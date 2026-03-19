La tenista Aryna Sabalenka se consolida como referente de moda: sus looks más audaces

Aryna Sabalenka trasciende el tenis y se instala como ícono de moda con looks de alto impacto

Desde el centro de la pista hasta el front row de los principales eventos, Aryna Sabalenka se ha convertido en mucho más que la número uno del tenis femenino. La atleta bielorrusa no solo lidera el ranking mundial —con 11.025 puntos—, sino que también ha construido un perfil como nueva referente de moda internacional. Una de sus señas de identidad más reconocidas es su preferencia por los abrigos voluminosos y de siluetas imponentes, piezas que utiliza para marcar presencia y que ya funcionan como su marca personal.

Su presencia en cada aparición pública genera impacto, y sus elecciones de vestuario evidencian una estrategia clara: llevar la fuerza y la confianza de la cancha al universo del estilo. A continuación, un recorrido por sus outfits más emblemáticos, que demuestran por qué Sabalenka trasciende la etiqueta de deportista para instalarse como icono de tendencias.

Maximalismo y estética “Mob Wife” en Miami

Aryna Sabalenka posa con un abrigo de estampado de tigre, vestido brillante y medias estampadas, completando su look con un bolso negro (@arynasabalenka)

En una de sus noches de regreso en Estados Unidos para participar del Miami Open, Sabalenka apostó por un look de alto voltaje visual, evocando la tendencia “Mob Wife” que domina la moda actual. El protagonista fue un abrigo con estampado de tigre, hombros ultra-marcados y textura de pelo sintético de alta calidad, el cual impuso una silueta de poder. Bajo el abrigo, eligió un mini vestido de lentejuelas plateadas, generando un contraste audaz con el print.

Las medias de logo aportaron sofisticación contemporánea, mientras que los accesorios dorados, el cinturón de cadena y el bolso de mano con detalles metálicos completaron la composición. “El único outfit posible en mi primera noche de vuelta en Miami”, escribió la propia Sabalenka en sus redes sociales, dejando clara la intención de destacar. El peinado recogido y el maquillaje bronceado equilibraron el conjunto, enfatizando la fuerza del total look.

Equilibrio entre volumen y minimalismo

Aryna Sabalenka fue vista luciendo un elegante abrigo de piel y atuendo oscuro mientras caminaba por las calles de la ciudad durante la noche (@arynasabalenka)

Otra de las apuestas recientes de Sabalenka conjuga la tendencia “Quiet Luxury” con su estilo personal. Lució un abrigo oversize de piel sintética en tonos crema y beige, con hombros anchos y corte cuadrado, aportando luminosidad y sofisticación. Debajo, optó por un catsuit negro, una base monocromática y ceñida que resaltó su figura atlética y equilibró el volumen del abrigo.

El estilismo se completó con pumps negros de punta afilada, clutch blanco y un choker brillante. El cabello suelto y de textura natural aportó frescura y el maquillaje en tonos nude sostuvo la armonía del conjunto. Esta elección evidencia la capacidad de Sabalenka para moverse entre el maximalismo y la sobriedad visual.

Sastrería ejecutiva y minimalismo urbano en Milán

La tenista es vista luciendo un elegante blazer y pantalón mientras camina por una calle de la ciudad con una acompañante (@arynasabalenka)

En Milán, la tenista demostró versatilidad con un look de inspiración ejecutiva. El outfit giró en torno a un blazer estructurado en tono gris marengo, de corte recto y hombros definidos, siguiendo la tendencia “boyfriend fit”. Lo combinó con un top de cuello alto negro y pantalones palazzo de tiro alto y pierna ancha, generando una línea visual continua que estilizó la figura.

El bolso negro, con la franja tricolor clásica de Gucci (verde y roja), aportó un punto de color estratégico al conjunto de base neutra. El cabello liso y natural y los zapatos de punta fina reforzaron la imagen de elegancia urbana y funcionalidad. Este look, sin estridencias, consolida su perfil de referente más allá del deporte.

