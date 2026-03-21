El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Lille tras la clasificación del Aston Villa que se hizo viral

El argentino le hizo señas a la parcialidad francesa

Emiliano Dibu Martínez protagonizó un gesto provocador al dirigirse a los hinchas del Lille tras clasificar con el Aston Villa a los cuartos de final de la Europa League el pasado jueves 19 de marzo, luego de sellar la serie de octavos con un global de 3-0. La clasificación del equipo inglés se definió con un triunfo por 2-0 como local, sumado al 1-0 obtenido en la ida en Francia, lo que determinó la eliminación del conjunto galo.

Después del pitazo final, el arquero campeón del mundo desafió a la parcialidad rival saludando hacia la tribuna y realizando un gesto de avión con los brazos, en señal de despedida y como respuesta a los abucheos y silbidos que recibió durante los 180 minutos de la serie. Las imágenes tomaron notoriedad un par de días después del partido y se viralizaron en las redes sociales.

El encuentro ante el Lille se caracterizó por la tensión generada por la hostilidad de sus seguidores hacia Martínez, motivada tanto por recuerdos de la final de Qatar 2022 como por antecedentes en los cuartos de la Conference League. Pese a ese contexto, el marplatense no encajó goles en ninguno de los dos partidos y se destacó con una atajada crucial a los 53 minutos del duelo de vuelta, cuando el marcador iba 0-0; tras esa jugada, habilitó a Jadon Sancho, quien asistió a John McGinn para abrir el marcador.

Durante el encuentro, Dibu intervino de manera determinante en dos momentos: primero, atajó un tiro libre ejecutado por Nabil Bentaleb sobre su palo derecho y, luego, habilitó a Jadon Sancho con un pase largo tras la recuperación del balón, dando inicio a la contra letal que culminó en el primer gol. Sancho se internó en el área y asistió al escocés John McGinn, quien remató de primera para abrir el marcador y encaminar la clasificación, acción que fue celebrada con efusividad por Martínez. El argentino corrió hasta la mitad de la cancha y devolvió a la tribuna un avión de papel lanzado por los hinchas, un festejo inédito que marcó la jornada.

El show del Dibu(@AVFCOfficial)

El desarrollo del primer tiempo mostró un dominio de pelota por parte del Aston Villa, aunque sin generar peligro significativo en el área rival. La única ocasión destacada llegó mediante un tiro de esquina de Amadou Onana que obligó al arquero Berke Özer a intervenir. Por el lado de Martínez, su arco apenas fue exigido por un centro fácil de desactivar.

El segundo tiempo reflejó otro ritmo, con un Lille más agresivo que forzó la primera atajada relevante del Dibu Martínez en un remate a portería. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Unai Emery consolidó el control del partido, estando cerca de aumentar la ventaja con una jugada individual de Ollie Watkins, seguida por una tapada de Martínez ante el francés Olivier Giroud y un remate de Sancho que se estrelló en el poste.

En el tramo final del encuentro, el argentino Emiliano Buendía ingresó a los 73 minutos en lugar de McGinn. Martínez mantuvo la seguridad bajo los tres palos al rechazar un disparo de media distancia de Noah Edjouma. A pocos minutos del cierre, Leon Bailey sentenció el resultado marcando el segundo tanto, asegurando así la clasificación del Aston Villa.

El rival en cuartos de final será el Bologna de Italia, que eliminó a la Roma en una serie con marcador global de 5-4, donde Santiago Castro —uno de los compatriotas de Martínez— aportó un gol clave. El desafío adquiere tintes sudamericanos, ya que en el plantel italiano también se encuentra Benjamín Domínguez.