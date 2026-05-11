Qué le ocurre al cerebro y al sistema inmune tras un retiro de meditación de 7 días, según un estudio

Los investigadores encontraron que un retiro de prácticas guiadas durante siete días produjo alteraciones mensurables en los sistemas nervioso e inmunológico, según lo observado en adultos sanos bajo protocolos evaluados con resonancia magnética y análisis sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de California en San Diego analizaron cómo un retiro de 7 días de meditación intensiva puede modificar la función cerebral y biológica. El estudio incluyó prácticas mente-cuerpo guiadas que se aplicaron en un entorno residencial. Se midió la actividad cerebral y los cambios en sangre antes y después de la intervención, para determinar el alcance de los efectos fisiológicos.

De acuerdo con la revista Science Daily, el protocolo incluyó 33 horas de meditación guiada y actividades grupales de sanación. Los participantes sabían que algunas técnicas funcionaban como placebos, aunque este enfoque también puede generar efectos reales por expectativas y conexión social. El equipo utilizó imágenes de resonancia magnética funcional para evaluar la red cerebral y analizó muestras sanguíneas para rastrear metabolismo, inmunidad y otros marcadores biológicos.

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Cambios biológicos y experiencias místicas

Los resultados indicaron una disminución de la actividad en regiones cerebrales asociadas al diálogo interno, lo que sugiere mayor eficiencia en el procesamiento mental. El plasma sanguíneo recogido después del retiro estimuló el crecimiento y la conectividad de neuronas en laboratorio. Las células expuestas al plasma postintervención incrementaron la quema de azúcares, señal de mayor flexibilidad metabólica.

El reporte señala que los participantes de un retiro guiado experimentaron modificaciones en la conectividad y el metabolismo cerebral, junto con un aumento de compuestos endógenos vinculados al alivio del dolor y a la respuesta inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reportó un aumento de los opioides endógenos —analgésicos naturales del organismo— tras el retiro. Los niveles de estas sustancias, responsables del alivio natural del dolor, subieron de forma significativa. El análisis inmunológico mostró una activación equilibrada de señales inflamatorias y antiinflamatorias, reflejo de una respuesta adaptativa a la experiencia.

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También se observaron modificaciones en la actividad genética y molecular, ligadas a rutas biológicas relacionadas con la función cerebral. El cuestionario de experiencia mística aplicado a los participantes reflejó un aumento en las sensaciones de unidad, trascendencia y alteración de la conciencia. Aquellos que reportaron vivencias más intensas presentaron cambios biológicos más marcados, como mayor coordinación entre distintas regiones cerebrales.

El equipo descubrió que los patrones cerebrales registrados tras el retiro se asemejaron a los observados bajo sustancias psicodélicas, aunque en este caso no intervinieron sustancias externas. Los resultados apoyan la hipótesis de que la meditación intensiva puede inducir estados mentales y conexiones neuronales comparables a los de experiencias psicodélicas, de manera natural y segura.

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Perspectivas sobre salud mental y física

En función de estos hallazgos, los autores consideran que las prácticas mente-cuerpo influyen de manera medible en la biología del organismo. Los cambios en la neuroplasticidad y la actividad inmunitaria podrían mejorar la regulación emocional, la resiliencia ante el estrés y el bienestar integral. El aumento de sustancias químicas naturales que alivian el dolor señala posibles aplicaciones en el tratamiento de dolencias crónicas.

Los hallazgos muestran que la combinación de técnicas mente-cuerpo derivó en mejoras observables en la eficiencia del procesamiento mental y en la activación inmunológica, sin necesidad de emplear sustancias externas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se centró en adultos sanos, pero los investigadores advierten que se requieren ensayos adicionales en poblaciones clínicas. Las futuras investigaciones buscarán determinar si retiros similares pueden beneficiar a personas con dolor crónico, trastornos del ánimo o afecciones inmunológicas. El equipo planea analizar qué componentes del retiro contribuyen individualmente a los efectos observados, así como la durabilidad de los cambios biológicos y la posibilidad de fortalecerlos mediante la práctica repetida.

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El autor principal de la investigación, Hemal H. Patel, afirmó: "Lo que creemos, cómo enfocamos nuestra atención y las prácticas que realizamos pueden dejar huellas medibles en nuestra biología", según la Universidad de California en San Diego.

Relación mente-cuerpo y líneas de investigación futura

El estudio refuerza la evidencia sobre la relación entre la experiencia consciente y la salud física. Los resultados sugieren que la meditación intensiva y las técnicas mente-cuerpo pueden utilizarse como herramientas no farmacológicas para promover el bienestar y la adaptación del organismo al entorno. El aumento de la conectividad cerebral y los efectos sobre la inmunidad abren nuevas perspectivas para el diseño de programas de salud mental y física.

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Los autores destacan la importancia de continuar explorando cómo estas prácticas influyen sobre distintos sistemas biológicos. El financiamiento provino del InnerScience Research Fund, organización dedicada a la investigación en neurociencias, y de la Administración de Veteranos, entidad gubernamental estadounidense. La investigación suma respaldo a la idea de que el entrenamiento mental puede inducir cambios profundos y medibles en el organismo humano, sin intervención de compuestos externos.