La milanesa napolitana argentina es la mejor carne empanizada del mundo, según un ranking internacional

El análisis de las chuletas empanizadas incluyó más de 3.746 calificaciones, de las cuales 3.049 fueron consideradas válidas por el sistema de Taste Atlas (Getty)

La gastronomía argentina sigue consolidándose en el panorama internacional por la calidad de sus platos y la idiosincrasia inconfundible de cada sabor. Ahora, la revista Taste Atlas destacó a la milanesa napolitana como la mejor “chuleta empanizada” del mundo.

El análisis global a incluyó diversas carnes rebozadas de países como Japón, Ucrania, Austria, Polonia y Suiza.

Taste Atlas es una plataforma que reúne las calificaciones de expertos y comensales de distintas partes del mundo. “La milanesa napolitana es un plato tradicional argentino originario de Buenos Aires. Consiste en un bistec a la milanesa empanado, frito y cubierto con una loncha de jamón, salsa de tomate picante y lonchas gruesas de mozzarella, que se derretirán en el asador”, señalaron en la publicación.

Y detallaron que este plato suele servirse con papas fritas como acompañamiento, y, en caso de sobrar, es aprovechado para preparar sándwiches de milanesa, una opción muy popular. La creación de la milanesa napolitana, según Taste Atlas, se remonta a los años 30 o 40 en un restaurante llamado “Nápoli”, de donde deriva su nombre.

Desde Taste Atlas destacaron que este ranking de chuletas empanizadas no es una conclusión definitiva sobre la comida global, sino que busca despertar el interés por probar platos que no son conocidos y celebrar la tradición gastronómica de cada país (Getty)

Este reconocimiento, sin embargo, no fue el único para Argentina, ya que otras versiones de este popular plato también figuraron en el ranking.

En el segundo puesto se ubicó la milanesa común, que, de acuerdo a la revista, es “a menudo considerada el plato nacional no oficial” del país.

“La milanesa es una comida humilde pero deliciosa que consiste en una rebanada de carne de primera calidad empanizada que se fríe en aceite caliente y se enrosca mientras se cocina, debido a que los cortes de carne elegidos tienen menos grasa y tendones que otros cortes”, consideraron desde Taste Atlas.

Al tiempo que remarcaron que esta preparación comparte similitudes con el escalope vienés de Austria y el filete de pollo frito de Estados Unidos, pero sus orígenes se remontan a Italia, más específicamente a la famosa cotoletta alla milanese de la ciudad de Milán.

En el puesto 20 del ranking apareció otra variante criolla: la milanesa a caballo. Los autores del ranking señalaron: “La milanesa a caballo es una variante de la popular milanesa de ternera, que se empana y fríe. En esta versión, la milanesa se cubre con un huevo frito y se sirve acompañada de papas fritas”.

La milanesa a caballo, cuyo nombre se debe a la disposición del huevo frito sobre la carne, es un plato que resalta por la calidad de la carne utilizada y la crocantez del empanado, factores clave para obtener el resultado ideal, según el listado (Freepik)

El detalle del huevo frito que corona el plato es lo que le otorga el término “a caballo”, mientras que el pan rallado seco y bien crocante es clave para la textura de la preparación. La calidad de la carne y la forma en que se prepara esta receta son elementos esenciales para lograr el resultado esperado, según Taste Atlas.

Otra versión destacada en el ranking fue la milanesa de peceto, ubicada en el puesto 25. La publicación describió a esta preparación de la siguiente manera: “Es un plato de carne originario de Argentina. Se prepara con peceto magro y se dice que su mejor sabor se obtiene cuando se cocina poco hecho”.

La receta de la milanesa de peceto implica sumergir el filete en una mezcla de huevos batidos, ajo picado y perejil, seguido de un empanado con pan rallado antes de ser freído en aceite caliente, de acuerdo a Taste Atlas. Una vez lista, se adorna con perejil picado y se acompaña con una rodaja de limón, logrando así una combinación de sabores que se complementa con guarniciones como arroz, ensalada verde o tomates.

En el puesto 25 del ranking global de Taste Atlas, se encuentra la milanesa de peceto, un plato argentino que se elabora con un corte magro de carne y que, según se indica, su mejor sabor se obtiene cuando se cocina poco hecho y se acompaña con limón (Getty)

Sobre la realización de este listado, desde la plataforma culinaria precisaron: “Los rankings de alimentos de TasteAtlas se basan en las calificaciones de la audiencia, con una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales y que ignoran las calificaciones de bots, nacionalistas o patrióticas locales, y dan un valor adicional a las calificaciones de los usuarios que el sistema reconoce como conocedores”.

“Para la lista de las ‘30 mejores chuletas empanadas del mundo’ hasta el 15 de septiembre de 2024, se registraron 3.746 calificaciones, de las cuales 3.049 fueron reconocidas por el sistema como legítimas. Los rankings de TasteAtlas no deben verse como la conclusión global final sobre la comida. Su propósito es promover excelentes alimentos locales, infundir orgullo en los platos tradicionales y despertar la curiosidad sobre platos que no has probado”, valoraron desde la publicación.

Según Taste Atlas, la milanesa común es considerada el plato nacional no oficial de Argentina (Getty)

El ranking completo de las mejores carnes empandas del mundo

Milanesa Napolitana (Argentina) Milanesa (Argentina) Tonkatsu (Japón) Wiener Schnitzel (Austria) Cotoletta alla Milanese (Italia) Katsu (Japón) Holstein Schnitzel (Alemania) Cotoletta alla Bolognese (Italia) Chuleta de Cerdo Empanizada (Polonia) Chuleta Kiev (Ucrania) Chuleta de Cerdo Empanizada (Suiza) Kotlet Schabowy (Polonia) Chuleta de Cerdo Empanizada (Eslovaquia) Chuleta de Cerdo Empanizada (República Checa) Escalope (Francia) Kotlet Mielony (Polonia) Chuleta de Pavo Empanizada (Estados Unidos) Chuleta Empanizada de Pollo (Rumania) Chuleta de Cerdo Empanizada (Hungría) Milanesa a Caballo (Argentina) Chuleta de Pavo Empanizada (Turquía) Chuleta Empanizada de Pollo (Brasil) Chuleta de Ternera Empanizada (Portugal) Chuleta de Pollo Empanizada (Grecia) Milanesa de Peceto (Argentina) Chuleta Empanizada de Cordero (Reino Unido) Chuleta de Ternera Empanizada (España) Chuleta Empanizada de Res (México) Chuleta Empanizada de Cerdo (Croacia) Escalope de Ternera (Italia)