Desde mechas californianas hasta babylights, 10 técnicas de coloración ideales para renovar tu cabello

Cada elección de color precisa de una técnica específica para lograr el resultado deseado en el cabello (Getty)

Anteriormente, hablamos muchísimo sobre los colores que están de moda en la temporada, y también de algunos de los procedimientos que se utilizan para desplegarlos.

Hoy, justamente, te quiero explicar acerca de las técnicas más usadas en todos los salones de belleza del mundo, así cuando te decidas a cambiar de color, sepas cuál es la intervención capilar que te deberían realizar para lograrlo. Desde la técnica de aplicación clásica de color y de los famosos highlights, luces o rayitos realizados con foils o con gorra, aquí te enumero algunas de ellas.

Las 10 técnicas de coloración para renovar tu estilo

1- Ombré

En el vibrante mundo del estilismo, la técnica ombré se ha consolidado como una tendencia indiscutible. Popular en países como Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y España, ombré ofrece una transición de color gradual y sutil, que ilumina el rostro y renueva el look con una dosis de frescura y modernidad.

Ombré es una técnica francesa de coloración del cabello que significa “sombreado”. Consiste en crear un efecto degradado, donde el color se transfiere suavemente de un tono oscuro en las raíces a un tono más claro en las puntas. Esta técnica es una excelente opción para quienes buscan un cambio de look notable pero natural.

Aplicaciones del ombré

El ombré es versátil y se adapta a distintos estilos y tipos de cabello. Es ideal para quienes desean añadir dimensión y profundidad a su cabello sin un compromiso total de coloración. Funciona excepcionalmente bien en melenas largas y onduladas, aunque también puede aplicarse en cabellos cortos para un efecto vanguardista.

Resultados y beneficios

Los resultados del ombré son únicos en cada persona. La clave está en la transición suave de colores, que aporta volumen y movimiento. Es una opción de bajo mantenimiento, ya que el crecimiento del cabello no afecta el degradado de manera significativa, permitiendo mayores intervalos entre retoques. El ombré no es solo una técnica de coloración; es una declaración de estilo y personalidad. Permite explorar nuevos horizontes en la belleza capilar con un toque de sofisticación y originalidad. Como siempre, recomiendo acudir a un profesional para garantizar los mejores resultados.

2-Mechas californianas

Las mechas californianas son una técnica de coloración del cabello que se inspira en el efecto natural del sol sobre el cabello, típico de las playas de California. Esta técnica consiste en aclarar las puntas del cabello, manteniendo un tono más oscuro en las raíces. La transición de color va de más oscuro en la parte superior a más claro en las puntas, creando un efecto degradado y soleado.

Aplicación de las mechas californianas

Las mechas californianas se aplican, principalmente, en aquellos casos donde se busca un look relajado, juvenil y luminoso, típico del estilo de vida playero. Son ideales para cabellos medianos a largos, donde se puede apreciar mejor el degradado de colores. Esta técnica puede ser adaptada a cualquier color de base, aunque los resultados son más notorios en cabellos más oscuros.

Resultados de las Mechas californianas

El resultado final de las mechas californianas es un estilo que simula haber sido aclarado naturalmente por el sol, con un aspecto más informal y desenfadado. A diferencia del balayage, donde las mechas se distribuyen de manera más uniforme, las californianas se concentran más en las puntas, creando un contraste más marcado.

Este tipo de mechas es ideal para quienes buscan un cambio notable pero no quieren teñir completamente su cabello. Además, requieren de menos mantenimiento que otras técnicas de coloración, ya que el crecimiento de las raíces no altera significativamente el estilo. Las mechas californianas son una excelente opción para revitalizar el look, añadiendo luminosidad y un toque veraniego al cabello.

3- Babylights

Las “babylights” son una técnica de coloración para el cabello que busca imitar el sutil y delicado efecto de aclarado natural que tienen los niños en su cabello debido a la exposición al sol. Esta técnica consiste en crear mechas muy finas y sutiles a lo largo del cabello, utilizando un tono ligeramente más claro que el color natural del cabello.

Aplicación de las babylights

Las babylights son adecuadas para cualquier tipo y color de cabello, y son particularmente efectivas para quienes buscan un cambio sutil y natural. Son ideales para aquellos que desean añadir un toque de luminosidad y dimensión a su cabello sin un cambio dramático. Debido a su sutileza, las babylights son perfectas tanto para cabellos claros como oscuros y se pueden aplicar en cualquier longitud de cabello.

