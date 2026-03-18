Lily Collins cumple años: diez looks que marcaron el estilo de la protagonista de “Emily in Paris”

Los estilismos de Lily Collins destacan por la combinación cuidadosa de texturas, patrones y accesorios en cada aparición (The Grosby Group)

Lily Collins cumple 37 años y reafirma su posición como referente de estilo en la industria del entretenimiento. Reconocida por su versatilidad y atención al detalle, la protagonista de “Emily in Paris” construyó una identidad visual de la moda marcada por la coherencia, la creatividad y la sofisticación.

A lo largo de los últimos años, cada uno de sus looks transmitió una narrativa distinta, basada en la selección cuidadosa de texturas, siluetas, patrones y accesorios. Este recorrido permite analizar su evolución y la manera en la que fusionó elegancia clásica y tendencias contemporáneas.

A continuación, diez de sus estilismos más recordados.

Textura y efecto translúcido

La evolución de la moda de Lily Collins refleja una fusión entre elegancia clásica y tendencias contemporáneas (The Grosby Group)

La textura iridiscente de un conjunto formado por top y falda midi generó un efecto translúcido y perlado sobre la figura de Lily Collins en la Fashion Week de Nueva York. La malla brillante captó la luz y aportó una dimensión etérea al look, reforzada por sandalias de tiras plateadas y un bolso metálico de líneas sencillas. El cabello corto y liso enmarcó su rostro y acentuó la limpieza visual del conjunto.

Abrigo protagonista

El uso de prendas con volumen arquitectónico y detalles brillantes caracteriza el guardarropa de la actriz (MediaPunch Inc/Alamy Live News)

Un abrigo largo de paño negro con solapas anchas y corte recto definió la silueta de Collins. Bajo el abrigo, llevó un pantalón negro de talle alto y un top corto cruzado en rojo con textura plisada. El contraste entre los tonos oscuros y el rojo intenso añadió profundidad al estilismo. Los zapatos de punta y las uñas negras completaron el look con un toque gráfico.

Brazaletes dorados

Los lunares y los estampados florales son elementos recurrentes en los looks más icónicos de Lily Collins (REUTERS/Remo Casilli)

Varios brazaletes dorados gruesos en el antebrazo derecho se convirtieron en el punto focal del estilismo de Collins. El vestido largo ajustado en tejido dorado metálico incluyó un escote pronunciado y tirantes decorados con detalles dorados. El cabello liso y el maquillaje discreto permitieron que los accesorios y la prenda tomaran protagonismo.

Cabello estructurado

La selección de accesorios llamativos, como brazaletes dorados y pendientes largos, refuerza el estilo personal de la celebridad

El cabello corto y perfectamente alineado con la raya al medio otorgó estructura al rostro de Collins. Para la portada de una revista, eligió una chaqueta oversize de cuero negro con textura brillante, cuello alto y botones grandes. Pendientes largos y maquillaje natural aportaron equilibrio y sofisticación.

Lunares en contraste

Los abrigos protagonistas y los vestidos de gala muestran la versatilidad y creatividad de Lily Collins en la moda (REUTERS/Manuel Silvestri)

Un vestido blanco de tirantes finos y falda midi, decorado con grandes lunares negros, fue la elección de Collins para un look de inspiración retro. Bailarinas negras caladas y pendientes de aro dorados acompañaron la prenda. El recogido bajo, sujeto con una cinta oscura, enfatizó el aire clásico del estilismo.

Flores en primer plano

La preferencia por el cabello corto y peinados pulidos aporta sofisticación y limpieza visual a sus conjuntos (Giulia Parmigiani/Netflix © 2025)

Collins optó por un conjunto de camisa y short en fondo blanco cubierto de rosas rojas y verdes. La camisa anudada en la cintura marcó la silueta, mientras que las gafas de sol oscuras y zapatos planos negros aportaron cohesión cromática. El cabello corto y suelto reforzó la frescura del conjunto.

Juego de brillos

El contraste de colores intensos y neutros es una constante en las elecciones de vestuario de la actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un vestido largo sin tirantes en terciopelo negro fue la apuesta de Collins para una alfombra roja. La falda de tul, decorada con pedrería plateada, añadió destellos a la composición. El cabello recogido y los pendientes colgantes plateados contribuyeron a un resultado elegante y minimalista.

Transparencias y flecos

Las transparencias geométricas y la pedrería evidencian la apuesta de Lily Collins por la innovación en sus outfits (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Un minivestido negro con transparencias geométricas y aplicaciones de pedrería definió el look de Collins para un evento promocional. La americana negra de corte masculino y los stilettos de charol acentuaron la combinación de líneas rectas y detalles brillantes. El peinado corto y liso complementó la propuesta.

Polka dots sofisticados

La coherencia en el estilo de Lily Collins consolidó su imagen como referente de moda internacional (Photo by Matteo Chinellato / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA)

El vestido negro de lunares blancos, con escote asimétrico y tejido fluido, cubrió la figura de Collins. Pendientes largos con flecos blancos y labios en tono oscuro aportaron contraste. El cabello recogido atrás permitió que los accesorios destacaran.

Volumen arquitectónico

La estrella de Hollywood destaca por su capacidad para transformar prendas y accesorios en verdaderos íconos de estilo (REUTERS/Aude Guerrucci)

Collins eligió un vestido de gala negro, ajustado en el torso y con corpiño estructurado. La falda de corte peplum y la superficie de lentejuelas generaron reflejos bajo la luz artificial. El cabello liso, corto y la joyería discreta reforzaron la sofisticación de un estilismo pensado para destacar.