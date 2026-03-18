Vestidos metalizados y transparencias: las elecciones más audaces de las celebridades tras los Oscar

Las celebridades desplegaron creatividad y audacia en la alfombra gris de la fiesta post Oscar 2026 de Vanity Fair (Reuters)

La fiesta posterior a los Premios Oscar 2026 organizada por Vanity Fair reunió a celebridades que apostaron por looks en sintonía con las tendencias más marcadas del año. Vestidos metalizados, aplicaciones de plumas, cortes asimétricos y transparencias se vieron en la alfombra gris, junto con accesorios que sumaron un toque de audacia a cada elección.

Las texturas brillantes, las siluetas ajustadas y los detalles estructurados dominaron la noche, acompañados por peinados relajados y maquillajes que oscilaron entre lo natural y lo sofisticado. Las elecciones reflejaron la preferencia de las figuras internacionales por reinterpretar clásicos con un giro contemporáneo, al reafirmar el peso de la moda en la temporada de premiaciones.

Todos los looks de las celebridades

Kendall Jenner

Kendall Jenner apostó por un vestido azul claro adornado con bordados florales y pedrería, completando el look con maquillaje natural y cabello suelto

Los bordados de flores y detalles de pedrería decoraron el vestido largo azul claro de Kendall Jenner. El diseño recto de tirantes finos se ajustó a la silueta. Jenner prefirió el cabello suelto y maquillaje natural.

Kate Hudson

Kate Hudson eligió un vestido negro de corte sirena y acabado brillante, con escote asimétrico y labios rojos como acento

El vestido largo negro de corte sirena y acabado brillante fue la elección de Kate Hudson. El diseño, con escote asimétrico y corte lateral que dejaba al descubierto parte del abdomen, resaltó su figura. Llevó el cabello suelto en ondas y labios pintados de rojo.

Mia Goth

Mia Goth mezcló tul bordado y satén negro en un vestido de espalda descubierta, que acompañó con un moño relajado

El look de Mia Goth destacó por la combinación de texturas: una falda de capas de tul blanco bordado y un cuerpo de satén negro de líneas irregulares. La espalda descubierta y las sandalias negras de tiras finas completaron el conjunto. Eligió un moño desenfadado para su peinado, con algunos mechones sueltos.

Eiza González

Eiza González deslumbró con un vestido plateado metálico y aplicaciones florales, complementado por ondas suaves y pendientes largos

El brillo metálico dominó en el vestuario de Eiza González, quien apostó por un vestido largo plateado de tirantes finos, decorado con aplicaciones florales brillantes en tonos metálicos. Su melena suelta con ondas suaves y pendientes largos a juego dieron el cierre al look.

Jessie Buckley

Jessie Buckley lució un vestido negro de lentejuelas y falda amplia, junto a su Oscar y una sonrisa radiante

Con la estatuilla dorada en sus manos, Jessie Buckley se presentó en la fiesta con un vestido negro de tirantes cubierto de lentejuelas, falda amplia y escote en V.

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan se destacó con un traje marrón de doble botonadura

El actor Michael B. Jordan optó por un traje marrón de doble botonadura, camisa blanca y corbata negra. Completó el conjunto con anteojos de sol de cristales naranjas y la insignia de una orden en la solapa.

Mikey Madison

Mikey Madison combinó un corsé negro semitransparente con falda beige drapeada y collar de piedras claras

Mikey Madison se inclinó por un corsé negro semitransparente y una falda de satén beige, drapeada y anudada en la cintura. Los hombros quedaron al descubierto y el cabello suelto acompañó un collar corto de piedras claras.

Karol G

Karol G eligió un vestido asimétrico gris y plateado con cola amplia, junto a zapatos transparentes y cabello corto rubio

El cabello corto y rubio de Karol G contrastó con el vestido en tonos grises y plateados, de corte asimétrico y efecto drapeado. La falda formó una cola amplia y un hombro quedó al descubierto, acompañado de zapatos transparentes.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

Priyanka Chopra llevó un vestido plateado con cola de pelo sintético; Nick Jonas optó por esmoquin beige y pantalón negro

Priyanka Chopra lució un vestido largo metálico plateado con tirantes finos y una cola rematada en pelo sintético marrón. Nick Jonas, a su lado, llevó un esmoquin beige con solapas en punta y pantalón negro, junto con moño y camisa blanca.

