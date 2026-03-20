La neurobiología de la felicidad: por qué el bienestar no depende solo de una hormona o una idea

El bienestar no depende sólo de una hormona, como la serotonina o la dopamina, sino de la regulación entre redes cerebrales y el entorno social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Quizás la palabra y el concepto de felicidad generan confusión por su amplitud, tan lejana e inasible como cercana. La tendencia a etiquetar todo lleva a que se repita una pregunta muy personal y difícil de responder: ¿Qué es la felicidad?

Durante décadas, la felicidad fue considerada un tema relegado a especulaciones filosóficas poco rigurosas. Desde los años 70 y 80, la “búsqueda de la felicidad” incluso se convirtió en tema de películas con mensajes motivacionales. Para quienes evaluamos desde una perspectiva científica, este terreno parecía poco serio y reservado a cuestiones más complejas. Sin embargo, en los últimos años, investigadores han comenzado a abordar la felicidad desde un enfoque científico, aunque estos estudios no siempre recibían la visibilidad merecida.

Hoy existen investigaciones longitudinales, como el estudio de desarrollo adulto de la Universidad Harvard y los trabajos de Martin Seligman sobre el optimismo aprendido, que aportan datos valiosos. Además, se publican anualmente rankings sobre felicidad, como el más reciente del World Happiness Report 2026, que permite interactuar con sus autores.

El uso adecuado de las redes sociales puede influir positiva o negativamente en el bienestar, dependiendo del tipo de interacción y comparación social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo esto abrió un campo que se va ampliando cada vez más y así la felicidad ya no es una etiqueta, una serie de recetas mágicas, o una simple actitud mental positiva, sino algo más complejo, más amplio y rico: el bienestar no depende de una sola emoción ni de una “molécula química feliz”, como si todo dependiera de elegir el ángulo correcto, repetir una frase adecuada o hacer un esfuerzo de optimismo.

Todo eso existe, pero son verdades parciales. Los hallazgos de la neurobiología actual nos permiten agregar datos más integradores y concretos a esa especulación.

Hoy ya vemos y estudiamos el campo de la felicidad no como una idea o una emoción aislada, sino como el resultado de un cerebro que logra (o no) coordinar de manera razonable sus sistemas de recompensa, la respuesta al estrés, la tolerancia a la frustración, la capacidad de vincularse con el entorno y la aptitud para encontrar sentido en la experiencia.

Qué sabemos hoy sobre la felicidad desde la neurociencia

El bienestar no depende sólo de una hormona, como la serotonina o la dopamina, sino de la regulación entre redes cerebrales y el entorno social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una especulación común y errónea ha sido imaginar que existe en el cerebro un “centro de la felicidad” o una hormona específica que la explique.

El caso de la serotonina es un ejemplo: aunque se ha asociado con el bienestar, la teoría del desequilibrio químico como causa única de la depresión ha sido abandonada, según ya hemos publicado en Infobae. Limitar la explicación a un solo neurotransmisor ha reducido la comprensión del fenómeno, pero la evidencia científica acumulada señala lo contrario.

Las guías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide el bienestar subjetivo, insisten en distinguir al menos tres componentes diferentes: la evaluación de la propia vida, los estados afectivos y la dimensión eudaimónica, es decir, la percepción de sentido, valor y propósito.

El término eudaimonia, aunque complejo, describe mejor este fenómeno y permite dejar de lado la caricatura de la felicidad como euforia permanente. Un cerebro sano no es el que vive excitado, sino el que puede alternar entre esfuerzo y descanso, placer y espera, frustración y recuperación. Así, el bienestar no se traduce en un pico constante de estímulo, sino en una capacidad de regulación.

Una revisión reciente en Clinical Psychology Review propone integrar tres pilares que suelen estudiarse por separado pero actúan en conjunto: la regulación del estrés, la conexión social y el estilo de vida.

Estos factores influyen sobre circuitos relacionados con el autocontrol, la regulación emocional y la capacidad de obtener placer en las experiencias.

Las neurobiologías del bienestar: hormonas, redes cerebrales y vínculos

Las investigaciones rechazan la existencia de un 'centro de la felicidad' en el cerebro y apuestan por una visión integral del bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales circulan simplificaciones que asocian la felicidad con la dopamina, presentada como la “molécula del placer”. Sin embargo, la investigación actual la vincula principalmente con el aprendizaje, la motivación y la predicción de recompensa, más que con el placer consumado.

Esto explica por qué una vida saturada de recompensas inmediatas no produce más felicidad y, en ocasiones, eleva el umbral de expectativa, haciendo menos satisfactorio lo ordinario y generando dependencia de estímulos cada vez más intensos.

La felicidad no consiste solo en “sentirse bien”, sino en que el cerebro pueda discriminar qué vale la pena, sostener la atención, regular impulsos y evitar circuitos rígidos.

Estudios de neuroimágenes muestran que el bienestar subjetivo está asociado, no a una zona aislada, sino a la conectividad dinámica entre grandes redes cerebrales: la red por defecto, la red de saliencia y la red ejecutiva. En términos prácticos, una mente flexible, capaz de alternar entre introspección, concentración y lectura del entorno, parece estar mejor preparada para una experiencia de bienestar estable.

Un aspecto central es que la felicidad no es solo producto del cerebro, sino también del cuerpo y de las relaciones. Dormir bien no es un mero detalle, sino parte fundamental del bienestar. Un metaanálisis publicado en 2026 que analizó 118 estudios halló que una mejor calidad y duración del sueño predicen un mejor estado afectivo al día siguiente, y que el bienestar emocional influye también en la calidad del sueño. Estos resultados confirman que los factores biológicos son inseparables de la relación con el entorno y los vínculos sociales.

El bienestar como fenómeno colectivo y corporal

Estudios como el World Happiness Report y el Harvard Adult Development Study destacan el impacto de conexiones sociales y sentido vital en la felicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia indica que la felicidad no debe interpretarse como un proyecto individual aislado. El World Happiness Report 2025 destacó el impacto positivo del cuidado y las conductas de compartir en la felicidad.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en 2025 que la conexión social protege la salud a lo largo de la vida, puede reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades, mientras que la soledad y el aislamiento aumentan el riesgo de deterioro cognitivo, depresión y muerte prematura. Así, la conexión social es una variable biológica y sanitaria de primer orden.

El enfoque contemporáneo sobre la felicidad y la eudaimonia considera la vida concreta en todas sus dimensiones.

Importan el sueño, la actividad física, el consumo de sustancias, la calidad de los vínculos y la exposición a entornos digitales. Una revisión de 2024 sobre redes sociales y bienestar mostró que los efectos no son uniformes: el uso general tiene un impacto neutro, mientras que el uso problemático y la comparación social generan efectos negativos, y las experiencias online favorables pueden ser beneficiosas. El problema no es la tecnología en sí, sino el modo de uso y su impacto en la atención y la vida social.

Una conclusión provisoria quizás sea que a ese estado de bienestar le demos el nombre que sea. No es un mandato para sonreír o negar la realidad ni intentar suprimir lo doloroso. Desde lo que vamos aprendiendo en neurobiología, se parece más a trabajar la capacidad de habitar la propia vida sin quedar secuestrado por el estrés, buscando el acceso al placer simple, quizás perdiendo la fascinación de lo múltiple, buscar entender y mejorar los lazos con los otros y en definitiva buscar sentido en las experiencias.

Definitivamente no es euforia, ni positividad forzada. Es una forma de organización del organismo y de la existencia más armónica con todo, lo interno y externo.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.