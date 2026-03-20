El nuevo estilo de Robert Pattinson: sastrería clásica y looks poco convencionales en la alfombra roja

El look salmón de Robert Pattinson en la premiere de “Drama” marcó un antes y un después en su imagen pública (REUTERS/Mario Anzuoni)

El estreno de la nueva película “Drama” marcó un giro en el estilo de Robert Pattinson, quien apostó por un cambio de look con una combinación cromática poco convencional y un aire romántico que capturó la atención en el mundo de la moda.

El actor británico eligió un traje de corte clásico en tono salmón, compuesto por saco y pantalón de líneas amplias, que lo distanció de los habituales colores oscuros en este tipo de eventos. La elección de una camisa verde esmeralda introdujo un contraste inesperado, sumando un matiz contemporáneo al conjunto.

La corbata de Pattinson, con rayas diagonales en crema y amarillo pálido, suavizó la paleta y reforzó la impronta romántica de la vestimenta, mientras que los mocasines con estampado de piel de serpiente en tonos neutros aportaron textura y sofisticación al look general.

El actor británico dejó atrás la sobriedad y apostó por un conjunto de tonos vivos y detalles románticos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor optó por un peinado hacia atrás con volumen, que complementó la frescura de su atuendo. El nuevo enfoque de Pattinson en su indumentaria reflejó una intención de explorar el lenguaje visual del romanticismo contemporáneo.

Su atuendo, al combinar elementos clásicos con una paleta cromática poco habitual, ofreció una mirada renovada sobre los códigos del vestuario masculino en grandes eventos.

Otros looks de Robert Pattinson en alfombras rojas

La trayectoria de Robert Pattinson en alfombras rojas ha estado marcada por una evolución constante en su forma de vestir, alternando entre la sobriedad clásica, la experimentación con materiales y la incorporación de guiños retro y vanguardistas.

Robert Pattinson eligió la elegancia clásica con un toque moderno en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2026 (REUTERS/Danny Moloshok)

Uno de los conjuntos más recientes fue el esmoquin de terciopelo negro que usó para la fiesta post Oscar 2026 de Vanity Fair, con solapas anchas en satén que aportaron brillo al saco.

La camisa blanca, abotonada hasta el cuello y acompañada por un discreto broche metálico, reforzó la línea elegante y minimalista. El pantalón y los zapatos de charol negro mantuvieron la coherencia del estilismo.

Una campera marrón de ante y prendas en tonos tierra definieron el look relajado de Robert Pattinson (REUTERS/Benoit Tessier)

En otra ocasión, para el Festival de Cine de Cannes 2025 el actor optó por una apuesta casual con capas y tonos tierra. La prenda central fue una campera marrón de ante, que sumó textura sobre una camisa azul claro y una camiseta amarilla de algodón.

El pantalón beige ancho y las zapatillas deportivas azul marino con detalles blancos subrayaron el espíritu relajado del look.

El traje negro ajustado y moño clásico reafirmaron la elegancia tradicional de Pattinson en la alfombra roja de Cannes (REUTERS/Manon Cruz)

La sastrería tradicional también tuvo su lugar en los looks del actor, quien en para el Festival de Cannes 2025 eligió un traje negro de corte ajustado, acompañado de camisa blanca y moño negro, en la línea más clásica de los eventos formales.

Los zapatos de charol negro y la sonrisa de Pattinson ante una multitud de fotógrafos, bajo una iluminación blanca y directa, reforzaron la imagen de elegancia atemporal.

La campera de cuero negro estructurada y botas altas fueron la apuesta futurista de Pattinson en el Berlin International Film Festival 2025 (REUTERS/Liesa Johannssen)

No faltaron las propuestas de aires futuristas: para el Berlin International Film Festival 2025, destacó con una campera de cuero negro de estructura rígida y acabado brillante, sobre una camiseta negra. El pantalón ancho y las botas altas de cuero negro mantuvieron la monocromía.

La mezcla de campera azul grisácea, pantalón de pana rojo y accesorios originales mostró el lado más experimental de Robert Pattinson en Berlín (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Pattinson también sorprendió con combinaciones inesperadas de colores y texturas. En una alfombra roja del Berlin International Film Festival 2025, los anteojos de montura ámbar se convirtieron en el accesorio más llamativo. Acompañó con una campera de gamuza azul grisácea, camiseta negra y pantalón de pana rojo. El calzado deportivo azul con rayas blancas y verdes añadió un guiño desenfadado.

El traje de lana gris y suéter negro de cuello alto evocaron el estilo retro de Pattinson en la presentación de “Batman” en 2022 (REUTERS/Tom Nicholson)

Para la presentación de la película “Batman” en 2022 abordó las referencias retro al elegir un traje de lana gris de corte holgado, sumado a un suéter negro de cuello alto. Los pantalones amplios y los zapatos de gamuza negra mantuvieron la coherencia cromática.

El traje oscuro entallado y broche metálico en forma de flor definieron el look de Pattinson en la premiere de “Mickey 17” (REUTERS/Carlos Jasso)

Para la premiere de “Mickey 17″ lució un traje oscuro de corte entallado con solapa ancha y textura satinada. Llevó la chaqueta abotonada, sin camisa visible debajo, y añadió un broche metálico en forma de flor en la solapa. El cabello apareció peinado hacia arriba, con mechones despeinados y acabado mate.