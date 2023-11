La inspiradora muestra fotográfica que captura la esencia de los orígenes de la humanidad en Etiopía

Semanas atrás, Carolina Eiras y Rocío Zavalía viajaron a Etiopía, que se considera el origen de la humanidad

En octubre de 2023, Rocío Zavalía y Carolina Eiras se fueron juntas a Etiopía para recorrer la región y, entre otras cosas, fotografiar a mujeres de distintas etnias, inspirándose en el origen de Lucy, cuyo esqueleto -hallado en 1974 y que data de más de 3 millones de años atrás- es el más antiguo conocido de un Australopithecus.

Lucy ha sido considerada como la “Madre de la Humanidad”, por lo que el viaje de ambas fue una búsqueda del significado más profundo de nuestra existencia; una aventura para redefinir lo que implica ser parte de la especie humana. Las fotos de aquella travesía, captadas por Eiras, quedaron reflejadas en una muestra que se inauguró este lunes 13 de noviembre en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el cual, por unas horas, se vistió de viaje en el tiempo.

La exposición fue organizada por Casa Red, un dinámico club de mujeres y centro sociocultural de San Isidro, del cual Zavalía es creadora y Eiras socia fundadora. Este cónclave capturó la esencia de un viaje único, invitando a mirar más allá de nuestro punto de vista y a reconocernos como parte de un universo mucho más amplio.

Carolina Eiras y Rocío Zavalía, las dos creadores de esta muestra e impulsoras de Casa Red

Para la inauguración, el MALBA se convirtió en el escenario de este instante memorable, que contó con la presencia de personalidades como Santiago Blaquier, Dolores Cahen D’Anvers, Paula y María Marull, entre otros.

La ceremonia fue engalanada por la actuación de Fabiana Cantilo, quien interpretó junto a Cata Blaquier una versión de “Lucy in the Sky with Diamonds” de The Beatles, creando un ambiente que resonaba con el tema de la exposición. Posteriormente, Cantilo y Blaquier le dieron voz a las canciones Tiro de Gracia, Hasta la Raíz y Revolution.

Así las cosas, la muestra -bautizada como “Lucy”- permanecerá abierta durante un mes en la Plaza Perú, a metros del MALBA. No se trata solo una colección de imágenes; es una odisea visual que cuenta la historia de dos mujeres en su itinerario para conectar con los orígenes humanos. También, por qué no, es un puente entre el pasado y el presente, entre Buenos Aires y Etiopía. Una prueba más de que el arte puede ser un vehículo para la exploración de ideas complejas y cómo la fotografía, en particular, puede ser una herramienta poderosa para contar historias que desafían nuestra percepción del mundo.

La muestra estará en Plaza República del Perú durante un mes

La presentación del evento estuvo a cargo de María Freytes, conductora y anfitriona de Casa Red, quien dio un discurso ante los más de 200 presentes en el auditorio. “El ser humano tiene en algún momento de su vida el anhelo de volver a ese lugar a donde ya estuvo, pero por alguna razón hoy lo siente lejos. Si tuviera que describir el origen, no sé si tiene palabras, pero tiene el sonido de un latido de corazón. No sé si tiene forma o es un lugar físico. No vas en auto. No te tomás un tren. No es un viaje cronológico, ni lineal con la mente. Por suerte, siempre aparece el instinto y te dice que es para adentro. Es un viaje a vos mismo o a vos misma. Y me animo a decirte que el vehículo es el silencio”, dijo.

Por su parte, Zavalía dejó sus sensaciones tras inaugurar la muestra. “En un momento, nos hicimos preguntas: ¿Cómo vamos a lanzar Casa Red? ¿Si nos dieran hoy el permiso, cómo la logramos? ¿Cómo la vamos a festejar? ¿Cómo le vamos a anunciar a la gente que llega la evolución de Casa Red? Y entonces empezamos a pensar y cada una fue trayendo ideas. Como Caro es fotógrafa y yo productora, quedamos en hacer una muestra de fotos de mujeres. Empezamos a pensar a cuáles íbamos a fotografiar, porque no era fácil decidir. Sabiendo que existía Lucy, que fue la primer mujer humana, avanzamos en la idea de viajar a Etiopía”.

“Los huesos de Lucy tienen 3 millones y medio de años. Cuando llegás ahí decís ‘wow’, nosotros estamos acá, pero hace 3 millones y medio de años que arrancó esta historia. Esto me hizo reflexionar: nosotros vivimos 80 años, con suerte 90. Entonces, empecé a pensar en el origen y en qué vamos a hacer en estos 80 años que nos toquen estar acá, en evolucionar o avanzar, o bien seguir ‘papando moscas’. Entonces, decidimos ir al origen y ver qué era la evolución. Etiopía tiene más de 80 etnias distintas y tribus realmente primitivas. Estuvimos 17 días viviendo ahí, viendo, por ejemplo, cómo prendían el fuego piedra con piedra; cómo solamente viven el presente y se conectan con el corazón. Viven en comunidad y nadie piensa en sí mismo”, reflexionó Zavalía.

Fabiana Cantilo interpretó cuatro canciones junto a Cata Blaquier

Casa Red, fundada por Zavalía durante la pandemia, se ha convertido en un refugio para más de 200 mujeres. Rocío, conocida por su trabajo de producción con figuras de la televisión como Nico Repetto, Marcelo Tinelli y Gerardo Rozín, encontró en Eiras, fotógrafa y nueva socia, la compañera perfecta para llevar Casa Red a un nuevo nivel.

Las fotografías de Eiras son ventanas a nuestra ancestralidad compartida; recordatorios de que, aunque separados por millones de años y miles de kilómetros, todos estamos conectados. La muestra en Plaza Perú será, entonces, una celebración de nuestro pasado común y un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida hacia el futuro. En las calles de Buenos Aires, Lucy nos da un mensaje: todos somos parte de una red mucho más grande que abarca a toda la humanidad y al universo mismo.

La historia de Lucy: inspiración para un viaje al pasado común

Descubierta en 1974 por el paleontólogo estadounidense Donald Johansson, ‘Lucy’ puso fin a un largo debate científico. Algunos expertos creían que los primeros seres humanos se originaron en África y luego se desarrollaron en Europa. Sin embargo, su descubrimiento en la región de Afar, Etiopía, demostró que la evolución humana tuvo lugar en África Oriental.

Lo cierto es que, lejos de las antiguas creencias, este hallazgo fue crucial para establecer que la bipedestación, o caminar en dos piernas, una característica que apareció hace unos 3,5 millones de años, marcando un avance significativo en nuestro entendimiento de la evolución humana.

*Fotos: Nicolás Stulberg