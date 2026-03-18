La evolución de la moda: cuándo y por qué vuelven los estilos, según la ciencia

Científicos de Northwestern University identificaron una frecuencia matemática en los ciclos de la moda

En 1926, los vestidos cortos marcaron el ritmo en las calles de París y Nueva York. Cuarenta años después, las minifaldas arrasaron con los códigos de la década de 1960. Hoy, esa oscilación entre largos y cortos ya no sorprende a quienes siguen la industria, pero un grupo de científicos de la Northwestern University comprobó que los ciclos de la moda tienen una frecuencia matemática precisa: las tendencias se repiten cada 20 años.

El hallazgo, que surgió del análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre la evolución de la ropa femenina, transforma una intuición popular en un hecho respaldado por datos.

La investigación, presentada por Emma Zajdela durante la cumbre Global Physics Summit de la American Physical Society (APS) en Denver, replanteó el clásico “regla de los 20 años” citada por diseñadores y revistas de belleza. El estudio utilizó una base de más de 37.000 imágenes de prendas femeninas que abarca desde 1869 hasta la actualidad. A partir de ese enorme archivo, el equipo identificó un patrón cíclico en la popularidad de estilos, con picos y caídas cada dos décadas.

Las tendencias se repiten cada 20 años, según el estudio

La autora principal explicó: “A nuestro entender, esta es la primera vez que se desarrolla una base de datos tan amplia y precisa sobre medidas de moda a lo largo de más de un siglo”. Agregó: “El ciclo que encontramos en los datos (20 años) coincide con el conocimiento de la industria. Hasta ahora, la falta de datos había sido un obstáculo para el estudio cuantitativo de este sistema”.

Cómo se midió el paso del tiempo en la moda

El equipo interdisciplinario, conformado también por Daniel Abrams (profesor en Northwestern y co-director del Instituto de Sistemas Complejos), Alicia Caticha (docente de historia del arte), Jeremy White y Emily Kohlberg, recurrió a fuentes históricas como el Commercial Pattern Archive de la Universidad de Rhode Island y colecciones de pasarela. Utilizando herramientas propias, midieron la posición del dobladillo, el escote y la cintura de los vestidos, y tradujeron esas características en datos numéricos comparables.

Una modelo presenta una creación del diseñador Nicolas Ghesquière como parte de su desfile de la colección prêt-à-porter femenina Otoño/Invierno 2026/2027 para la casa de moda Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París, en París, Francia, el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Stephane Mahe

De acuerdo con el comunicado oficial de la Universidad de Northwestern, el modelo matemático se inspiró en la “tensión entre querer destacar y a la vez pertenecer”. Cuando una tendencia se vuelve dominante, los diseñadores suelen buscar alternativas, pero evitando cambios demasiado extremos. “Con el tiempo, ese impulso por diferenciarse de lo reciente hace que los estilos oscilen”, explicó Abrams, quien subrayó: “El sistema tiende a oscilar, y esos ciclos están en los datos”.

El ciclo de 20 años: evidencia en los largos de las faldas

El análisis reveló que la longitud de las faldas es uno de los indicadores más claros del ciclo de la moda. Durante el siglo pasado, los largos se acortaron en los años veinte, se extendieron en los cincuenta y volvieron a reducirse con la irrupción de las minifaldas en los sesenta. Esta secuencia se repite de manera regular, aunque con matices según la época.

El hallazgo provino del análisis más exhaustivo realizado sobre la evolución de la ropa femenina

La investigación no solo respalda una percepción extendida en la industria, sino que aporta una base cuantitativa inédita. Según la universidad: “El ciclo de 20 años detectado en la base de datos refleja el conocimiento empírico que manejan los profesionales de la moda”.

El patrón, sin embargo, se volvió menos predecible a partir de la década de 1980. El estudio detectó una mayor diversidad de tendencias que conviven simultáneamente, en contraste con la polarización anterior entre vestidos cortos y largos. “Hoy existen más opciones: vestidos muy cortos, midi y hasta el suelo. Hay un aumento en la variabilidad y menor uniformidad”, sostuvo Zajdela.

ARCHIVO - Claudia Shiffer, Donatella Versace, Naomi Campbell, Cindy Crawford y Helena Christensen en la pasarela en 2017 al final del desfile de Versace, en Milán, Italia. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo)

Esta fragmentación se traduce en la coexistencia de múltiples estilos y nichos, lo que dificulta que una única tendencia domine el panorama global. Según los autores, este fenómeno puede estar vinculado a cambios sociales, el acceso a la información y la personalización creciente en el consumo.

La presentación de estos resultados en la cumbre de la APS abre nuevas perspectivas para el estudio de los ciclos culturales. El equipo de Northwestern University considera que el modelo matemático podría aplicarse a otros campos donde la dinámica entre diferenciación y pertenencia resulta clave. “El sistema intrínsecamente busca oscilar, y esas oscilaciones las vemos reflejadas no solo en la moda, sino en otros fenómenos sociales”, señaló Abrams.

El trabajo sugirió que, más allá de los gustos personales o los dictados de la industria, el regreso de ciertas prendas responde a lógicas colectivas que pueden anticiparse desde la ciencia. Así, la próxima vez que los pantalones acampanados o las minifaldas reaparezcan, no será solo un capricho estético, sino la manifestación de un ciclo que la matemática ya logró descifrar.