Blazer-vestido y estola de piel: glamour con guiño profesional

La deportista posa descalza sobre una silla, luciendo un traje a rayas y una estola de piel, mientras sostiene una pelota de tenis y un zapato de tacón, en un lujoso interior con vista a la ciudad (@arynasabalenka)

En otra aparición, la número 1, llevó la sastrería a un terreno de alta moda con un blazer largo de raya diplomática en gris, vestido como pieza principal. La doble botonadura y las solapas anchas reforzaron la presencia, mientras que el bajo asimétrico sumó modernidad.

El elemento diferenciador fue una estola de piel en tono ocre, dispuesta de forma asimétrica sobre el hombro, aportando textura y volumen. Como guiño a su carrera, incorporó un zapato de tacón con una pelota de tenis y una raqueta apoyada en la silla, integrando su identidad de atleta con el universo de la moda. El cabello con ondas suaves y el maquillaje en tonos tierra completaron la composición.

Trench de cuero y “power dressing” en The Tonight Show

Aryna Sabalenka sonríe mientras posa en un escenario con un abrigo largo de cuero negro (@arynasabalenka)

Durante su visita a The Tonight Show con Jimmy Fallon, la deportista apostó por un trench coat de cuero negro de largo midi. El abrigo, de solapas anchas y hombreras marcadas, enfatizó su figura atlética y proyectó una imagen sofisticada. Llevado cerrado y ceñido con cinturón, funcionó como vestido-abrigo. Debajo, se asomaba un escote en “V” que sugería un vestido ligero o blusa de seda.

Los accesorios, discretos y clásicos, incluyeron stilettos negros y pendientes largos brillantes. El cabello liso y pulido, junto al maquillaje natural, mantuvieron el foco en la prenda principal. Con este look, Sabalenka desafió el código tradicional de la alfombra roja, apostando por una estética urbana y ejecutiva.

Glamour invernal en Nueva York

La número 1 posa elegantemente con un abrigo de piel frente al resplandeciente árbol de Navidad del Rockefeller Center en una fría noche festiva en Nueva York (@arynasabalenka)

En Nueva York, frente al árbol del Rockefeller Center, la tenista eligió un abrigo de pelo voluminoso en tono chocolate profundo. El cuello envolvente enmarcó el rostro y los hombros, mientras que el top negro de cuello alto y los pantalones balloon crearon una silueta equilibrada.

Las gafas de sol rectangulares, el calzado puntiagudo y los pendientes de aro dorados sumaron un aire de exclusividad y misterio. El peinado slick back, totalmente recogido, resultó esencial para no competir con el volumen del abrigo. Esta elección refuerza la tendencia de usar prendas de alto impacto visual para dominar el espacio, fusionando confort y sofisticación.

Minimalismo arquitectónico: vestido capa en rojo

La tenista Aryna Sabalenka posa con un impactante vestido rojo y capa, complementado con tacones a juego, mostrando su estilo fuera de la cancha (@arynasabalenka)

En una de sus apuestas más sofisticadas, Sabalenka lució un vestido capa rojo vibrante con estructura geométrica. La capa integrada a los hombros y el corte midi crearon una silueta de reloj de arena invertido.

Eligió stilettos en tono vino profundo, aportando contraste cromático y profundidad al conjunto. Los accesorios dorados, como el brazalete ancho y el reloj de lujo, reforzaron el mensaje de poder y elegancia. El peinado slick back y el maquillaje pulcro concentraron la atención en el rostro, permitiendo que la estructura del vestido destacara sin interferencias.

La evolución de Aryna Sabalenka como referente de moda se sostiene tanto en el dominio de las tendencias globales como en la construcción de una imagen coherente que proyecta fuerza, sofisticación y autenticidad dentro y fuera de la pista. Los abrigos grandes y estructurados, ya convertidos en su sello personal, reafirman su lugar como protagonista en el juego de la moda.