Sofía Vergara

Sofía Vergara lució un vestido blanco con pedrería geométrica y capa ligera, sumando sofisticación con ondas y maquillaje cálido

El detalle geométrico de pedrería sobre el vestido largo blanco marcó el look de Sofía Vergara. El escote halter cruzado y la capa ligera en la parte posterior acentuaron la sofisticación. El cabello suelto con ondas definidas y maquillaje cálido complementaron la elección.

Kylie Jenner

Kylie Jenner eligió un vestido negro con lentejuelas y plumas, destacando con una extensa cola

Las lentejuelas dominaron el vestido negro de Kylie Jenner, con escote profundo, tirantes finos y falda rematada en una aplicación de plumas negras que generó textura y una extensa cola.

Mick Jagger y Melanie Hamrick

Mick Jagger vistió conjunto azul tornasol y Melanie Hamrick eligió transparencias nude con pedrería dorada floral

Mick Jagger posó junto a Melanie Hamrick. Jagger llevó un conjunto compuesto por pantalón y campera azul con efecto tornasol y estampado geométrico, camisa celeste y zapatos negros. Melanie vistió un vestido largo en tono nude con transparencias y aplicaciones de pedrería dorada en motivos florales. Llevó el cabello recogido en un moño bajo y pendientes largos.

Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa se inclinó por terciopelo negro y flecos dorados, mientras Callum Turner optó por traje negro y camisa gris

Dua Lipa optó por un vestido largo con cuerpo de terciopelo negro y falda de flecos dorados en capas, que aportaron brillo y movimiento. Lució el cabello suelto y un collar dorado grueso. Callum Turner la acompañó con un traje negro, camisa gris y corbata a tono.

Demi Moore

Demi Moore apostó por un vestido negro de escote bardot, guantes largos de cuero y collar de diamantes

Guantes largos de cuero negro y un collar de diamantes acompañaron el vestido negro de corte recto y escote bardot de Demi Moore. La cola cubierta de plumas negras y el moño bajo complementaron el estilo clásico y sereno.

Simone Ashley

Simone Ashley lució un vestido largo plateado de pedrería, con tirante único y aplicaciones de hojas en el escote

El brillo fue protagonista en el vestido largo plateado de Simone Ashley, con pedrería y un solo tirante adornado con aplicaciones de hojas en el escote. Llevó el cabello liso, suelto y raya al medio, con pendientes largos.

Bella Hadid

Bella Hadid combinó top estructurado y falda recta en satén marfil, con moño pulido y anillo llamativo

Bella Hadid eligió un conjunto de dos piezas en satén marfil: top estructurado con escote en V y tirante al cuello, más una falda larga de corte recto. El peinado recogido en moño pulido y un anillo llamativo sumaron elegancia.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy destacó con body negro, medias semitransparentes y joyería plateada de gran tamaño

Las joyas protagonizaron la apuesta de Anya Taylor-Joy, quien combinó un body negro de tirantes finos y medias semitransparentes con un gran collar plateado, sortija a juego y un tocado negro de lazo sobre la cabeza. Destacó el maquillaje con labios rojos.

Hailey Bieber

Hailey Bieber eligió un vestido ajustado de estampado animal dorado y negro, con escote palabra de honor y collar dorado

Hailey Bieber llevó un vestido largo ajustado de estampado animal en dorado y negro, con escote palabra de honor y espalda descubierta. Acompañó con un collar dorado de eslabones y el cabello liso, suelto y con raya al medio.

Kim Kardashian

Kim Kardashian brilló con un vestido dorado ajustado de manga larga y cuello alto, cubierto de aplicaciones metálicas

Kim Kardashian lució un vestido largo dorado de manga larga y cuello alto, completamente cubierto de aplicaciones brillantes que generan un efecto metálico. El vestido se ajustó a la silueta y llega hasta el suelo. Además, llevó el cabello suelto y ligeramente ondulado.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo optó por un vestido corto rosa claro con lazo central y plumas voluminosas, junto a zapatos nude

Olivia Rodrigo apareció con un vestido corto strapless rosa claro, adornado con un gran lazo central en la cintura. La falda, formada por abundantes plumas, aportó volumen en la parte inferior. Eligió zapatos nude, cabello suelto y labios rosados.

Jessica Alba

Jessica Alba lució un vestido largo negro brillante con escote corazón y detalles de hojas, acompañado de pendientes plateados

El tejido brillante con efecto vinilo marcó el vestido largo negro de Jessica Alba, con escote corazón y detalles de pequeñas hojas negras sobresaliendo desde la parte inferior de la falda. Llevó el cabello suelto en ondas y pendientes colgantes plateados.

Fotos: Reuters