Deportes

El book de fotos íntimas y el romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini por su cumpleaños: la respuesta de la artista

El Motorcito le dedicó un tierno posteo a la cantante de 29 años en las redes sociales

Guardar
Rodrigo de Paul y Tini
Rodrigo de Paul y Tini Stoessel posan muy juntos y sonrientes en una selfie, mostrando su afecto durante la celebración del cumpleaños de la cantante

El Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul afrontará un duelo complicado ante New York City FC en el Yankee Stadium porque se tratará del primer partido posterior a la eliminación en octavos de final de la Concachampions y, a la vez, se medirá a un rival que arrancó la jornada de la Major League Soccer (MLS) en el primer lugar de la Conferencia Este. La exigencia es máxima y Javier Mascherano ya sabe que no podrá contar con el Motorcito, quien sufrió una lesión y aprovechó este descanso forzado para acompañar a Tini Stoessel en su cumpleaños.

FELIZ CUMPLE A MI PERSONA FAVORITA. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida. Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo... Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. TE AMO MI VIDA!”, escribió De Paul en un posteo realizado en su cuenta de Instagram con varias imágenes juntos.

La cantante le dejó un comentario en la publicación: “Lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo con mi vida entera para siempre”.

La relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se confirmó de manera oficial en junio de 2022, pero el 1° de agosto de 2023 anunciaron su separación. Los rumores de una reconciliación tomaron fuerza cuando la artista fue vista en un palco del estadio de Atlético de Madrid durante un partido de Champions League frente al Real Madrid y, actualmente, ninguno oculta su amor con publicaciones directas de ambos en redes sociales.

Todas las fotos publicadas por Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel

Ambos confirmaron su relación en
Ambos confirmaron su relación en 2022, se separaron en 2023 y, tiempo más tarde, se reconciliaron
Una de las fotos que
Una de las fotos que eligió Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel en esta fecha especial
Tini Stoessel cumplió 29 años
Tini Stoessel cumplió 29 años este sábado
La cantante y el futbolista
La cantante y el futbolista se acompañan mutuamente en cada una de sus carreras
El romántico abrazo de De
El romántico abrazo de De Paul y Tini que eligió el jugador para mostrar su amor en redes sociales
"R y T": una muestra
"R y T": una muestra del amor que se tienen De Paul y Tini
Tini Stoessel acaba de tener
Tini Stoessel acaba de tener un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba
Rodrigo De Paul está convocado
Rodrigo De Paul está convocado por Scaloni para ser parte de la doble fecha FIFA con la selección argentina
De Paul se mostró relajado
De Paul se mostró relajado y deshinibido en las imágenes posteadas junto a Tini
Las mascotas de la pareja
Las mascotas de la pareja también fueron parte de esta publicación
Otra de las imágenes subidas
Otra de las imágenes subidas por De Paul en redes
La sonrisa de De Paul
La sonrisa de De Paul a la cámara mientras Tini Stoessel, de espaldas, sostiene a un perro en sus brazos
La esbelta figura de Tini
La esbelta figura de Tini Stoessel también integró la colección de fotos subida por De Paul
La cantante Tini Stoessel y
La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul comparten un momento íntimo en una selfie, celebrando el cumpleaños de la artista.
Rodrigo de Paul y Tini
Rodrigo de Paul y Tini Stoessel posan muy juntos y sonrientes en una selfie, mostrando su afecto durante la celebración del cumpleaños de la cantante.
Tini Stoessel aparece con pinzas
Tini Stoessel aparece con pinzas para uñas y un mate, disfrutando de un momento de tranquilidad en su hogar, posiblemente previo o durante su cumpleaños.
Rodrigo de Paul y Tini
Rodrigo de Paul y Tini Stoessel comparten un íntimo beso, reafirmando su amor en esta tierna imagen en blanco y negro.

Rodrigo De Paul no jugará el próximo partido del Inter Miami

La ausencia de Rodrigo en este fin de semana con la camiseta del Inter Miami fue confirmada por el diario Miami Herald, que se hizo eco de una comunicación institucional de las Garzas. La franquicia confirmó que Rodrigo De Paul padeció una contusión en la pierna izquierda durante la revancha ante Nashville en el Chase Stadium por la Copa de Campeones de la Concacaf. Se perderá el partido de este domingo, que iniciará a las 14 (hora argentina), por “precaución”.

Esta inesperada baja prendió las alarmas en el entorno de la selección argentina porque el mediocampista de 31 años fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de este mes con amistosos ante Mauritania y Zambia, ambos a jugarse en La Bombonera. Se trata de la última prueba de la Albiceleste antes de entregar la lista definitiva de jugadores que disputarán al Mundial 2026.

