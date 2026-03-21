Maxi López sorprendió al revelar cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganó en un mes

Maxi López sorprendió al contar cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganó en un mes

Después de exitosos meses de trabajo en MasterChef (Telefe), y en la costa argentina, Maxi López se prepara para afrontar una nueva etapa en su vida. Tras el nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson, el exfutbolista planea reunir a su familia en Buenos Aires. En el marco de esa reinvención, y tras el final del reality culinario, el exdelantero se animó se hablar de su pasado en el streaming de Mernosketti.

“¿Cuánto fue lo más que ganaste en un mes?”, le consultó uno de los jóvenes a López, abriendo el baúl de los recuerdos. Tras unos segundos de duda, y mientras recordaba épocas pasadas en clubes como Milan, Barcelona, Sampdoria y más, Maxi esbozó: “Lo más que gané en un mes...”.

Al ver que el exdeportista seguía haciendo memoria, los streamers lo animaron a decir una cifra: “La cantidad de ceros decí. Estamos hablando de un jugador de Barcelona, Champions League. Jugaste en Rusia”. Con la idea de ubicarse cronológicamente, López comentó: “Un mes, y por ejemplo, la Champions, el año ese, cuando llegó el recibo de sueldo y llegó con los premios y todo, dos y pico”.

Ante la simple respuesta del exdelantero, los jóvenes, entre ellos Ian Lucas, respondieron: “No, bueno, unos dos mil dólares, pará, yo he llegado a dos mil dólares”. Fue entonces cuando Maxi aclaró que la moneda en la que le pagaron fueron euros. Sin embargo, el momento de mayor sorpresa llegó cuando López aclaró la cifra: “Dos millones y medio de euros”.

La participación en MasterChef permitió a López forjar nuevas amistades y adquirir valiosas experiencias personales

Inmediatamente, los jóvenes comenzaron a reírse por la cantidad de dinero que representaba para todos ellos. Tras semanas de ardua labor y exigentes pruebas, Maxi logró convertirse en uno de los personajes más queridos de la última edición de MasterChef Celebriy.

El exdeportista llegó hasta la semifinal, donde quedó eliminado. En ese programa, Wanda Nara, conductora del ciclo, subrayó el carácter inesperado de la permanencia de López en la competencia. La propia dinámica del certamen y las circunstancias personales del exfutbolista, que fue padre durante el desarrollo del programa, enriquecieron su relato: “Es una experiencia que a mí me abrió la cabeza mal”, expresó el participante al ser consultado sobre su vivencia.

El recuerdo de su paso por el fútbol profesional, y la comparación con la exposición pública que brinda la televisión, fue parte central de la conversación. Wanda señaló cómo la participación en el ciclo supuso para el exfutbolista un regreso al contacto directo con la gente, similar al que vivía cuando jugaba para uno de los clubes más grandes del país. El propio López lo reconoció al destacar el fenómeno social que genera el reality: “Viste que hay cuarenta y cinco millones de entrenadores. Ahora hay cuarenta y cinco millones de cocineros. Porque todos te dicen: ‘Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro’”.

El exfutbolista Maxi López reveló que llegó a ganar dos millones y medio de euros en un solo mes durante su etapa europea

Husaín complementó la idea, explicando cómo tras el retiro deportivo disminuye la exposición pública y la oportunidad de contacto con los seguidores: “Por ahí mucha gente no lo sabe. Cuando a nosotros se nos termina el deporte, se apaga un poco la luz. Y esto fue…”. En ese punto, Wanda intervino para resumir el sentimiento de ambos: “Volver”.

Para Maxi, el balance del certamen fue claramente positivo, tanto por las experiencias acumuladas como por los nuevos vínculos forjados: “Un montón de cosas, un montón de amigos nuevos, un montón de experiencias vividas. La verdad que es una competición increíble”. Reconoció que inicialmente estaba reticente a participar y que su paso por el reality le permitió descubrir un ambiente distinto y enriquecedor: “Yo estaba negado, no quería hacerlo, y dar este paso y conocer todo este nuevo ambiente y toda esta gente, la verdad que me hace ver las cosas desde otra perspectiva”.