Resultados de las babylights

El resultado de las babylights es un cabello con un aspecto más fresco, juvenil y natural. Estas mechas finas aportan un brillo y una dimensión sutiles, evitando un cambio drástico o una marcada diferencia de color. El efecto final es de un cabello besado por el sol, con un brillo y una suavidad que parece completamente natural.

Diferencia entre babylights y highlights

La principal diferencia entre las babylights y los highlights (mechas tradicionales) radica en la sutileza y la finura de las mechas. Mientras que los highlights son generalmente más gruesos y marcados, creando un contraste más evidente con el color base del cabello, las babylights son extremadamente finas y delicadas. Esta finura permite una integración más natural y menos contrastante con el color de base, dando como resultado un aspecto más suave y sutil en comparación con los highlights tradicionales.

4- Luces frontales o face framing highlights

Ilumina tu rostro con Face Framing Highlights; luces frontales estratégicas que resaltan tus rasgos y ofrecen un look personalizado. Perfecto para enmarcar tu belleza de una manera natural y versátil

Las luces frontales, conocidas en inglés como “face framing highlights”, son una técnica de coloración que ilumina y enmarca el rostro. Consisten en aclarar los mechones de cabello más cercanos al rostro, lo que resalta las características y aporta luminosidad a la tez. Esta técnica ha ganado popularidad por su capacidad de transformar sutilmente el look sin necesidad de cambiar el color de todo el cabello.

Beneficios y efectos

-Iluminación natural. Las luces frontales pueden imitar el efecto del sol sobre el cabello, proporcionando un brillo natural y juvenil.

-Enmarcar el rostro. Al aclarar estratégicamente alrededor del rostro, se resaltan los rasgos y se puede incluso crear la ilusión de un rostro más esculpido.

-Versatilidad. Esta técnica se puede adaptar a cualquier color de cabello y estilo, desde sutiles reflejos dorados en cabellos castaños hasta vibrantes contrastes en cabellos oscuros.

Tendencias 2024

-Tonos cálidos. Los tonos dorados, caramelo y miel están en boga, ofreciendo un look cálido y acogedor.

-Contrastes suaves. En lugar de cambios drásticos, las tendencias se inclinan hacia transiciones suaves que complementen el color natural del cabello.

-Estilo personalizado. Las luces se adaptan para resaltar la forma del corte de cabello y las características individuales del rostro, asegurando que cada look sea único.

Luego de aplicar cualquier técnica de coloración es indispensable cuidar el cabello diariamente (Getty)

Consejos

-Consulta profesional. Es importante consultar con un estilista profesional para elegir el tono y la intensidad adecuados para tu color de piel y tipo de cabello.

-Mantenimiento. Aunque las luces frontales suelen requerir menos mantenimiento que una coloración completa, es crucial usar productos específicos para cabello teñido y realizar retoques periódicos para mantener el brillo y la salud del cabello.

-Integración con otros estilos. Las luces frontales se pueden combinar con otras técnicas como balayage o babylights para un look más dimensional y personalizado.

Las luces frontales son una excelente manera de refrescar tu look sin comprometerse a un cambio de color completo. Ofrecen un brillo natural, resaltan las mejores características del rostro y pueden adaptarse a cualquier estilo y preferencia personal. Con el asesoramiento adecuado y un cuidado apropiado, puedes disfrutar de un look radiante que realza tu belleza natural.

5-Melting creamy o melting color

La técnica de melting creamy, también conocida como melting color, es una metodología de coloración avanzada que busca crear un efecto de fusión suave y gradual entre diferentes tonos en el cabello. Este método se caracteriza por su capacidad para mezclar colores de manera que parezcan derretirse entre sí sin líneas duras o demarcaciones evidentes.

Características y aplicación

-Transiciones suaves. Al igual que un degradado, esta técnica permite una transición fluida y natural entre colores, pero con un enfoque en la suavidad y la mezcla cremosa de tonos.

-Personalización. Melting creamy se adapta a una amplia gama de colores, desde naturales hasta más atrevidos, dependiendo de las preferencias personales y el tipo de cabello.

-Profundidad y dimensión. Al usar varios tonos, esta técnica agrega profundidad y dimensión al cabello, lo que resulta en un look más dinámico y lleno de vida.

Para quién sirve

-Cambios sutiles o dramáticos. Es ideal tanto para quienes buscan un cambio sutil en su coloración como para aquellos que desean una transformación más notoria pero armoniosa.

-Cabello con falta de vida. Personas con cabello opaco o monótono que desean agregarle vida y movimiento a través de la coloración.

-Mantenimiento de color. Aquellos que buscan actualizar su color actual con una técnica que ofrezca un crecimiento más natural y un mantenimiento menos riguroso.