Todavía no hubo precisiones sobre si esa molestia física le impedirá decir presente al volante, que es uno de los habituales convocados por Scaloni. Desde su debut en octubre de 2018, Rodrigo De Paul marcó dos goles en 83 partidos y fue titular o suplente en todos los partidos desde marzo de 2022.

Por otro lado, el Miami Herald aseguró que Lionel Messi está en “buen estado de salud” y se aguarda por su participación ante New York City FC antes de subirse al avión con destino a la Argentina. La Pulga es el máximo goleador del equipo con cuatro goles en lo que va de la temporada, y lo siguen Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Rodrigo De Paul con un tanto.

*El resumen de la eliminación ante Nashville

Luego de esta fecha FIFA, el Inter Miami espera ansioso el regreso de Leo porque el sábado 4 de abril estrenará su nuevo estadio (Miami Freedom Park) durante el duelo ante Austin FC por la MLS.

En declaraciones a la prensa, Javier Mascherano pidió dar vuelta la página del traspié ante Nashville, luego de que Lionel Messi llegó a los 900 goles de su carrera ante Nashville, pero la igualdad 1-1 en los 180 minutos lo eliminó por la regla del gol de visitante: “No podemos cambiar lo que pasó, y no tiene sentido darle vueltas y lamentarlo. Claramente, todavía estamos en el proceso de aceptar y asimilar la decepción de la eliminación”.

“Es una gran oportunidad para pasar página y centrarnos en la liga y en lo que viene después”, añadió el Jefecito. Y concluyó: “Así es el fútbol. Son cosas que pasan. Pero creo que depende de nosotros demostrar que lo que pasó el otro día fue solo un golpe de suerte. Y bueno, la mejor manera de demostrarlo es centrarnos ahora en la liga”.

Mientras tanto, el Ne York City FC buscará revancha de la derrota 1-5 frente al Inter Miami en la final de la Conferencia Este correspondiente a la pasada temporada. En aquel calendario, los de Florida vencieron 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final y se quedaron con el trofeo de campeón en la MLS.

Temas Relacionados

Rodrigo De PaulTini StoesselSelección ArgentinaInter Miami

Últimas Noticias

El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Lille tras la clasificación del Aston Villa que se hizo viral

El arquero argentino celebró efusivamente tras clasificar a los cuartos de final de la Europa League. La imagen causó furor en las redes sociales

El gesto del Dibu Martínez

El video inédito de Leandro Paredes jugando al baby fútbol antes de llegar a las inferiores de Boca Juniors

Se viralizaron imágenes del capitán xeneize entrenando y jugando en cancha chica

El video inédito de Leandro

Defensa y Justicia recibe a Unión en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

El Halcón se mide al Tatengue en Florencio Varela, mientras que Newell’s-Gimnasia de Mendoza juegan en simultáneo. En primer turno, Lanús venció 1-0 a Vélez en Liniers

Defensa y Justicia recibe a

La increíble atajada de Pickford ante Enzo Fernández en una nueva derrota del Chelsea por la Premier League

El mediocampista argentino fue protagonista en ataque, pero el conjunto de Londres cayó 3-0 frente al Everton y sumó otro duro golpe

La increíble atajada de Pickford

Murió el campeón Cherquis Bialo, nació la leyenda del periodismo: el último adiós a un referente

La despedida en la Legislatura porteña al último prócer con pluma

Murió el campeón Cherquis Bialo,
DEPORTES
El gesto del Dibu Martínez

El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Lille tras la clasificación del Aston Villa que se hizo viral

El video inédito de Leandro Paredes jugando al baby fútbol antes de llegar a las inferiores de Boca Juniors

Defensa y Justicia recibe a Unión en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

La increíble atajada de Pickford ante Enzo Fernández en una nueva derrota del Chelsea por la Premier League

Murió el campeón Cherquis Bialo, nació la leyenda del periodismo: el último adiós a un referente

TELESHOW
Juana Repetto y Bauti Lena

Juana Repetto y Bauti Lena sellaron la reconciliación familiar con un emotivo reencuentro

Sabrina Rojas desempolvó una sesión de fotos hot de sus comienzos: “Sexy y atrevida”

Roberto García Moritán habló de su separación con Pampita: “Perdí todo”

Mauro Icardi se reencontró con sus dos hijas luego de tres meses sin verlas

El explosivo look con que Emilia Attias celebró sus 39 años: los excompañeros de MasterChef presentes y el beso con su novio

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura cubana expresó su

La dictadura cubana expresó su disposición a un “diálogo serio y responsable” con Estados Unidos

Guatemala prevé la llegada de 80,000 turistas salvadoreños durante Semana Santa

Costa Rica y El Salvador abren con victoria el Pre-Clasificatorio Centroamericano al FIBA AmeriCup 2029

Conozca los requisitos para obtener la nueva cédula de identidad en República Dominicana

Panamá casi triplicó su deuda en diez años y superó la barrera de los $60 mil millones en febrero