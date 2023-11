Cirugías estéticas en Argentina: un profesional calificado es clave para obtener mejores resultados

Los recaudos y garantías que hay que tener en cuenta a la hora de hacerse una cirugía estética (Getty)

Una cirugía estética es una cuestión seria que merece, ante todo, la opinión y asesoramiento de un personal calificado. Eventos recientes pusieron a esta práctica médica bajo la lupa. Por eso una pregunta se impone: ¿qué se debe hacer a la hora de buscar un especialista en cirugía estética? En principio, evaluar el perfil del médico.

Existen numerosos profesionales y una vasta cantidad de especialistas, por lo tanto, es esencial identificar al experto que mejor se adapte a nuestras necesidades, aquel que tenga experiencia en la área que buscamos.

“Las formas comunes de encontrar a un médico que se dedica a la estética es, generalmente, por el boca a boca. Aunque hoy, con el advenimiento de las redes sociales, se produjo un boom y todo el mundo está siguiendo especialistas por redes sociales, pero es importante aclarar que no es directamente proporcional la cantidad de seguidores, con la idoneidad del profesional”, explicó recientemente a Infobae el doctor Raúl Banegas, cirujano plástico especialista en estética MN 79300.

“A veces, uno no es lo que es, sino lo que la red social dice sobre uno. Y es, de esta manera, como a veces se presta a confusión. Lo importante ante la consulta médica en general es, primero, verificar los créditos que tiene el profesional que vamos a ir a visitar. Es fundamental que sea miembro de alguna entidad que lo nuclee. Esto es básico”, destacó Banegas, quien es miembro titular jerarquizado de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica (SACPER), miembro titular de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA), miembro titular de American Society for Aesthetic and Plastic Surgery (ASAPS), miembro titular de la International Society for Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS) y director del capítulo de Mini-Invasivos para SACPER.

Es una tendencia cada vez más común en los hombres la cirugía estética (Istock)

Parte de la búsqueda y seguridad a la hora de elegir un profesional tiene que ver también con los nuevos paradigmas en materia de belleza y con la cuestión de que la gente no solo busca hoy verse bien, sino sentirse bien.

“Se ha modificado el concepto de estética. Los nuevos tratamientos, la llegada de un nuevo concepto saludable y la prevención, son los pilares del cambio”, sostuvo en un artículo reciente con este medio, la doctora Griselda Seleme, médica especialista en Cirugía Plástica y Estética. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER) - MN 80033. Y miembro titular de la Confederación Iberoamericana de cirugía plástica.

Analizar las herramientas que tenemos. De eso se trata. Y en relación a esto, existe un amplio abanico de opciones. “Más aún cuando se trata de tratamientos no invasivos, con un gran número de tecnologías seguras y efectivas. Es por eso que la combinación personalizada es, sin duda, esencial. Estos tratamientos son especialmente valiosos porque se completan en pocas sesiones y ofrecen resultados seguros y naturales”, siguió Seleme.

“Estos métodos, por ejemplo, buscan mejorar la calidad de la piel, devolver la tensión y borrar los signos negativos que a menudo aparecen en el rostro, siendo que algunos de ellos son bioestimuladores, que es el gran avance de los últimos tiempos y que llegó para quedarse. Además, también hablamos de combinaciones, pero es importante combinar adecuadamente tratamientos y tener un plan acorde a cada paciente, por eso es clave la consulta e ir a escuchar la devolución del experto. Hoy en estética la combinación de tratamientos es la clave para lograr resultados armoniosos y naturales. Además, también hablamos de combinaciones, pero es importante combinar adecuadamente tratamientos y tener un plan acorde a cada paciente, por eso es clave la consulta e ir a escuchar la devolución del experto. Hoy en estética la combinación de tratamientos es la clave para lograr resultados armoniosos y naturales”, agregó la experta.

Hay que conocer qué clínicas están autorizadas para realizar cirugías estéticas. (Andina)

Cuáles son las cirugías estéticas más elegidas

En todos los países, los “rankings” de cirugías estéticas son distintos ya que la elección de este tipo de procedimientos por parte de la sociedad está influenciada por muchos factores como el clima, la distribución etaria y, principalmente, su cultura. Así se ve que en países latinos las más solicitadas suelen ser las corporales y en los europeos y asiáticos, las faciales.

El doctor Augusto Barrera, médico cirujano plástico, Hospital Churruca-Visca, miembro de la Sociedad Argentina Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, y de la American Society of Plastic Surgeons, sostuvo a Infobae que “las nuevas tendencias indican que se han cambiado las franjas de edad de quienes consultan por primera vez, y sigue siendo mayor el consumo de cirugía plástica estética entre mujeres”.