Melting color permite llegar a resultados naturales en la coloración (Getty)

Cómo se hace

1. Selección de colores. Se comienza seleccionando los tonos que se van a utilizar, generalmente un color base y uno o más colores adicionales para crear el efecto de fusión.

2. Preparación del cabello. El cabello debe estar en buenas condiciones. A veces se requiere una base neutral para que los colores se fundan correctamente.

3. Aplicación estratégica. El colorista aplica los colores utilizando una técnica de mezcla especial, asegurándose de que se fusionen de manera suave y sin líneas evidentes.

4. Tiempo y procesamiento. El tiempo de procesamiento varía según la intensidad deseada y el tipo de coloración utilizada. Durante este tiempo, los colores ‘se derriten’ juntos.

5. Enjuague y cuidado. Se enjuaga el cabello y se aplica un tratamiento adecuado para sellar el color y asegurar su durabilidad.

Beneficios de melting creamy

-Aspecto natural. Ofrece un look natural con una coloración que parece emanar desde dentro del cabello, en lugar de estar superpuesta.

-Menor mantenimiento. A medida que el cabello crece, la línea de demarcación es menos notable, lo que significa que se requieren menos visitas al salón para retoques.

-Personalización completa. Cada aplicación es única y se adapta al estilo individual, lo que significa que nunca tendrás exactamente el mismo color que otra persona.

El melting creamy o melting color es ideal para aquellos que desean un look de coloración natural, dinámico y con profundidad. Su enfoque en la fusión suave de colores lo convierte en una opción popular para una amplia gama de estilos y preferencias. Con la técnica adecuada y el cuidado apropiado, puedes disfrutar de un hermoso degradado de color que realza tu look natural y te permite expresar tu estilo único.

6- Curlights para cabellos rizados

Curlights resalta la textura única de tus rizos, agregando dimensión y color de manera personalizada. Una forma única de expresar tu estilo natural /@aloxxihair

Curlights es una técnica de coloración diseñada específicamente para cabellos rizados. Se centra en resaltar la textura natural y el patrón de los rizos, mejorando su definición y volumen a través de la aplicación estratégica de color. A diferencia de las técnicas de coloración tradicionales, curlights considera la forma única y el movimiento de cada rizo individual.

Características y aplicación

-Resaltar la textura. En lugar de aplicar el color uniformemente, los curlights se colocan de manera que sigan y resalten la espiral y la forma de los rizos.

-Aplicación personalizada. La técnica requiere una observación cuidadosa y una aplicación manual detallada, considerando la variabilidad y el patrón único de los rizos de cada persona.

-Variedad de colores. Aunque se pueden usar una amplia gama de colores, los tonos suelen ser seleccionados para complementar y realzar el color natural del cabello.

Para quién sirve

-Personas con cabello rizado. Ideal para aquellos que desean resaltar y definir sus rizos naturales a través de la coloración.

-Búsqueda de volumen y definición. Quienes deseen agregar dimensión y profundidad a su cabello rizado, haciendo que cada rizo destaque individualmente.

-Amantes de lo natural. Para aquellos que prefieren un look más natural y quieren evitar la apariencia plana o uniforme que a veces resulta de las técnicas de coloración tradicionales.

Cómo se hace

1. Evaluación del rizo. El estilista evalúa la forma, el patrón y la salud del rizo para determinar la mejor manera de aplicar el color.

2. Selección de color. Se eligen uno o más colores que complementen el tono natural del cabello y la tez del individuo.

3. Aplicación estratégica. El color se aplica cuidadosamente, resaltando rizos individuales o grupos de rizos para crear profundidad y movimiento. Esto se hace generalmente con el cabello seco para ver cómo caen y se forman los rizos naturalmente.

4. Procesamiento y enjuague. Se deja que el color se asiente durante el tiempo adecuado antes de enjuagar, siguiendo con un tratamiento específico para cabellos coloreados y rizados.

Beneficios de curlights

-Realce de la textura natural. Esta técnica puede transformar el cabello rizado, resaltando su belleza natural y única.

-Look personalizado. Cada aplicación de curlights es única, ofreciendo un resultado personalizado que realza el patrón natural de los rizos.

-Menor daño potencial. Al aplicar color solo en secciones seleccionadas, puede haber menos daño general comparado con una coloración completa.

Consejos

-Encuentra un especialista en rizos. Busca un colorista que entienda y tenga experiencia trabajando con cabello rizado. La técnica curlights requiere un conocimiento especializado de cómo el color interactúa con los rizos.

