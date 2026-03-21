La respuesta de Tini Stoessel al romántico álbum que Rodrigo de Paul le dedicó: “Lo más lindo que me pasó en la vida″

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel comparten un íntimo beso, reafirmando su amor en esta tierna imagen en blanco y negro (Instagram)

Tini Stoessel celebró sus 29 años rodeada de muestras de afecto y gestos de admiración, pero uno de los homenajes más comentados fue el que le dedicó Rodrigo de Paul en redes sociales. El futbolista eligió compartir un extenso y personal álbum de fotos que retrata la intimidad, la complicidad y los pequeños momentos cotidianos que caracterizan su relación. Si bien se sabía que estaban juntos fueron pocos los posteo que hicieron en común mostrando su día a día por lo que esto fue bien recibido por los fans de la pareja

Desde imágenes de viajes y escenas de la vida diaria hasta selfies cómplices y postales familiares junto a sus mascotas, el saludo de De Paul reunió recuerdos espontáneos y mensajes de amor que rápidamente se volvieron virales entre los seguidores de la pareja.

La serie arranca con una imagen tierna: Tini acariciando y besando a Fifi, su mascota, con Rodrigo cerca, sonriendo a cámara, en un ambiente relajado y cotidiano. Otra de las postales la muestra a Tini disfrutando de la playa, recostada en una reposera bajo las palmeras, en bikini y con gesto simpático, capturando la faceta más fresca y veraniega de la cantante. No faltan las selfies de pareja: una de las imágenes los muestra juntos, ambos con gorras y expresión cómplice, y otra en la que posan abrazados en el balcón, con Rodrigo besando a Tini.

"Feliz cumple a mi persona favorita", escribió el futbolista en el posteo

Tini junto a Fiti, la perrita que adoptó y la acompaña a todos lados

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, con el pelo mojado, durante unas vacaciones

Rodrigo compartió detalles de intimidad de la cantante: mate y el momento que se saca el esmalte de uñas

También aparece la artista en registro casual, con outfit urbano, en la calle, luciendo un look sporty y relajado. En otras fotos, Tini muestra su costado más divertido y casero, jugando con pequeños accesorios rosas en los dedos, y en otra, recostada en la cama con su perrita en brazos, en una escena de calma y ternura.

El álbum incluye además una foto en blanco y negro donde la pareja se besa, y otra de un abrazo nocturno en el jardín, transmitiendo calidez y conexión. Finalmente, una de las imágenes más originales los retrata en modo veraniego, con Tini inclinada y sus trenzas en primer plano, mientras Rodrigo posa divertido frente a la cámara.

Junto a las imágenes, Rodrigo acompañó el posteo con un mensaje cargado de amor y admiración: “FELIZ CUMPLE A MI PERSONA FAVORITA. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida. Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo... Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos TE AMO MI VIDA!”

Son contadas las veces que la pareja abrió las puertas de su intimdad

Tini disfrutando del sol en las últimas vacaciones con el jugador del Inter Miami

Rodrigo, Tini y Fifi de compras

"Lo más lindo que me pasó en la vida", escribió la cantante en respuesta a la publicación

La respuesta de la cantante al mensaje de cumpleaños que le dedicó su novio no tardó en llegar y fue tan emotiva como directa: “Lo más lindo que me pasó en la vida, te amo con mi vida entera para siempre”, escribió la cantante, sellando públicamente el intercambio de afecto y admiración que caracteriza a la pareja. El mensaje, breve y contundente, acompañó la selección de fotos y reafirmó el momento de plenitud y complicidad que ambos atraviesan.

En la previa de su cumpleaños y en medio del revuelo mediático que la involucró junto a María Becerra y Emilia Mernes, la cantante de “Carne y Hueso” celebró una noche especial en el estadio Kempes con su show FUTTTURA. Tini eligió Córdoba para reencontrarse con su público y sorprendió al invitar al escenario a Ángela , quien viene de brillar en el festival Lollapalooza y fue una de las figuras que se sumó al unfollow masivo a Emilia, reforzando la idea de que el grupo de artistas tomó partido en la interna.

Antes de la colaboración, la actriz de Violetta dedicó unas palabras llenas de admiración a su colega: “Extremadamente hermosa. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las voces y una de las mujeres más talentosas que tenemos en el país. Que se escuche muy fuerte el aplauso para ¡Ángela Torres!” El público respondió con ovaciones y ambas compartieron un momento de complicidad sobre el escenario.

La dupla cantó uno de los hits (Video: X)

La noche fue tomando un cariz épico no solo por el clima emocional y la expectativa, sino también por el clima meteorológico: a medida que avanzaron las horas, la lluvia comenzó a caer sobre el estadio cordobés. Lejos de frenar el espectáculo, Tini y Ángela interpretaron “Favorita” y luego “Si tú te vas” bajo la lluvia, acompañadas por miles de fans que resistieron el mal tiempo y convirtieron el show en una verdadera fiesta a cielo abierto. El agua no solo no dispersó al público, sino que sumó emoción y adrenalina: las artistas bailaron, saltaron y cantaron empapadas, celebrando el aguante de la gente y disfrutando del momento con una entrega total.