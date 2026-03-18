Lily Collins cumple años: diez looks que marcaron el estilo de la protagonista de “Emily in Paris”

Lily Collins cumple 37 años y reafirma su posición como referente de estilo en la industria del entretenimiento. Reconocida por su versatilidad y atención al detalle, la protagonista de “Emily in Paris” construyó una identidad visual de la moda marcada por la coherencia, la creatividad y la sofisticación.
A lo largo de los últimos años, cada uno de sus looks transmitió una narrativa distinta, basada en la selección cuidadosa de texturas, siluetas, patrones y accesorios. Este recorrido permite analizar su evolución y la manera en la que fusionó elegancia clásica y tendencias contemporáneas.
A continuación, diez de sus estilismos más recordados.
Textura y efecto translúcido
La textura iridiscente de un conjunto formado por top y falda midi generó un efecto translúcido y perlado sobre la figura de Lily Collins en la Fashion Week de Nueva York. La malla brillante captó la luz y aportó una dimensión etérea al look, reforzada por sandalias de tiras plateadas y un bolso metálico de líneas sencillas. El cabello corto y liso enmarcó su rostro y acentuó la limpieza visual del conjunto.
Abrigo protagonista
Un abrigo largo de paño negro con solapas anchas y corte recto definió la silueta de Collins. Bajo el abrigo, llevó un pantalón negro de talle alto y un top corto cruzado en rojo con textura plisada. El contraste entre los tonos oscuros y el rojo intenso añadió profundidad al estilismo. Los zapatos de punta y las uñas negras completaron el look con un toque gráfico.
Brazaletes dorados
Varios brazaletes dorados gruesos en el antebrazo derecho se convirtieron en el punto focal del estilismo de Collins. El vestido largo ajustado en tejido dorado metálico incluyó un escote pronunciado y tirantes decorados con detalles dorados. El cabello liso y el maquillaje discreto permitieron que los accesorios y la prenda tomaran protagonismo.
Cabello estructurado
El cabello corto y perfectamente alineado con la raya al medio otorgó estructura al rostro de Collins. Para la portada de una revista, eligió una chaqueta oversize de cuero negro con textura brillante, cuello alto y botones grandes. Pendientes largos y maquillaje natural aportaron equilibrio y sofisticación.
Lunares en contraste
Un vestido blanco de tirantes finos y falda midi, decorado con grandes lunares negros, fue la elección de Collins para un look de inspiración retro. Bailarinas negras caladas y pendientes de aro dorados acompañaron la prenda. El recogido bajo, sujeto con una cinta oscura, enfatizó el aire clásico del estilismo.
Flores en primer plano
Collins optó por un conjunto de camisa y short en fondo blanco cubierto de rosas rojas y verdes. La camisa anudada en la cintura marcó la silueta, mientras que las gafas de sol oscuras y zapatos planos negros aportaron cohesión cromática. El cabello corto y suelto reforzó la frescura del conjunto.
Juego de brillos
Un vestido largo sin tirantes en terciopelo negro fue la apuesta de Collins para una alfombra roja. La falda de tul, decorada con pedrería plateada, añadió destellos a la composición. El cabello recogido y los pendientes colgantes plateados contribuyeron a un resultado elegante y minimalista.
Transparencias y flecos
Un minivestido negro con transparencias geométricas y aplicaciones de pedrería definió el look de Collins para un evento promocional. La americana negra de corte masculino y los stilettos de charol acentuaron la combinación de líneas rectas y detalles brillantes. El peinado corto y liso complementó la propuesta.
Polka dots sofisticados
El vestido negro de lunares blancos, con escote asimétrico y tejido fluido, cubrió la figura de Collins. Pendientes largos con flecos blancos y labios en tono oscuro aportaron contraste. El cabello recogido atrás permitió que los accesorios destacaran.
Volumen arquitectónico
Collins eligió un vestido de gala negro, ajustado en el torso y con corpiño estructurado. La falda de corte peplum y la superficie de lentejuelas generaron reflejos bajo la luz artificial. El cabello liso, corto y la joyería discreta reforzaron la sofisticación de un estilismo pensado para destacar.