-Cuidado post coloración. Usa productos diseñados para cabello teñido y rizado para mantener la salud, la hidratación y la definición de tus rizos.

-Mantenimiento. Aunque los curlights pueden ser de bajo mantenimiento en comparación con otras técnicas, es importante tener retoques regulares para mantener la definición y el brillo del color.

Curlights es una técnica innovadora y especializada que ofrece a las personas con cabello rizado una forma de realzar y celebrar sus rizos naturales a través de la coloración. Proporciona una dimensión adicional, resalta la textura individual y da vida al cabello rizado con tonos que complementan y realzan su belleza natural. Con el cuidado y la aplicación adecuados, los curlights pueden ser una manera maravillosa de expresar tu estilo único mientras mantienes la salud y la vitalidad de tus rizos.

7- Balayage

Balayage es una técnica de coloración del cabello que se originó en Francia en la década de 1970. El término “balayage” proviene del verbo francés “balayer,” que significa barrer. Esta técnica implica “barrer” el color a través del cabello con brochas y movimientos de la mano para crear reflejos naturales y un efecto suave y gradual de color más claro hacia las puntas.

Características y aplicación

-Aplicación a mano alzada. A diferencia de las tradicionales técnicas de foiling o cap, el balayage se aplica a mano alzada, lo que permite una colocación más natural y personalizada del color.

-Efecto natural. Busca imitar el efecto del sol en el cabello, proporcionando un aspecto natural, como si el cabello se hubiera aclarado naturalmente con el tiempo.

-Personalización. Cada aplicación de balayage es única, adaptándose a la forma del corte de cabello, la textura y las preferencias personales.

Casos de uso

-Actualizar el look. Ideal para aquellos que desean refrescar su estilo sin un cambio radical. Añade dimensiones y profundidad al cabello.

-Iluminar el rostro. Puede ser utilizado para enmarcar y resaltar las facciones, iluminando las áreas alrededor de la cara.

-Transición suave. Para quienes buscan pasar de un color más oscuro a uno más claro gradualmente, el balayage ofrece una transición natural y menos marcada.

Beneficios

-Mantenimiento bajo. Al no tener una demarcación obvia cuando el cabello comienza a crecer, el balayage es ideal para quienes desean un look de bajo mantenimiento.

-Versatilidad. Adecuado para una amplia variedad de colores y tipos de cabello, desde el más oscuro hasta el más claro, liso o rizado.

-Aspecto personalizado y natural. El balayage da un resultado más personalizado y único que otros métodos de coloración, ofreciendo un look más natural y suave.

-Menos daño. Al no aplicarse desde la raíz y utilizar técnicas de barrido más suaves, puede ser menos dañino que las técnicas de coloración total.

Consejos

1. Consultar a un profesional. El colorista evaluará tu color natural, la salud del cabello, y discutirá tus expectativas y preferencias.

2. Preparación y sección. El cabello se secciona para planificar dónde se aplicarán los reflejos.

3. Aplicación. Se aplica el color a mano alzada, utilizando pinceladas para barrer el color hacia abajo desde la raíz hasta las puntas, enfocándose en donde la luz naturalmente golpearía el cabello.

4. Tiempo de procesamiento. El tiempo varía según el tono deseado y el color base.

5. Lavado y tratamiento. Después del tiempo de procesamiento, el cabello se lava y se trata para sellar el color y mantener la salud del cabello.

El balayage es una técnica popular por muchas razones, principalmente por su capacidad para crear un look natural, suave y personalizado con bajo mantenimiento. Ofrece una manera de iluminar y refrescar tu estilo sin el compromiso de una coloración completa, y sus efectos pueden ser tan sutiles o dramáticos como desees. Al buscar un colorista, es importante encontrar uno con experiencia en balayage para asegurar resultados que se vean naturales y para minimizar el daño a tu cabello.

8- Mechas dip dye

Mechas dip dye, la técnica que sumerge las puntas en colores vibrantes. Perfecta para un cambio moderno y juvenil /@colorsbyjadealana

Las mechas “dip dye” son una técnica de coloración para el cabello que crea un efecto similar al de sumergir las puntas del cabello en un tinte, de ahí su nombre que en inglés significa “teñido por inmersión”. Esta técnica se caracteriza por una demarcación clara y distinta entre el color natural del cabello y el color aplicado en las puntas.

Aplicación de las mechas dip dye

Las mechas dip dye son ideales para aquellos que buscan un cambio audaz y moderno en su apariencia. A diferencia de otras técnicas como balayage o mechas californianas, que buscan un efecto más natural y gradual, las mechas dip dye se destacan por su contraste llamativo y su definición nítida. Pueden aplicarse en cualquier tipo de cabello y longitud, aunque son más visibles en cabellos medianos a largos.

