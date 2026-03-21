El book de fotos íntimas y el romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini por su cumpleaños: la respuesta de la artista

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel posan muy juntos y sonrientes en una selfie, mostrando su afecto durante la celebración del cumpleaños de la cantante

El Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul afrontará un duelo complicado ante New York City FC en el Yankee Stadium porque se tratará del primer partido posterior a la eliminación en octavos de final de la Concachampions y, a la vez, se medirá a un rival que arrancó la jornada de la Major League Soccer (MLS) en el primer lugar de la Conferencia Este. La exigencia es máxima y Javier Mascherano ya sabe que no podrá contar con el Motorcito, quien sufrió una lesión y aprovechó este descanso forzado para acompañar a Tini Stoessel en su cumpleaños.

“FELIZ CUMPLE A MI PERSONA FAVORITA. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida. Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo... Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. TE AMO MI VIDA!”, escribió De Paul en un posteo realizado en su cuenta de Instagram con varias imágenes juntos.

La cantante le dejó un comentario en la publicación: “Lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo con mi vida entera para siempre”.

La relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se confirmó de manera oficial en junio de 2022, pero el 1° de agosto de 2023 anunciaron su separación. Los rumores de una reconciliación tomaron fuerza cuando la artista fue vista en un palco del estadio de Atlético de Madrid durante un partido de Champions League frente al Real Madrid y, actualmente, ninguno oculta su amor con publicaciones directas de ambos en redes sociales.

Todas las fotos publicadas por Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel

Ambos confirmaron su relación en 2022, se separaron en 2023 y, tiempo más tarde, se reconciliaron

Una de las fotos que eligió Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel en esta fecha especial

Tini Stoessel cumplió 29 años este sábado

La cantante y el futbolista se acompañan mutuamente en cada una de sus carreras

El romántico abrazo de De Paul y Tini que eligió el jugador para mostrar su amor en redes sociales

"R y T": una muestra del amor que se tienen De Paul y Tini

Tini Stoessel acaba de tener un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

Rodrigo De Paul está convocado por Scaloni para ser parte de la doble fecha FIFA con la selección argentina

De Paul se mostró relajado y deshinibido en las imágenes posteadas junto a Tini

Las mascotas de la pareja también fueron parte de esta publicación

Otra de las imágenes subidas por De Paul en redes

La sonrisa de De Paul a la cámara mientras Tini Stoessel, de espaldas, sostiene a un perro en sus brazos

La esbelta figura de Tini Stoessel también integró la colección de fotos subida por De Paul

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul comparten un momento íntimo en una selfie, celebrando el cumpleaños de la artista.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel posan muy juntos y sonrientes en una selfie, mostrando su afecto durante la celebración del cumpleaños de la cantante.

Tini Stoessel aparece con pinzas para uñas y un mate, disfrutando de un momento de tranquilidad en su hogar, posiblemente previo o durante su cumpleaños.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel comparten un íntimo beso, reafirmando su amor en esta tierna imagen en blanco y negro.

Rodrigo De Paul no jugará el próximo partido del Inter Miami

La ausencia de Rodrigo en este fin de semana con la camiseta del Inter Miami fue confirmada por el diario Miami Herald, que se hizo eco de una comunicación institucional de las Garzas. La franquicia confirmó que Rodrigo De Paul padeció una contusión en la pierna izquierda durante la revancha ante Nashville en el Chase Stadium por la Copa de Campeones de la Concacaf. Se perderá el partido de este domingo, que iniciará a las 14 (hora argentina), por “precaución”.

Esta inesperada baja prendió las alarmas en el entorno de la selección argentina porque el mediocampista de 31 años fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de este mes con amistosos ante Mauritania y Zambia, ambos a jugarse en La Bombonera. Se trata de la última prueba de la Albiceleste antes de entregar la lista definitiva de jugadores que disputarán al Mundial 2026.

Todavía no hubo precisiones sobre si esa molestia física le impedirá decir presente al volante, que es uno de los habituales convocados por Scaloni. Desde su debut en octubre de 2018, Rodrigo De Paul marcó dos goles en 83 partidos y fue titular o suplente en todos los partidos desde marzo de 2022.

Por otro lado, el Miami Herald aseguró que Lionel Messi está en “buen estado de salud” y se aguarda por su participación ante New York City FC antes de subirse al avión con destino a la Argentina. La Pulga es el máximo goleador del equipo con cuatro goles en lo que va de la temporada, y lo siguen Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Rodrigo De Paul con un tanto.

*El resumen de la eliminación ante Nashville

Luego de esta fecha FIFA, el Inter Miami espera ansioso el regreso de Leo porque el sábado 4 de abril estrenará su nuevo estadio (Miami Freedom Park) durante el duelo ante Austin FC por la MLS.

En declaraciones a la prensa, Javier Mascherano pidió dar vuelta la página del traspié ante Nashville, luego de que Lionel Messi llegó a los 900 goles de su carrera ante Nashville, pero la igualdad 1-1 en los 180 minutos lo eliminó por la regla del gol de visitante: “No podemos cambiar lo que pasó, y no tiene sentido darle vueltas y lamentarlo. Claramente, todavía estamos en el proceso de aceptar y asimilar la decepción de la eliminación”.

“Es una gran oportunidad para pasar página y centrarnos en la liga y en lo que viene después”, añadió el Jefecito. Y concluyó: “Así es el fútbol. Son cosas que pasan. Pero creo que depende de nosotros demostrar que lo que pasó el otro día fue solo un golpe de suerte. Y bueno, la mejor manera de demostrarlo es centrarnos ahora en la liga”.

Mientras tanto, el Ne York City FC buscará revancha de la derrota 1-5 frente al Inter Miami en la final de la Conferencia Este correspondiente a la pasada temporada. En aquel calendario, los de Florida vencieron 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final y se quedaron con el trofeo de campeón en la MLS.