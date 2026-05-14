América Latina

Boom de autos eléctricos en Uruguay: tras récord de ventas, el gobierno retira el descuento de impuestos

La compra de estos vehículos está exonerada del Imesi, pero esta ventaja tributaria se termina en el segundo semestre porque las autoridades consideran que el mercado logró “madurez”

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puesto de carga auto eléctrico Uruguay
El primer puesto de carga para autos eléctricos de Punta del Este, inaugurado en 2017 (Presidencia)

Las ventas de vehículos eléctricos no paran de crecer en Uruguay y, ante este escenario, el gobierno cree que los estímulos tributarios que se les daba a sus compras ya no son necesarios. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo este miércoles que el mercado ya alcanzó su “madurez”.

¿Qué sucedió con las ventas? En los primeros cuatro meses del año, las ventas de vehículos eléctricos llegaron a 7.358 unidades, lo que representa un crecimiento del 133% en comparación al mismo período del año anterior. Así surge de los datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), informados este miércoles por El Observador.

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Este porcentaje equivale a unas 4.000 unidades más.

Autos eléctricos en Uruguay (Intendencia de Montevideo)
Autos eléctricos en Uruguay (Intendencia de Montevideo)

Si la información se desagrega por segmento, el rubro de utilitarios deportivos (los SUV) son los más elegidos y lideran el mercado, con 4.020 unidades en el período analizado. El segmento de autos, en tanto, totalizó 2.965 unidades, un aumento del 94% en comparación a enero-abril de 2025.

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Los vehículos eléctricos ya representan el 30% del total acumulado comercializado en el mercado automotor en lo que va del año, según el artículo periodístico.

Los vehículos eléctricos representan algo más del 2% del parque automotor uruguayo, una cifra superior al 0,08%, según datos de la consultora Seg Ingeniería citados por este medio. Esto implica que, en cuatro años, la cantidad de vehículos eléctricos se multiplicó casi por 30 en el país.

Uruguay Autos electricos

¿Por qué sucede este auge? El salto se dio principalmente entre marzo y abril cuando llegaron nuevos modelos eléctricos a Uruguay, que son principalmente de origen chino. De hecho, solo en abril se vendieron la misma cantidad de SUV eléctricos que en los primeros cuatro meses del 2025.

Además, hay una combinación de incentivos fiscales: la compra de autos eléctricos está exonerada de manera total del Impuesto Específico Interno (el Imesi) y pagan menos patente, además de otros beneficios.

Pero estos estímulos, llegan a su fin en el segundo semestre.

Los cambios anunciados

El ministro de Economía dijo en una rueda de prensa que el gobierno trabaja para “revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos”. El propósito es que no sea tan beneficiosa la compra. “Vemos que el régimen ya maduró. Por la evolución de las ventas que han tenido lugar, no se requiere la magnitud de resignación tributaria que tenemos”, señaló Oddone.

Oddone agregó que para “cerrar” el tema tiene que hablar con el Ministerio de Industria.

A su vez, en una disertación ante empresarios, el ministro explicó que el aumento de los vehículos eléctricos está alineada a la meta del gobierno de reducir emisiones, pero los números de venta hacen que sea necesario tomar la decisión.

El ministro de Economía de Urugua, Gabriel Oddone (MEF)
El ministro de Economía de Urugua, Gabriel Oddone (MEF)

El instrumento ha sido fantástico. El estímulo ha permitido que la gente adopte una tecnología nueva, moderna, a la cual el gobierno quería llevar. Pero ese es el mismo momento en el cual uno se pregunta: ¿estamos dispuestos a seguir haciendo esa renuncia fiscal para estimular o ya se generó una demanda por sí misma por lo cual no lo tengo que subsidiar?”, agregó en un evento organizado por la Asociación de Dirigente de Marketing.

El cambio tributario está previsto que se ejecute en el segundo semestre del año.

Por su parte, en el sector privado aseguran que estos subsidios desacelerarían las compras. Ignacio Paz, el gerente de la Asociación del Comercio Automotor, señaló al noticiero Telemundo de Canal 12 que en Uruguay ha existido una política de Estado para favorecer la incorporación de autos eléctricos. Recordó que Uruguay tiene acuerdos internacionales firmados en los que se compromete a cumplir metas ambientales.

“Hay compromisos ambientales que tal vez se comprometan de acuerdo a cuál sea la tributación”, señaló.

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autos eléctricosUruguayImpuesto Específico InternoImesiexoneración tributaria

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