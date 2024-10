Científicos sostienen que hacer manualidades ayuda a personas mayores a mejorar la salud mental

El reciente estudio en Inglaterra confirma que las manualidades aportan beneficios significativos a la salud mental de las personas mayores

En una tarde tranquila, las manos de Teresa, de 72 años, se mueven ágilmente entre las agujas de tejer, creando una bufanda para uno de sus nietos. Tejer es para ella algo más que un pasatiempo; es una vía de escape, un medio para calmar la mente y encontrar satisfacción en su día a día. Como Teresa, muchas personas mayores descubren en las manualidades y actividades creativas una fuente de bienestar emocional que va más allá de la simple distracción.

Un reciente estudio realizado en Inglaterra ha demostrado que actividades como el tejido, la pintura o la cerámica no solo entretienen, sino que también aportan importantes beneficios a la salud mental de quienes las practican, especialmente en la tercera edad.

Este análisis, basado en datos de más de 7.000 personas, confirma lo que muchos ya sospechaban: las artes y manualidades pueden ser una poderosa herramienta para combatir el estrés, la ansiedad y mejorar el bienestar general.

Las actividades creativas mejoran la percepción de valor y sentido de vida, aumentando la felicidad en las personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las personas mayores enfrentan una variedad de desafíos, desde el aislamiento social hasta el deterioro de la salud física, investigaciones recientes indican que estas actividades no solo les proporcionan una sensación de propósito, sino que también pueden tener un impacto directo en su salud mental y emocional, ayudándoles a enfrentar de manera más efectiva los problemas que conlleva el envejecimiento.

Las manualidades como motor de bienestar

El estudio, publicado por Frontiers in Public Health, se centró en investigar cómo la participación en actividades creativas como la pintura, el bordado o la escultura influye en el bienestar subjetivo de las personas mayores. En este contexto, el bienestar subjetivo se refiere a un conjunto de emociones y percepciones que reflejan cómo de bien se siente una persona con su vida y consigo misma. Este concepto incluye variables como la felicidad, la satisfacción con la vida, y una sensación de que la vida tiene propósito.

Los resultados del estudio son claros: aquellas personas que se dedican a las manualidades reportan niveles más altos de satisfacción personal y felicidad. El estudio también reveló que quienes participan regularmente en actividades creativas, independientemente de su nivel de habilidad, perciben que su vida tiene más valor y sentido. Este hallazgo es crucial, ya que la percepción de que la vida es “valiosa” es uno de los factores más importantes para mantener una buena salud mental, especialmente en las personas mayores.

Aunque no reducen significativamente la ansiedad, las manualidades ayudan a mitigar el estrés, promoviendo la relajación mediante el "flujo" (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, los investigadores encontraron que la participación en manualidades puede ser un predictor más fuerte de satisfacción con la vida que variables tradicionalmente consideradas clave, como el género, la edad o incluso el empleo. El simple acto de crear algo con las manos parece tener un efecto poderoso y reparador en el estado de ánimo de las personas.

Reducción de la ansiedad y el estrés

Si bien el estudio encontró una relación positiva entre la participación en actividades creativas y un mayor bienestar, también señaló que estas actividades tienen un impacto limitado en la reducción de la ansiedad. A pesar de los múltiples beneficios observados en la mejora del estado de ánimo y la percepción de satisfacción, el estudio no pudo demostrar una disminución significativa en los niveles de ansiedad de las personas mayores que participan en estas actividades.

No obstante, esto no significa que las manualidades no puedan tener efectos calmantes. Diversos expertos en psicología, como el Dr. Frank Clark, psiquiatra y poeta, señalan que las actividades creativas, como el tejido o la pintura, pueden fomentar la relajación y la concentración, ayudando a las personas a desconectarse de pensamientos negativos o preocupaciones. Estas tareas, que requieren atención y destreza, permiten entrar en un estado mental conocido como “flujo”, en el que la persona se siente totalmente absorbida por la actividad, lo que a su vez reduce el estrés.

La investigación muestra que las manualidades no disminuyen notablemente la soledad en mayores, pero ofrecen potencial social (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, aunque las manualidades no logran reducir significativamente la ansiedad, sí ayudan a mitigar el estrés y a crear un espacio de paz mental que puede ser muy beneficioso para las personas mayores.

El poder de las manualidades frente a la soledad

Otro aspecto importante del estudio fue la relación entre la participación en manualidades y la soledad. La soledad es una de las principales preocupaciones de salud pública para las personas mayores, ya que está vinculada a una serie de problemas de salud mental y física, desde la depresión hasta el aumento del riesgo de mortalidad prematura.

Sin embargo, los resultados de la investigación sugieren que, si bien las actividades creativas mejoran el bienestar general, no tienen un impacto significativo en la reducción de la soledad. Este hallazgo sorprende, dado que las manualidades, en muchos casos, se realizan en entornos sociales, como talleres o grupos comunitarios. Los investigadores sugieren que es probable que la naturaleza solitaria de algunas manualidades, como el tejido o la pintura, explique en parte por qué no se observó una disminución en los sentimientos de soledad.

La psicóloga Helen Keyes destaca que las manualidades pueden unir a las personas mayores en comunidades creativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esto, el potencial social de las manualidades no debe ser ignorado. Según la psicóloga Helen Keyes, las manualidades ofrecen una oportunidad para que las personas mayores se unan a comunidades creativas, donde pueden compartir su trabajo y experiencias, lo que podría, en un contexto más amplio, contribuir a combatir la soledad.

Manualidades para mejorar la salud pública

Dada la creciente evidencia sobre los beneficios de las manualidades para el bienestar emocional, los expertos proponen que estas actividades se integren como una herramienta clave en las políticas de salud pública. Al ser accesibles y asequibles, las manualidades ofrecen una opción viable para mejorar la salud mental en sectores vulnerables de la población, como las personas mayores.

Expertos proponen integrar las manualidades en políticas de salud pública para mejorar el bienestar emocional de personas mayores (Imagen ilustrativa Infobae)

“El hecho de que las manualidades sean actividades baratas y accesibles para la mayoría de las personas es una gran ventaja”, explica Keyes. “Incluirlas en programas de salud pública podría generar un impacto positivo en la calidad de vida de muchas personas, sin la necesidad de grandes inversiones”.

Aunque no todas las preguntas han sido respondidas, como la relación entre las manualidades y la reducción de la soledad, el estudio demuestra que estas actividades pueden ser una herramienta eficaz para mejorar la salud mental de las personas mayores. Con un enfoque en el bienestar y la creación de espacios de expresión personal, las manualidades parecen ofrecer más que simples objetos hechos a mano: ofrecen una mejor calidad de vida.