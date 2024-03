Quién es la argentina que protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein

Camila Morrone marcó tendencia entre sus 5.1 millones de seguidores de Instagram (Mega/The Grosby Group)

La actriz y modelo Camila Morrone siempre hace ruido cuando posa ante una cámara. Hija de padres argentinos, nació el 16 de junio de 1997 en Los Ángeles, California.

Ahora la celebridad ha sido la protagonista de la nueva campaña para la colección de Calvin Klein Jeans Primavera 2024 y sorprendió a todos con su belleza. Con mucho estilo y elegancia fue fotografiada acompañada de colores neutros, con distintas prendas de denim.

En una de las imágenes la modelo aparece sentada de manera relajada junto a la ventana, con un look clásico. Lleva una camisa blanca de batista lisa, arremangada 3/4, que da aquella sensación “casual”. Viste unos pantalones de jean con corte ancho y de tiro alto, muy de moda hoy día. La combinación de ambas prendas logran una versión sencilla, un conjunto informal pero elegante.

La modelo posa de manera relajada toda vestida de negro (Crédito: @camilamorrone)

Camila posa en las fotos fresca, con una sensualidad sutil, no solo por las prendas que lleva, también por su maquillaje que tiene un acabado natural y poco cargado.

El concepto monocromático en las imágenes de la campaña son muy bien acompañados por el estilo refinado de la modelo. Lleva prendas que esenciales para el día a día, del estilo de la marca.

En otra Morrone aparece vestida negro, con un look para la cotidianidad (por su remerita corta lisa) pero que lleva una pizca de elegancia por sus jeans tiro altos modernos.

Luego, en otra de sus imágenes luce una camisa de jean negra manga larga que podría ser la complementación perfecta para el look, en caso de querer refinarlo aun más, o simplemente para agregar un abrigo.

Haciendo juego con el pantalón, la prenda superior da el toque de formalidad al look (Crédito: @camilamorrone)

La actriz de ´Daisy Jones and the Six´ fue fotografiada por Josh Olins. En la colección muestra una belleza natural y viste nuevos estilos elegantes basados en el denim característico de la marca.

En sus redes sociales, demuestra sus impactantes apuestas de moda llenas y de glamour y sencillez.

En otra de las tomas, la actriz sonrrié a la cámara con el pelo suelto colgando. Su look, perfecto para la primavera, mantiene el color negro pero parece ser más fresco e informal. Lleva una musculosa crop de tela morley, que es acompañada de manera perfecta con unos pantalones de sastre. Además, los anteojos de sol que lleva puestos son el perfecto accesorio para completar el look.

La pose alegre de la modelo, sus anteojos de sol, y el pelo suelto ondulado nos recuerdan a la primavera (Crédito: @camilamorrone)

En otra de sus imágenes Camila Morrone posa de pie vestida toda en tonos blancos. Lleva una camisa manga larga de jean gruesa, con pantalones de jean blancos también.

Para cortar con tanta blancura, lleva un cinturón negro clásico de hebilla plateada. Este look parece perfecto para muchos tipos de ocasiones, ya sea para ir a trabajar o ir a cenar con amistades. Sigue dentro de la línea de lo fresco e informal pero refinado.

Sus looks urbanos llegan a todo el público: para adolescentes, jovenes o adultos que gusten vestir como ella.

Camila Morrone en este look luce equilibra lo suelto con lo entallado, demostrando lo chic que puede ser esta combinación (Crédito: @camilamorrone)

La celebridad parece estar dominando los rubros de la belleza y el entretenimiento.

Comenzó su carrera como modelo, protagonizó campañas de Victoria´s Secret, modeló en colecciones de Moschino y fue portada de múltiples revistas de belleza.

En cuanto a su carrera como actriz, ha sido parte de proyectos como Death Wish, Never Goin´ Back, Mickey and the Bear, y Daisy Jones and the Six.