Sin embargo, es cierto que año tras año se observa un aumento en la consulta por parte de los hombres, tanto en cirugía estética como en medicina estética. “Claramente, los hombres están aceptando mucho más los procedimientos estéticos, tanto a nivel cultural como social. Por lo tanto, cada vez más hombres consultan, aunque el consumo sigue siendo mayoritariamente por parte de las mujeres”, dice Barrera.

En cuanto las franjas etarias, ahonda: “Cada vez son más jóvenes los pacientes. La edad a la que se consulta depende del tipo de cirugía que el paciente busque. En lo que respecta a cirugías mamarias, las consultas comienzan a partir de los 18 o 20 años y generalmente se extienden hasta los 35 o 40. Es raro encontrar pacientes mucho mayores que deseen una cirugía mamaria; aunque también las hay, son menos frecuentes”.

En la Argentina, según las últimas estadísticas disponibles (2019 y se mantienen) de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, tanto las cirugías faciales como las corporales se realizan, prácticamente, en la misma medida.

1- Aumento mamario

De cara a la cirugía, es clave la confianza y la comunicación entre paciente y profesional (iStock)

Es la más solicitada por mujeres de entre 18 y 40 años. Se coloca un implante de silicona, que puede tener diferentes formas y tamaños, y se escoge según las características del cuerpo de la paciente y sus deseos.

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos en su fabricación, es posible que la cicatriz posterior sea casi imperceptible. Además, se puede sumar la utilización de la grasa de la propia paciente para darle resultados más naturales a sus mamas, una técnica conocida como cirugía híbrida (implante más lipotransferencia).

“A grandes rasgos las cirugías que más se buscan hoy en día en cirugía estética siguen siendo las cirugías mamarias, dentro de la cirugías mamarias, el aumento mamario con implantes es lo que más se hace, después el levantamiento y reducción mamaria y, por último, obviamente reconstrucción mamaria, que ya no es tan estético, si bien tiene un fin estético es más reconstructivo”, dice a Infobae Barrera.

“La gran mayoría de los cirujanos estamos tratando de adecuar el implante al perfil de la paciente. En mi caso, mi grupo objetivo de pacientes pertenece a una clase social media a media-alta, y generalmente no me solicitan mucho volumen. Sin embargo, he notado que pacientes de una clase social media a media-baja tienden a pedir volúmenes más grandes y notorios. Lo mismo ocurre, como mencionaba en respuestas anteriores, con pacientes de origen colombiano, venezolano o latino en general: culturalmente, buscan volúmenes más grandes, cinturas muy pequeñas y, cuando se trata de cirugía corporal, caderas muy amplias y un mayor volumen mamario. Por lo tanto, es muy variable en mi práctica.

2- Contorno corporal

Existe una planificación previa a la cirugía estética (Getty)

Es un conjunto de procedimientos ya que, habitualmente, se combinan unos con otros e integran:

Lipoaspiración: mediante cánulas muy estrechas se extrae grasa de distintas zonas del cuerpo (abdomen, dorso, tórax, muslos y brazos) para lograr su modelado. En pacientes con buena condición física, se puede realizar lipoaspiración de alta definición, que se conoce como LIPO HD, una técnica muy solicitada por hombres y mujeres.

Abdominoplastia / dermolipectomia: es una cirugía de abdomen, más frecuente en mujeres que tuvieron hijos o en pacientes que bajaron muchos kilos. Aquí, se retira la piel en exceso por debajo del ombligo, más conocida como “colgajo”, además de tratar la separación de los músculos del abdomen (diástasis de rectos), que suele suceder luego de los embarazos. Solo permanece una cicatriz, pero se oculta debajo de la ropa interior. Esta cirugía se suele asociar con la lipoaspiración.

Lipotransferencia glútea: luego de una lipoaspiración, en donde se retiró grasa de otras zonas del cuerpo, ésta se puede emplear para aumentar el tamaño y mejorar la forma de los glúteos. La transferencia de la propia grasa viene en aumento para mejorar distintas zonas del cuerpo como hombros, pectorales y los músculos abdominales. “Después de las cirugías mamarias, vienen las cirugías de contorno corporal que son todas las asociadas al abdomen y a la espalda, que es el abdominoplastia y la Lipoaspiración HD”, dice Barrera.

