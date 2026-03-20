Por qué no se debería tirar el agua luego de hervir huevos, según especialistas

El contenido mineral facilita la eliminación de manchas y restos de jabón en superficies del hogar, aunque esta aplicación no reemplaza a los productos convencionales de limpieza y requiere precauciones para evitar contaminación bacteriana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un simple gesto en la cocina esconde un potencial para quienes buscan aprovechar al máximo cada recurso del hogar. En numerosos hogares, el agua utilizada para cocer huevos suele desecharse tras su uso, sin considerar los posibles beneficios que ofrece. Durante la cocción, parte de los minerales presentes en la cáscara, como el carbonato de calcio, magnesio y potasio, pasa al líquido.

Esta práctica genera interés entre quienes buscan alternativas para reducir el desperdicio y reutilizar recursos en el hogar. Personas aficionadas a la jardinería y el ahorro exploran cómo este líquido podría aplicarse en tareas domésticas o de jardinería.

De acuerdo con especialistas en botánica y agricultura urbana citados por el diario digital OK Diario, la cantidad de calcio que migra al agua durante la cocción resulta relativamente baja. “El efecto como fertilizante es bastante limitado y no sustituye a productos específicos”, afirman. El agua de cocción de huevos no actúa como un abono y las expectativas deben ajustarse a su aporte real de minerales.

Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) advierten que el uso de este líquido como fertilizante puede beneficiar a las plantas solo de manera marginal, especialmente en climas secos.

El procedimiento recomendado consiste en dejar las semillas en el agua fría de la cocción entre 6 y 12 horas antes de plantarlas. Este método puede ayudar en la germinación, aunque los resultados no siempre son notorios. Además, las cáscaras trituradas y espolvoreadas sobre la tierra aportan nutrientes adicionales, aunque su absorción es gradual.

Usos prácticos y recomendaciones

Incorporar este recurso en prácticas de jardinería, limpieza y cuidado personal puede ayudar a reducir desperdicios, siempre que se combine con estrategias como el uso de compost y se sigan indicaciones de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de cocer huevos también encuentra utilidad en la limpieza doméstica gracias a su contenido mineral. Especialistas en química doméstica destacan que este líquido puede emplearse para eliminar manchas difíciles y residuos de jabón en superficies como encimeras, baños y fregaderos. La acción de los minerales facilita la remoción de suciedad, aunque no reemplaza a los productos de limpieza convencionales en tareas más exigentes.

En rutinas de belleza y cuidado personal, algunas personas utilizan el agua de cocción como enjuague para el cabello. Los minerales presentes pueden fortalecer la fibra capilar, según expertos en cuidado capilar. Sin embargo, los resultados varían según el tipo de cabello y la frecuencia de uso. Se recomienda emplear agua sin sal ni vinagre, ya que estos aditivos pueden dañar el pelo y las plantas.

Según entidades como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Ministerio de Salud de España, el agua de cocción no debe consumirse de forma directa. No se trata de agua potable y puede contener toxinas o microorganismos perjudiciales para la salud, como salmonela o legionela. Las autoridades sanitarias desaconsejan el consumo humano debido al riesgo de contaminación, incluso si la apariencia del líquido resulta inofensiva.

Limitaciones y precauciones

La reutilización del agua de cocer huevos puede contribuir al ahorro y a prácticas de sostenibilidad en el hogar, pero no garantiza beneficios fuera de sus usos ya señalados. El líquido puede complementar otras prácticas de jardinería sostenible, pero no sustituye a fertilizantes completos ni a productos especializados para limpieza.

Especialistas en botánica y agricultura urbana advierten que la reutilización de este líquido únicamente proporciona un modesto refuerzo de calcio, magnesio y potasio, sin sustituir a los fertilizantes completos recomendados para el crecimiento vegetal. (Adobe Stock)

En jardinería, el aporte de calcio y minerales de la cáscara triturada resulta más relevante que el del agua de cocción. La absorción lenta de estos nutrientes favorece la estructura del suelo y el desarrollo de las raíces, aunque los efectos se observan a largo plazo. El agua reutilizada debe estar libre de sal o vinagre para evitar daños en las plantas y aprovechar mejor sus minerales.

El uso en el hogar también requiere precaución. El agua debe enfriarse antes de emplearla en el riego o en la limpieza. El almacenamiento prolongado aumenta el riesgo de proliferación bacteriana, por lo que se sugiere utilizarla el mismo día de la cocción. Evitar el contacto con alimentos listos para consumir reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Sostenibilidad y alternativas

La reutilización del agua de cocer huevos responde a prácticas de consumo consciente y de reducción del desperdicio. Aunque el impacto sobre la salud de las plantas y el hogar resulta acotado, la medida puede fomentar la conciencia ambiental.

Expertos en jardinería y nutrición recomiendan combinar el uso del agua de cocción con otras estrategias, como la incorporación de compost, el aprovechamiento de restos vegetales y el uso de fertilizantes orgánicos certificados.