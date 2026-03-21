Guatemala prevé la llegada de 80,000 turistas salvadoreños durante Semana Santa

Autoridades guatemaltecas presentan la campaña “Semana Santa es pausa” ante prensa salvadoreña y generadores de contenido. / (CATA Centroamérica)

Guatemala se prepara para recibir una cifra histórica de turistas salvadoreños durante la Semana Santa de 2026, según las proyecciones del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). La temporada, que se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, será clave para la reactivación del sector turístico en el país centroamericano, gracias a una nutrida afluencia de visitantes provenientes de El Salvador, el principal país emisor de turistas hacia Guatemala.

El Inguat estima que, durante estos días, arribarán a Guatemala cerca de 150,000 turistas internacionales, de los cuales un 53.3 % serán salvadoreños; es decir, alrededor de 80,000 personas. Esta cifra refleja la relevancia de El Salvador como mercado prioritario para la industria turística guatemalteca, consolidando una tendencia que se ha fortalecido en los últimos años. De hecho, los datos de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) indican que los salvadoreños que viajaron a Guatemala representaron el 60% del total de salidas internacionales registradas en 2025, lo que evidencia la preferencia por el país vecino como destino vacacional.

La campaña “Semana Santa es pausa”, presentada recientemente por el Inguat, busca atraer a los turistas salvadoreños con una propuesta que combina cultura, tradición y paisajes. Según información oficial difundida por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA Centroamérica), el lanzamiento de la oferta turística se realizó en un encuentro con prensa y creadores de contenido salvadoreños, a quienes se les informó sobre las rutas, actividades y servicios preparados especialmente para la temporada. Las autoridades guatemaltecas han dispuesto un plan de atención que incluye centros de información en lugares estratégicos como Ciudad Cayalá, el Palacio de la Cultura, Antigua Guatemala, Panajachel, Petén, Quetzaltenango y Esquipulas, así como un sistema de asistencia para los visitantes.

Creadores de contenido salvadoreños conocen las nuevas rutas y servicios turísticos que Guatemala ofrecerá en Semana Santa./ (CATA Centroamérica)

Este movimiento turístico se traduce en un importante impacto económico para Guatemala. El Inguat proyecta que la afluencia de turistas internacionales durante la Semana Santa generará $100 millones para la economía nacional, dinamizando especialmente los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte y comercio local. La relevancia de los visitantes salvadoreños queda subrayada por las cifras de cierre de 2025, cuando Guatemala recibió más de 1.5 millones de turistas provenientes de El Salvador, equivalentes al 45.7% del total de llegadas internacionales y un crecimiento del 11.4 % respecto a 2024.

La preferencia de los salvadoreños por Guatemala responde a factores como la cercanía geográfica, la conectividad terrestre y la diversidad de atractivos turísticos. CATA Centroamérica, en sus recientes publicaciones, destaca que el interés de los salvadoreños por descubrir nuevos destinos se ve reforzado por la facilidad de los desplazamientos y la variedad de experiencias que ofrece Guatemala durante la Semana Mayor, desde recorridos por sitios históricos hasta actividades en entornos naturales y festividades religiosas.

Por su parte, la Corporación Salvadoreña de Turismo reportó que, en 2025, más de 2.5 millones de salvadoreños realizaron viajes internacionales por motivos turísticos, 113.792 más que el año anterior. De ese total, seis de cada diez eligieron Guatemala como su destino, consolidando así la histórica relación turística entre ambos países. Las autoridades salvadoreñas también reconocen el valor de esta interacción, que favorece el intercambio cultural y fortalece los lazos económicos en la región.

La campaña turística "Semana Santa es pausa" refuerza la propuesta de cultura, tradición y naturaleza de Guatemala para el turismo salvadoreño. /(CATA Centroamérica)

La campaña “Semana Santa es pausa” no solo busca posicionar a Guatemala como un destino seguro y atractivo para los salvadoreños, sino que también promueve la integración centroamericana a través del turismo. CATA Centroamérica resalta en sus comunicaciones que El Salvador se mantiene como el principal mercado emisor de visitantes hacia Guatemala, lo que refleja el creciente interés por redescubrir la oferta turística regional.

Con un despliegue logístico que incluye puntos de información, rutas recomendadas y asistencia personalizada, Guatemala aspira a ofrecer una experiencia memorable a los turistas salvadoreños y a superar sus propias expectativas en términos de recepción y atención al visitante durante la Semana Santa de 2026.