3- Rinoplastia (cirugía de nariz)

Los retoques nasales son cirugías de las más comunes (Getty)

Esta clase de procedimiento está entre las faciales, pero no es común combinarla con otras cirugías del rostro, se puede realizar a partir de los 17 años, no tiene un límite de edad y es muy frecuente en hombres como en mujeres.

Existen diversas técnicas, según el tipo de nariz que presente el paciente y la experiencia del cirujano. “En el caso de las cirugías faciales como la rinoplastia, los pacientes suelen ser jóvenes. Algunos incluso acuden para la consulta antes de cumplir los 18 años, llegando a los 15, 16 o 17 años de edad. La decisión de operar depende del grado de desarrollo facial del paciente; en algunas ocasiones, la cirugía se realiza a los 16 o 17 años, mientras que otras veces se espera hasta que el paciente cumpla los 18″, dice Barrera,

4- Faciales

Al igual que en las de contorno corporal, aquí también entran las que suelen realizarse en conjunto:

Blefaroplastia (cirugía de párpados): aquí, primero, se retira el excedente de piel de los párpados, que suele generar sensación de pesadez y hasta problemas en la visión, además de un aspecto envejecido de la mirada, y luego, unas “bolsitas de grasa” que hay alrededor de los ojos y que con los años se van haciendo más evidentes y acentúan las ojeras, dando un aspecto de cansancio. Se puede realizar en pacientes jóvenes que genéticamente presentan bolsas o exceso de piel desde temprana edad.

Las cirugías estéticas masculinas están creciendo (Getty Images)

Lifting facial y de cuello: se trata de un reposicionamiento de los tejidos faciales y del cuello, que, por la pérdida de colágeno de la piel, comenzaron a caer y colgar. Los resultados son muy efectivos y naturales, devuelven un aspecto más juvenil y fresco sin perder los rasgos.

Lipotransferencia facial: al igual que en contorno corporal, aquí también se utiliza la grasa del propio paciente para mejorar el rostro, pero con la diferencia de que la grasa se procesa y filtra para obtener resultados más sutiles.

Las cirugías faciales son generalmente para pacientes un poco mayores, a partir de los 40 o 45 años. Dentro de las cirugías faciales, hay varias opciones: la cirugía de párpados, que se llama blefaroplastia, y el lifting facial, que es el levantamiento de los tejidos del rostro”, dice Barrera.

Realizarse una cirugía no es fácil y deben estar de acuerdo el paciente y el grupo de profesionales que lo atienden

5- Cirugías combinadas

Mommy Makeover: se realiza en pacientes luego de tener hijos, y la piel y los tejidos vuelven a estar como antes del embarazo. Es la combinación de cirugía abdominal y mamaria.

Cirugía mamaria más rinoplastia: es una combinación frecuente en pacientes de entre 18 y 35 años.

Cirugía mamaria y blefaroplastia: es más frecuente en pacientes de entre 35 y 50 años.

Distintos tipos de cirugías femeninas se realizan diariamente (Freepik)

6- Cirugías genitales femeninas

Ninfoplastia / labioplastia: se efectúa en aquellas que presentan una hipertrofia de los labios menores de la vulva (labios grandes) lo que genera discomfort en muchos aspectos, no solo estético, sino también a la hora de mantener relaciones sexuales, cuando usan trajes de baño o realizan actividad física. Se trata de remodelarlos quirúrgicamente para disminuir su tamaño y mejoran su forma.

Lipotransferencias genital: en este procedimiento, se transfiere la propia grasa de la paciente, extraída de cualquier zona del cuerpo, a los labios mayores, debido a que, en algunas, por sus características físicas o por envejecimiento, pueden ser delgados o pequeños, y generar una desproporción de sus genitales.

Por último, el rejuvenecimiento genital, que es la combinación de ninfoplastia y lipotransferencia.

“Cada cirujano tiene un perfil de paciente específico y realiza un tipo de cirugías que atrae a ciertos pacientes. Por ejemplo, hay cirujanos que se especializan en cirugía mamaria y utilizan implantes grandes. En este caso, me refiero a implantes de más de 400 centímetros cúbicos, que son considerados grandes. Este enfoque atrae a pacientes que buscan ese tipo de resultados. Gracias a las redes sociales y a la información disponible, los pacientes suelen llegar a la consulta ya con una idea bastante clara de lo que quieren”, dice Barrera.

Con respecto a los consejos para tener en cuenta al momento de hacer la consulta, Barrera concluye que es crucial que busquen un cirujano especializado en el tipo de procedimiento que desea cada paciente.