Resultados de las mechas dip dye

El resultado de las mechas dip dye es un estilo atrevido y vanguardista. Esta técnica permite jugar con una amplia gama de colores, desde tonos naturales hasta colores vivos y poco convencionales como rosa, azul, verde, entre otros. La transición de color es menos gradual y más evidente, lo que confiere un look moderno y juvenil.

Las mechas dip dye son una forma excelente para aquellos que desean experimentar con color sin alterar completamente su color natural de cabello. Esta técnica puede ser una manera divertida y menos permanente de probar nuevos estilos, ya que a medida que el cabello crece, se puede cortar la parte teñida, volviendo fácilmente al color natural. Además, ofrece una forma creativa y personalizable de expresar la individualidad y el estilo único de cada persona.

9- Mechas chunky

Chunky highlights revive los años 90 con mechas gruesas y bien definidas /@aloxxihair

Las mechas “chunky” son una técnica de coloración del cabello que consiste en crear mechas gruesas y bien definidas, contrastando significativamente con el color base del cabello. Esta técnica, que ganó popularidad en los años 90, se caracteriza por su audacia y estilo llamativo. Algunas de las que trajeron este estilo de regreso fueron Billie Eilish y Dua Lipa.

Aplicación de las mechas chunky

Las mechas chunky se aplican generalmente para crear un look atrevido y vanguardista. Son ideales para quienes desean un cambio notable y están dispuestos a experimentar con un estilo más audaz y menos convencional. Aunque pueden aplicarse en cualquier tipo de cabello, el contraste que ofrecen es más visible y dramático en cabellos de tonos más oscuros o uniformes.

Resultados de las mechas chunky

El resultado de aplicar mechas chunky es un cabello con un fuerte contraste y una declaración de estilo audaz. Las mechas gruesas y bien marcadas pueden ser de varios colores, desde tonos naturales hasta colores más vibrantes y atrevidos. Este tipo de mechas aporta volumen y textura al cabello, haciéndolo lucir más lleno y dimensional.

A diferencia de técnicas más sutiles como balayage o babylights, las mechas chunky son menos sobre la naturalidad y más sobre la expresión personal y el estilo distintivo. Es una elección popular para aquellos que desean destacar y no temen a un look más atrevido y llamativo.

10- Peek-a-boo

Peek-a-boo añade toques de vibrantes colores ocultos bajo capas superiores para un efecto sorpresa /@samlabellahair

La técnica de coloración para el cabello llamada “Peek-a-boo” es una forma creativa y divertida de añadir color a tu cabello. Consiste en teñir secciones del cabello, generalmente debajo de las capas superiores, con colores vibrantes o contrastantes que sólo se ven cuando el cabello se mueve o se peina de cierta manera. De ahí el nombre “Peek-a-boo”, que en inglés significa “cucú”, como en el juego infantil de esconderse y aparecer de repente.

Aplicación de peek-a-boo

Esta técnica se aplica en una variedad de situaciones, siendo perfecta para aquellos que desean experimentar con colores atrevidos sin comprometerse completamente. Es ideal para quienes trabajan en ambientes conservadores, pero desean expresar su individualidad, ya que los colores pueden ocultarse fácilmente bajo las capas superiores del cabello. Además, es una opción popular entre los jóvenes y aquellos que buscan una forma única y temporal de cambiar su apariencia.

Resultados de peek-a-boo

Los resultados de las mechas Peek-a-boo varían dependiendo de la elección del color y la técnica de aplicación. Pueden ir desde sutiles destellos de color hasta audaces contrastes que hacen una declaración de moda. Cuando el cabello se mueve, los colores ocultos “aparecen”, creando un efecto sorpresa y añadiendo profundidad y dimensión al cabello.

Estas técnicas invitan a expresar tu individualidad de manera creativa y única (Getty)

Una de las ventajas de esta técnica es que, al estar las mechas ocultas bajo capas superiores de cabello natural, el crecimiento de las raíces no es tan visible, lo que permite mayor tiempo entre retoques. Las Peek-a-boo highlights son una manera divertida y menos comprometida de jugar con el color, permitiendo una expresión personalizada y creativa en el estilo del cabello.

Ya conoces cuáles son las técnicas de color más importante, así que cuando visites a tu estilista amigo, ya sabrás cual elegir, para lucir una melena increíble. Anímate y prueba alguna de ellas.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1