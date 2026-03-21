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El video inédito de Leandro Paredes jugando al baby fútbol antes de llegar a las inferiores de Boca Juniors

Se viralizaron imágenes del capitán xeneize entrenando y jugando en cancha chica

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Un video inédito de Leandro Paredes grabado en el año 2002 exhibió al mediocampista de Boca Juniors durante su etapa infantil en el Club Parque, donde aparece entrenando y disputando partidos en las categorías formativas antes de integrarse a las inferiores del Xeneize.

Justo al paso previo a formarse en la cantera boquense y alcanzar la Primera División, las imágenes de archivo documentan los primeros años de Paredes, con pelo largo, una camiseta del Manchester United y luego el dorsal 29 de su equipo de baby fútbol. Fueron los primeros movimientos de un futbolista que más tarde se consolidaría como referencia tanto en el Xeneize como en la selección argentina.

El registro recupera momentos previos a la incorporación de Leandro Paredes a la estructura profesional de Boca, mostrando el desarrollo inicial que lo impulsaría hacia su carrera de futbolista de elite. Junto a él se muestra Ramón Maddoni, histórico reclutador de jóvenes talentos de Boca, que falleció el año pasado a los 83 años. Tan bueno fue el recuerdo que generó en sus pupilos que a días de haber dado la vuelta olímpica en el Mundial de Qatar 2022, Paredes se dirigió al Club Parque para reencontrarse con el que fuera uno de sus padres futbolísticos. Fue seguramente el último o uno de los últimos encuentros que tuvieron.

Paredes, nacido el 29 de junio de 1994 en San Justo, Buenos Aires, inició su recorrido futbolístico en clubes de baby fútbol de su barrio, como La Justina y Brisas del Sur. Su vínculo con el Club Parque, histórico semillero del fútbol argentino, fue clave en su salto a la élite. Durante un torneo infantil, Brisas del Sur enfrentó al Club Parque, donde Paredes se destacó notablemente. Esa actuación llamó la atención de Maddoni, captador de talentos de Parque y ya reconocido, en ese entonces, por descubrir figuras como Carlos Tevez. Maddoni invitó a Paredes a sumarse a las pruebas para Boca Juniors, club al que finalmente ingresó a las divisiones inferiores y donde debutó profesionalmente años después.

El paso de Paredes por el Club Parque, aunque breve, resultó determinante: cumplió allí sus primeras experiencias competitivas en el fútbol formativo de Buenos Aires y fue el escenario donde captó la mirada de quienes luego lo catapultarían al fútbol grande. El Club Parque, conocido por haber formado a jugadores como Juan Román Riquelme, Fernando Gago además de Tevez, fue un punto de inflexión en la carrera de Lea, abriéndole el acceso a Boca Juniors y, posteriormente, al fútbol internacional.

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