Los secretos de Paul McCartney, Mick Jagger y Rod Stewart para rockear a los 80

Paul McCartney, Mick Jagger y Rod Stewart, tres ídolos del rock que conservan la vitalidad de la juventud

Giras por todo el mundo, conciertos maratónicos y la vitalidad, intacta. Eso podría esperarse de jóvenes promesas musicales que rompen rankings y esquemas, pero, ¿cómo hacen los líderes del rock para hacerlo a los 80 años?

Paul McCartney ―que acaba de confirmar que vuelve a la Argentina en octubre de este año y está a pocos días de cumplir 82 años―, Mick Jagger, con 80, y Rod Stewart, que ya toca la octava década, dominan los escenarios mundiales, y sorprenden a sus fanáticos ―y a todos― por su talento y la inagotable energía que imprimen en cada performance. Todos se mueven como si tuvieran 20.

¿Cuáles son los secretos detrás de la plenitud de las figuras más emblemáticas del rock? Desde ejercicios como el yoga, la natación y el running, hasta el veganismo, los masajistas y profesores particulares, McCartney, Jagger y Stewart adoptaron distintos hábitos y rutinas, que se convierten en lecciones de vida saludable para todos.

Ellos están lejos del estereotipo de las estrellas de rock que viven rápido y mueren jóvenes. Cambiaron el frenesí al que solían estar acostumbrados por estilos de vida que combinan dietas estrictas, ejercicio físico y rutinas de bienestar.

Paul McCartney, entre el veganismo y el yoga

Paul McCartney dice que la clave de su vitalidad es la dieta vegetariana, que comenzó hace más de 30 años (REUTERS/Mario Anzuoni)

Todo comenzó hace más de 30 años, cuando el ex Beatles estaba de pesca. Ese día, McCartney había atrapado a un pez con su caña, pero el shock llegó cuando lo vio agonizar y no poder respirar. Ahí comenzó su vegetarianismo y, desde entonces, está cada día más involucrado con la causa. Tanto, que no ingiere ningún tipo de carne y ningún derivado de la leche, convirtiendo su alimentación en vegana.

Esta clase de alimentación, dice el astro del rock de 81 años, es su mayor aliada para mantenerse saludable. En los años setenta, el reconocido cantante comenzó con una etapa de vegetarianismo, una acción que se percibía como una rareza de excéntricos y hippies. Linda McCartney, esposa y madre de los tres hijos del músico, que falleció en 1998, fue una de las pioneras en elegir el régimen de alimentación vegetariano.

“Fue una decisión conjunta y nunca miramos atrás. Fue algo grandioso y resultó que nos convertimos en parte de una revolución vegetariana”, dijo el músico en el libro de cocina, publicado en 2021, llamado: “Linda McCartney’s Family Kitchen”. Y agregó: “Ahora, por supuesto, no es nada difícil. Simplemente, vaya a las tiendas y la mayoría de los lugares tendrán excelentes opciones vegetarianas”. Lo cierto es que, años más tarde, el ex Beatles decidió convertirse en vegano.

Paul McCartney sostiene una rutina de yoga y ejercicios, como la natación y el running (@Paulmccartneyok)

A este tipo de alimentación, McCartney le suma actividad física. ¿Cómo? El músico sigue un riguroso régimen de ejercicios que incluye running, levantamiento de pesas, cardio y yoga.

Aunque no cuenta con un entrenador personal, observa las rutinas de los demás y las replica en sus propias sesiones de entrenamiento. “Hago un poco de running, un poco de cardio, algunas pesas, unos abdominales con balón y, siempre, calentamiento y estiramientos antes y después de cada sesión de entrenamiento”, supo contar McCartney.

Mick Jagger: entrenamiento de alta resistencia y alimentos orgánicos

Mick Jagger sostiene su energía incomparable arriba de los escenarios con entrenamiento de atleta de alto rendimiento, alimentos orgánicos y un masajista personal (REUTERS/Piroschka Van de Wouw)

Los vigorosos movimientos de Mick Jagger en el escenario no son casualidad. Podrían deberse, en parte, a una genética excepcional, pero también son el resultado de un riguroso entrenamiento guiado por su coach personal, Torje Eike.

Con 80 años, el líder de los Rolling Stones, sigue las indicaciones hace más de 25 años del entrenador noruego, que también trabaja con atletas olímpicos y futbolistas profesionales.

Su rutina se centra en la resistencia y el equilibrio. Antes de cada gira, el cantante corre 12 kilómetros diarios y practica natación. Además, toma clases de ballet, yoga y pilates. Incluso, practica sus movimientos de baile escénico todos los días.

Para mantener la vitalidad, Jagger desayuna batidos de suplementos nutricionales y aceite de bacalao (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

En cuanto a la alimentación, Jagger consume únicamente alimentos orgánicos, una elección influenciada por Jo Wood, la esposa de Ronnie Wood. Su dieta, adecuada para un atleta de alta resistencia, incluye panes integrales, papas, arroz, frijoles, pollo y pescado.

¿Cómo empieza el día Jagger? Su desayuno consiste en batidos con suplementos nutricionales y aceite de hígado de bacalao, que contribuyen a su resistencia y función cerebral. El cantante también se somete a exámenes médicos con regularidad y lleva a su masajista personal a las giras, quien lo ayuda a prepararse físicamente dos horas antes de cada show.

Es más, el cantante incluso recurría a una fuente de energía rápida antes de cada concierto y durante muchos años: comía un plato de pasta cuatro horas antes de subirse al escenario.

Rod Stewart y la “natación loca”

Aunque Sir Rod Stewart tiene "permitidos ocasionales", la clave de su energía está en el entrenamiento poco convencional (Mitchell/Pool via REUTERS)

Conocido por su voz poderosa y estilo distintivo, Rod Stewart también hizo del mantenimiento físico una prioridad. El cantante de hits como: “Do ya think I’m sexy?” y “Hot legs”, mantiene su vitalidad en el escenario a sus casi 80 años gracias a un entrenamiento de natación, diseñado por su coach personal, Gary O’Connor.

Stewart sigue de gira y entretiene a sus seguidores con actuaciones enérgicas que recuerdan a sus días de juventud. ¿Cómo lo logra? O’Connor, que estuvo a cargo del entrenamiento del cantante durante los últimos 23 años, reveló en una entrevista con el medio británico Express los métodos únicos que emplea para mantener al músico en forma.

Según O’Connor, las sesiones de natación de Stewart son todo menos convencionales. “No hacemos natación normal”, explicó el entrenador. “Hacemos natación loca. Tenemos obstáculos y él es de los que dicen ‘cronometrame’ y luego intenta batir ese tiempo”.

El cantante confesó estar "obsesionado" con su salud (Gustavo Gavotti)

Los entrenamientos incluyen actividades como recuperar ladrillos del fondo de la piscina y pisar el agua sujetando un ladrillo por encima de la cabeza, lo que O’Connor describe como casi militar.

El entrenador de natación señala tres reglas importantes para tener en cuenta: el ejercicio debe ser alcanzable, repetible y relevante para el estilo de vida del individuo. Estos principios fueron la clave para que Stewart continúe actuando con la misma intensidad que en sus mejores años.

“Trabajo como un perro para tener esta imagen. No hay opción fácil. Estoy obsesionado con mi salud”, declaró Stewart a Europa Press.

Además de su régimen estricto, Stewart admitió que disfruta de “permitidos ocasionales” y señaló que, aparte de un par de copas de vino al día después de las 7 de la tarde, no puede prescindir del té británico. “Por encima de todo está el té. El auténtico té británico”, supo explicar al Daily Mirror.