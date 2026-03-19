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Receta de agua de tamarindo, rápida y fácil

Una bebida natural y refrescante que se prepara en minutos, destacada por su sabor agridulce y la capacidad para hidratar en días de calor

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El agua de tamarindo, bebida
El agua de tamarindo, bebida típica del Litoral argentino, refresca las reuniones familiares y es clave en el recetario regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sonido de los hielos chocando en el vaso, el aroma ácido y dulzón que se desprende apenas se mezcla la pulpa: el agua de tamarindo es una invitación instantánea a refrescarse, a dejarse llevar por los sabores del Litoral argentino. Para quienes crecieron en Misiones, Formosa o Corrientes, la imagen de una jarra de agua de tamarindo en la mesa durante los días más calurosos es casi un ritual, un guiño a la infancia y a las reuniones familiares bajo la sombra de los árboles.

Aunque no es tan común en las grandes ciudades, en el noroeste y el norte argentino el tamarindo se aprovecha en jugos, dulces y hasta en salsas. La bebida se sirve bien fría, generalmente en jarras grandes o botellas recicladas, acompañando fiestas populares, almuerzos de domingo y meriendas en la galería.

Es parte de la herencia guaraní y paraguaya, y un testimonio del ingenio local para convertir frutos silvestres en delicias cotidianas.

El agua de tamarindo es una bebida sin alcohol, elaborada a partir de la pulpa del tamarindo disuelta en agua, endulzada y filtrada, que se consume bien fría. Su color ámbar, su sabor ácido con un fondo dulzón y su textura ligera la convierten en una de las bebidas más refrescantes del recetario regional. Puede prepararse con frutos frescos o pulpa deshidratada, y permite ajustar el dulzor según el gusto de cada uno.

La receta de agua de
La receta de agua de tamarindo utiliza pulpa fresca o deshidratada, agua segura y azúcar, logrando un sabor intenso y refrescante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Reposo opcional: 5 minutos

Ingredientes

  • 200 g de tamarindo (pulpa fresca o deshidratada)
  • 1 litro de agua segura
  • 100 g de azúcar (ajustar al gusto, se puede usar menos si se prefiere más ácido)
  • Hielo (cantidad necesaria)
  • Rodajas de limón (opcional, para servir)
  • Hojas de menta fresca (opcional, para decorar)

Cómo hacer agua de tamarindo, paso a paso

  1. Pelar el tamarindo si se utiliza el fruto fresco, eliminando la cáscara y las semillas. Si se usa pulpa deshidratada, hidratarla en agua tibia durante 10 minutos.
  2. Colocar la pulpa en un bowl grande y verter 1 litro de agua segura. Dejar reposar 5 minutos para ablandar la pulpa.
  3. Machacar con las manos limpias o un pisa puré, mezclando bien para disolver la pulpa en el agua. Este paso libera todo el jugo y el sabor del tamarindo.
  4. Colar la mezcla utilizando un colador fino, presionando con una cuchara para extraer el máximo de jugo. Si queda muy espeso, se puede agregar un poco más de agua.
  5. Agregar el azúcar y revolver hasta que se disuelva completamente. Probar y ajustar el dulzor a gusto.
  6. Llevar a la heladera por al menos 1 hora, aunque se puede servir inmediatamente con abundante hielo.
  7. Servir en vasos altos con hielo. El secreto es que esté bien frío y colado, para evitar restos de fibras.
  8. Opcional: Decorar con rodajas de limón o unas hojas de menta fresca para un toque extra de frescura. Si se busca una versión más aromática, se puede infusionar la menta en el agua al momento de mezclar.
La receta de agua de
La receta de agua de tamarindo se realiza en 20 minutos y puede prepararse con edulcorante para una versión baja en calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Usar siempre agua segura para evitar riesgos sanitarios, sobre todo en preparaciones sin cocción.
  • El tamarindo fresco ofrece un sabor más pronunciado, mientras que la pulpa deshidratada es más práctica y accesible fuera de estación.
  • Para quienes prefieren una bebida baja en calorías, el azúcar puede reemplazarse por edulcorante al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones grandes o 6 pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 80 kcal
  • Grasas: 0 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Proteínas: 0,5 g
La decoración con rodajas de
La decoración con rodajas de limón o menta da un toque extra de frescura y aroma al agua de tamarindo casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, el agua de tamarindo se conserva hasta 2 días en un recipiente tapado. No se recomienda freezar, ya que puede perder parte de su sabor y textura al descongelar.

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