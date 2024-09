Las claves y recetas de los bartenders para reversionar el icónico Negroni

La combinación de gin, vermut rosso y aperitivo en partes iguales hace del Negroni un cóctel icónico en el mundo de la coctelería, ofreciendo un balance perfecto entre sabores dulces y amargos, según los expertos (Getty)

En 1919, en la ciudad de Florencia, el conde Camillo Negroni pidió al bartender Fosco Scarselli que fortaleciera su cóctel favorito, el Americano. En respuesta, Scarselli decidió reemplazar la soda con gin y, en lugar de usar la tradicional rodaja de limón, añadió una de naranja.

Concretó así una receta con un carácter más intenso y complejo. Este cóctel, que pronto cautivó a los locales, fue bautizado con el nombre Negroni, en honor a su impulsor.

Desde entonces, el ha logrado perdurar en el tiempo y sigue siendo uno de los tragos más icónicos y reconocidos del mundo. Combina tres ingredientes en partes iguales: gin, vermut rosso y aperitivo: un balance único entre sabores dulces y amargos.

En 2024 el Negroni fue elegido por más de una cuarta parte de los bartenders profesionales encuestados, consolidando su lugar como la bebida predilecta dentro de la industria global de la coctelería (Getty)

En diálogo con Infobae, el bartender Agustín Balegno, quien se desempeña como asesor y docente de coctelería, reflexionó: “Cuando presento el Negroni en mis clases, lo describo como un cóctel que exige verdadera atención. Aunque su receta es sencilla – iguales partes de gin, vermut rosso y aperitivo–, cada detalle es crucial. Las proporciones exactas, el tipo de hielo, el tiempo de mezclado y la decoloración son fundamentales para lograr el equilibrio perfecto”.

“El Negroni es un cóctel de quiebre; desafía el paladar con su complejidad. Lo que enseño a mis estudiantes es que no se trata solo de seguir una receta, sino de entender que los detalles son lo que define la calidad de un bartender. Reflexiono sobre cómo el Negroni, en su aparente simplicidad, es un reflejo de la vida: a menudo son las pequeñas cosas, invisibles a primera vista, las que hacen la diferencia”, añadió Balegno.

En 2024, el Negroni fue reconocido como el cóctel más vendido del mundo por tercer año consecutivo, según el ranking de Drinks International. Cerca de una cuarta parte de los profesionales encuestados lo eligió como su bebida predilecta. Hoy, entonces, esta preparación es más que una bebida; es un símbolo de sofisticación y tradición en bares de todo el mundo.

Mientras que Eduardo García Gerlach, bartender, apuntó en conversación con Infobae: “El Negroni es un cóctel que encarna a la perfección el concepto de ‘menos es más’. Su magia radica en su simplicidad: con sólo tres ingredientes -gin, bitter rojo y vermut rosso- crea una experiencia compleja y equilibrada que cautivó a los paladares durante más de un siglo. Esta combinación de sabores ofrece un equilibrio perfecto entre lo amargo, lo dulce y lo aromático, demostrando que en la coctelería, la calidad y la elegancia pueden lograrse con una fórmula minimalista”.

La reversión de Negroni de Eduardo García Gerlach

“Además, la historia del Negroni, aunque envuelta en leyendas y mito, añade una capa fascinante a su atractivo. Desde sus orígenes en la Italia de principios del siglo XX hasta su popularidad actual en todo el mundo, el Negroni no solo resistió la prueba del tiempo, sino que también evolucionó, inspirando variaciones y adaptaciones en cada rincón del planeta. Su perdurabilidad y la fascinación que despierta en los entusiastas de los cócteles hacen del Negroni un verdadero ícono en el mundo de la mixología”, dijo García Gerlach, quien se desempeña en el bar One Six de Santa Fe.

Y dejó la siguiente reversión del Negroni:

Beetroni

Una onza (oz) de ron blanco.

¾ oz de bitter rojo.

¾ oz de vermut bianco.

¾ beet cream.

Tomillo.

Batir en una coctelera los ingredientes y colar en vaso old fashioned o corto, previamente enfriado. Decorar con tomillo.

El equilibrio perfecto del Negroni entre gin, vermut rosso y aperitivo hace que su simplicidad sea engañosa, según los expertos, quienes destacan que lograr su sabor perfecto requiere un manejo preciso de cada detalle (Getty)

A su turno, la bartender Elisa Lasala, quien aplicó sus toques de autor para capacitar, diseñar cartas y hacer tragos en distintos bares y restaurantes de Córdoba, le dijo a Infobae: “El Negroni es uno de los cócteles más simples en estructura, pero complejo y elegante a la hora de disfrutarlo. En los últimos años, los bartenders han sido parte de recomendarlo, sabiendo que es muy bien recibido por los clientes. Indiscutido y sublime, hoy es pasión de multitudes. Hoy en día hay tantas reversiones en el mundo y todas siempre son aceptadas”.

Receta de Negroni dorati, por Elisa Lasala

Gin.

Aperitivo clarificado.

Bitter.

Mezclar y servir.

Por su parte, el bartender Agustín Zenoni, quien representó anteriormente a Argentina en el Mundial de Coctelería, analizó ante la consulta de Infobae: “El Negroni es el cóctel más vendido en el mundo, ya sea clásico o en sus miles de reversiones. Cada bartender tiene su propia reversión: es un cóctel que tiene más de 100 años, es simple, todo el mundo lo puede hacer y los ingredientes se consiguen en cualquier vinoteca o hasta en supermercados. Gracias a sus reversiones, la gente se fue acercando a su sabor original, aunque sea para darle una oportunidad. Fue el primer cóctel que hice en mi curso de coctelería y fue uno de los que más me gustó”.

Zenoni sugirió la siguiente receta de Negroni.

La receta de Agustín Zenoni

Negroni Sokolata

Aperitivo bitter rojo.

Gin.

Vermut rosso.

Moneda de chocolate.

Cabe recordar que durante estos días se está llevando a cabo un evento ideal para los amantes del cóctel más vendido del mundo: la Negroni Week 2024, en su 12ª edición global, hasta el 22 de septiembre. Organizada por Campari en colaboración con Imbibe Magazine, esta propuesta ofrece una inmersión total en los matices y sutilezas de sabor que definen a este famoso trago. En Argentina, más de 62 bares y restaurantes en ciudades como Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Misiones, Chaco y Corrientes forman parte de esta celebración.

La creación del Negroni responde a una búsqueda por intensificar el sabor del cóctel Americano, resultando en una bebida más fuerte y compleja que mantiene su vigencia y popularidad en la actualidad (Getty)

Finalmente, Nicolás Erazun, un bartender que representó a Argentina en diversas competiciones internacionales de coctelería y que, actualmente, se encuentra en Madrid, España, diagramando diversas cartas de cócteles para bares de la ciudad, valoró en diálogo con Infobae: “El Negroni es uno de los cócteles más reversionados por los bartenders en la historia. Su estructura es tan básica que lo transforma en el cóctel más complejo, y aun siendo tan fácil prepararlo, creo que es uno de los más difíciles en cuanto a perfección, teniendo en cuenta su temperatura y dilución correctas. Eso lo transforma, desde mi punto de vista, en uno de los cócteles más reconocidos a nivel mundial”.

El bartender dejó la siguiente receta.

Negroni Andaluz, por Nicolás Erazun

Jerez.

Vermut rojo.

Bitter rojo.

Solución salina de enebro.

Perfume de mandarina.