de Pickford ante Enzo Fernández en una nueva derrota del Chelsea por la Premier League

El mediocampista argentino fue protagonista en ataque, pero el conjunto de Londres cayó 3-0 frente al Everton y sumó otro duro golpe

La increíble atajada de Pickford

Murió el campeón Cherquis Bialo, nació la leyenda del periodismo: el último adiós a un referente

La despedida en la Legislatura porteña al último prócer con pluma

Murió el campeón Cherquis Bialo,
DEPORTES
El book de fotos íntimas

El book de fotos íntimas y el romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini por su cumpleaños: la respuesta de la artista

El video inédito de Leandro Paredes jugando al baby fútbol antes de llegar a las inferiores de Boca Juniors

Defensa y Justicia recibe a Unión en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

La increíble atajada de Pickford ante Enzo Fernández en una nueva derrota del Chelsea por la Premier League

Murió el campeón Cherquis Bialo, nació la leyenda del periodismo: el último adiós a un referente

TELESHOW
Juana Repetto y Bauti Lena

Juana Repetto y Bauti Lena sellaron la reconciliación familiar con un emotivo reencuentro

Sabrina Rojas desempolvó una sesión de fotos hot de sus comienzos: “Sexy y atrevida”

Roberto García Moritán habló de su separación con Pampita: “Perdí todo”

Mauro Icardi se reencontró con sus dos hijas luego de tres meses sin verlas

El explosivo look con que Emilia Attias celebró sus 39 años: los excompañeros de MasterChef presentes y el beso con su novio

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura cubana expresó su

La dictadura cubana expresó su disposición a un “diálogo serio y responsable” con Estados Unidos

Guatemala prevé la llegada de 80,000 turistas salvadoreños durante Semana Santa

Costa Rica y El Salvador abren con victoria el Pre-Clasificatorio Centroamericano al FIBA AmeriCup 2029

Conozca los requisitos para obtener la nueva cédula de identidad en República Dominicana

Panamá casi triplicó su deuda en diez años y superó la barrera de los $60 mil millones en febrero