Burnout parental, cuando la crianza genera sobrecarga y afecta el equilibrio familiar

Síntomas del burnout en la crianza incluyen irritabilidad frecuente, desconexión emocional, trastornos del sueño e insatisfacción personal constante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Padres y madres enfrentan cada vez más lo que especialistas denominan burnout parental: un agotamiento extremo y persistente asociado a la crianza que afecta gravemente la salud mental y deteriora la relación familiar.

Este fenómeno, que ha cobrado visibilidad tras la pandemia y en un contexto de ritmos frenéticos de vida, precariedad laboral, preocupaciones económicas y cambios sociales, está ampliamente documentado por investigaciones internacionales y reconocido por instituciones como Vida y Salud. Un análisis publicado en la revista Clinical Psychological Science, que incluyó a más de 17.000 padres y madres en 42 países, confirma que el burnout parental es un fenómeno global, mensurable y extendido en diversas culturas, sin distinciones de región o nivel socioeconómico.

El estudio advierte que el burnout parental aparece cuando las demandas de la crianza —a menudo amplificadas por la presión social de ser “buenos padres” y por ideales de perfección inalcanzables— desbordan los recursos personales, emocionales y de apoyo disponibles.

Este agotamiento no se limita a un cansancio ocasional: se manifiesta como agotamiento extremo que no mejora con descanso, irritabilidad frecuente, desconexión emocional de los hijos y dificultad para disfrutar los momentos familiares, según detallan los expertos. Se suman trastornos del sueño, culpa crónica por no cumplir con expectativas externas, aislamiento social y la sensación de estar en “modo automático”. La aparición sostenida de estos síntomas no cuestiona el amor parental, pero sí revela que el cuidado continuo también necesita sostén.

Nuevos factores: carga mental invisible y contexto pospandémico

El burnout parental es mucho más que un fenómeno individual: refleja también las condiciones estructurales y culturales que atraviesan la vida familiar. Las madres, según un estudio reciente publicado en Archives of Women’s Mental Health, asumen más del 70 % de la carga mental asociada a la planificación y coordinación cotidiana, un peso invisible que incluye anticipar, organizar y recordar cada detalle de la vida familiar.

Si bien en muchas familias las tareas físicas se comparten, la responsabilidad de “hacer que todo funcione” recae mayoritariamente sobre las mujeres, generando insatisfacción, estrés crónico y conflictos de pareja. La pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación: el teletrabajo, las clases virtuales, el confinamiento y la reducción de redes de apoyo intensificaron la sensación de aislamiento y sobrecarga, llevando el agotamiento parental a niveles sin precedentes.

El ideal inalcanzable de la crianza perfecta y la falta de reparto equitativo de tareas alimentan la sobreexigencia y la culpa parental - (Canva)

La presión por alcanzar el estándar de “crianza perfecta” es uno de los grandes motores del agotamiento parental. Los expertos enfatizan que el “ideal” impuesto —sobre todo a las madres— alimenta la culpa y, muchas veces, el silencio alrededor del malestar. Un segundo factor dominante es la sobreexigencia de responsabilidades, que crece cuando falta la distribución equitativa de tareas entre ambos progenitores o cuando las familias no cuentan con una red de apoyo real.

Las consecuencias directas del burnout afectan tanto a los adultos como a la infancia: menos paciencia, reducción de espacios de juego y afecto, dificultad para el acompañamiento escolar y una menor sintonía emocional con los hijos. La condición también favorece el aislamiento social de quienes crían y puede llevar a la pérdida de intereses personales. El círculo vicioso del agotamiento se perpetúa cuando no se reconoce a tiempo y se naturaliza el padecimiento como parte del rol parental.

Estrategias y claves de prevención ante el burnout parental

Especialistas de Vida y Salud y el mencionado estudio científico coinciden en que revertir el burnout comienza por abandonar la exigencia de perfección y aprender a pedir ayuda sin vergüenza ni culpa. La distribución equitativa de responsabilidades domésticas y la aceptación de que no todo puede resolverse individualmente marcan el primer paso.

Los equipos de ambos medios recomiendan integrar momentos personales de autocuidado, aunque sean breves, para recargar energías. Acciones simples como una caminata, lectura, prácticas de respiración o retomar hobbies funcionan como antídotos ante el agotamiento. Del mismo modo, compartir lo que se siente con otros padres, amigos o profesionales permite “nombrar” el malestar y dar pie al alivio.

La búsqueda de atención profesional se vuelve imprescindible si la sensación de colapso persiste. Las fuentes subrayan que la salud mental en la crianza importa tanto como la física, y que cuidar a quienes crían también es proteger el desarrollo de niñas y niños.