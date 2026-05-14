Miles de personas reciben alerta por niveles peligrosos de ozono en un estado de EEUU

Miles de texanos reciben alertas por altos niveles de ozono y advierten restricciones de uso de vehículos en ciudades clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de residentes en áreas metropolitanas de Texas recibieron el jueves 14 de mayo mensajes de alerta debido a niveles elevados de ozono en el aire, situación que llevó a las autoridades estatales y federales a recomendar la restricción del uso de vehículos particulares. Las advertencias se extendieron a ciudades como Austin, Houston, Dallas-Fort Worth y San Antonio, donde se prevé un aumento de la contaminación atmosférica. El fenómeno, asociado a condiciones meteorológicas específicas y alta densidad de tráfico, plantea riesgos para la salud pública en varios grupos vulnerables, según información oficial.

La Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), respaldada por el National Weather Service (NWS), emitió designaciones de “Ozone Action Day” para múltiples regiones del estado. Las autoridades federales y estatales informaron que la combinación de calor, radiación solar intensa y aire estancado favorece la formación de altos niveles de ozono, lo que puede afectar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Newsweek citó fuentes oficiales señalando que la ciudadanía debe limitar sus desplazamientos para evitar agravar la situación.

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Según la Environmental Protection Agency (EPA), el ozono a nivel del suelo se genera por reacciones químicas entre emisiones de automóviles, industrias y vapores de gasolina bajo la acción de la luz solar. Estas condiciones meteorológicas, frecuentes en el sur de Estados Unidos, suelen repetirse durante primavera y verano, aumentando la probabilidad de episodios críticos de contaminación atmosférica.

¿Dónde se aplican las alertas de calidad del aire en Texas?

Las alertas por ozono abarcan los principales corredores urbanos del estado, de acuerdo con la TCEQ y el NWS. En el norte, los condados de Dallas y Tarrant figuran entre los más afectados, mientras que en el sur y sureste se incluyen Houston, Galveston, Brazoria, Beaumont y Port Arthur. En todos estos lugares, el nivel de alerta “Código Naranja” indica condiciones perjudiciales para grupos sensibles.

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De acuerdo con la información proporcionada por la TCEQ, un “Ozone Action Day” implica la recomendación de evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor concentración de ozono, en especial entre las 14:00 y las 19:00. Las autoridades sugieren consultar los pronósticos diarios de calidad del aire antes de planificar actividades fuera de casa.

En regiones fuera de Texas, como Yuma (Arizona) y algunas zonas de Nevada, se han emitido alertas similares relacionadas con partículas en suspensión, según el NWS.

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Las ciudades de Austin, Houston, Dallas-Fort Worth y San Antonio figuran entre las más afectadas por la contaminación atmosférica en Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué aumentan los niveles de ozono en Texas y qué factores influyen?

El aumento de los niveles de ozono se atribuye a la interacción de varios elementos. El NWS explicó que “las altas temperaturas, la intensa radiación solar y la falta de viento facilitan la acumulación de contaminantes precursores del ozono”. Estos precursores, principalmente óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, provienen del escape de automóviles, actividades industriales y uso de combustibles fósiles.

La EPA detalla que “el ozono troposférico no se emite directamente, sino que se forma por reacciones fotoquímicas a partir de contaminantes primarios”. El transporte representa una de las mayores fuentes de precursores del ozono en entornos urbanos. La acumulación de estos compuestos en condiciones de calor y radiación solar intensa favorece la generación de altos niveles de ozono, sobre todo en ciudades con tráfico denso.

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¿Qué consecuencias tiene para la salud la exposición al ozono?

El ozono troposférico representa un riesgo para la salud pública, según la EPA y la Asociación Estadounidense del Pulmón. Entre los síntomas asociados a la exposición figuran tos, irritación de las vías respiratorias, dolor en el pecho y dificultad para respirar. La EPA señala que “la exposición al ozono puede reducir la función pulmonar y agravar condiciones como el asma y la bronquitis crónica”.

Los grupos más vulnerables incluyen a niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y trabajadores expuestos al aire libre. Según la TCEQ, “las personas sensibles pueden presentar síntomas incluso durante exposiciones cortas”, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas durante los días de alerta.

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¿Qué medidas han recomendado las autoridades para reducir la exposición y las emisiones?

Las autoridades estatales y federales han difundido recomendaciones para reducir tanto la exposición personal como las emisiones responsables del problema. La TCEQ y la EPA sugieren a la población:

Evitar actividades físicas intensas al aire libre entre las 14:00 y las 19:00 horas.

Consultar pronósticos de calidad del aire a través de los canales oficiales.

Permanecer en interiores si aparecen síntomas respiratorios.

Reducir el uso de vehículos particulares, compartir viajes o utilizar transporte público.

Evitar el uso de líneas de autoservicio y el ralentí innecesario de vehículos.

Realizar mantenimiento periódico de los automóviles.

“Reducir el tráfico y mejorar el mantenimiento de los vehículos disminuye la emisión de precursores del ozono y ayuda a mantener la contaminación bajo control”, informó la EPA en su sitio oficial.

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La combinación de calor, radiación solar intensa y aire estancado contribuye al aumento de la contaminación por ozono en el aire texano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen los informes oficiales y qué acciones adicionales se evalúan?

La TCEQ y el NWS mantienen vigilancia diaria y actualizan los pronósticos de calidad del aire en función de los niveles registrados y previstos. De acuerdo con el último informe oficial, las alertas permanecerán activas mientras persistan las condiciones meteorológicas propicias para la formación de ozono. “Las alertas se mantendrán según evolucione el pronóstico de calidad del aire”, señaló la TCEQ en su portal institucional.

La recomendación de reducir el uso de vehículos responde a la evidencia de que el transporte es una de las principales fuentes de emisiones de precursores del ozono, según datos de la EPA. Las autoridades no descartan la emisión de nuevas alertas si se mantienen las condiciones de calor y alta presión atmosférica.

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¿Qué impacto tiene la situación en la vida cotidiana y el entorno urbano?

Las restricciones sugeridas por las autoridades afectan la rutina de millones de residentes en las urbes de Texas. El llamado a disminuir el uso de automóviles, evitar desplazamientos innecesarios y planificar actividades tomando en cuenta los pronósticos modifica la organización diaria de familias, trabajadores y estudiantes.

De acuerdo con Newsweek, las recomendaciones oficiales buscan tanto proteger la salud de los grupos en riesgo como frenar el aumento de las emisiones de contaminantes. Las autoridades han reiterado que la participación ciudadana resulta esencial para controlar los episodios de contaminación y evitar consecuencias mayores en jornadas futuras.

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¿Qué se espera para los próximos días en Texas y el suroeste de Estados Unidos?

Mientras persistan las condiciones meteorológicas que favorecen la formación de ozono, las autoridades podrían emitir nuevas alertas, según el NWS y la TCEQ. El monitoreo en tiempo real de la calidad del aire y la actualización de los pronósticos constituyen la base para futuras decisiones de política ambiental y recomendaciones preventivas.

La vigilancia se mantendrá especialmente en áreas urbanas densamente pobladas, donde la combinación de tráfico, industria y clima cálido eleva el riesgo de nuevos episodios de contaminación atmosférica.