Milei en modo rockstar y la mesura de Massa y Bullrich: qué dijeron los candidatos con sus gestos

Milei arribó en medio de la multitud a su lugar de votación, en tanto Massa tuvo una larga espera en una cola tranquila y Bullrich sufragó en La Rural luego de una breve fila

La comunicación no verbal es un aspecto importante del lenguaje político, ya que influye en la percepción y la opinión que tienen las personas de los dirigentes y, en especial, de los candidatos. Es decir, no solo importa lo que dicen, sino también cómo lo dicen y cómo se muestran. Las señales que emiten con su cuerpo y su voz pueden complementar, contradecir o reforzar lo que expresan con sus palabras.

El momento de la votación es una oportunidad para observar esas expresiones, si les produjo estrés, ansiedad, alegría o tal vez decepción. La comunicación no verbal puede transmitir información valiosa sobre las intenciones y las emociones de los candidatos, así como sobre su credibilidad y su confianza.

¿Qué aspectos tienen en cuenta los expertos que analizan la comunicación no verbal y que todos podemos observar?

-Los gestos, es decir, aquellos movimientos corporales que pueden ser intencionales o involuntarios. El movimiento de las manos y la postura o las acciones repetitivas que pueden indicar nerviosismo.

-Las expresiones faciales. Si sonríen, fruncen el ceño u otras manifestaciones del rostro que indican su estado emocional.

-Las actitudes paraverbales, que se refieren a la forma cómo se dice algo en lugar de lo que se dice. Si tiene un tono de voz alto o bajo, si están hablando rápido o lento y si están usando pausas o énfasis en ciertas expresiones.

-La postura que puede ser una señal importante de cómo se siente una persona. Si tienen los brazos cruzados o las piernas cruzadas y si parece relajada o tensa.

Milei en modo rockstar al ingresar a votar (REUTERS/Martin Cossarini)

Infobae consultó a dos expertos para analizar el lenguaje no verbal de los dirigentes políticos que durante la mañana fueron emitiendo su voto en distintas sedes de elección del país. Santiago Chemes, es Licenciado en Psicología. Director de PNL Palermo, Trainer en PNL (programación neurolingüística) avalado por The Society of NLP, FACS Coder (Facial Action Coding System), Paul Ekman group y profesor de Psicología en Universidad de Buenos Aires. En tanto Marcelo Sola, es especialista en comunicación no verbal, coach ontológico y director de Hcc Integral.

Los candidatos presidenciales

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, durante el proceso de votación estuvo acompañado por su esposa, Malena Galmarini, y su hijo, recibió muestras de afecto por parte de los presentes que le pedían fotos a cada momento. Chemes observó que el postulante mostró un gesto inusual al saludar a una mujer con un beso en la mano, una acción que suele interpretarse como un “gesto de reverencia y que a menudo es utilizado por políticos, aunque puede percibirse como falso”, dijo.

Además, el experto destacó que Massa exhibió “gestos apaciguadores”, poco antes de recibir el sobre para votar. Estas actitudes se adoptan para aliviar la tensión en momentos determinados. Mientras esperaba para votar, Massa se tocó la frente y la boca en varias ocasiones, posiblemente como respuesta al calor del lugar de votación. Estos gestos, según el experto, son indicativos de una estrategia para reducir la ansiedad antes de un evento importante. El experto también notó que Massa tomó una inspiración profunda antes de emitir su voto, lo que sugirió que estaba preparado para un acto importante o para hacer una declaración significativa.

Massa reiteró su modo de expresarse pausado. Se lo vio especialmente serio durante el proceso de votación (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Sola vio a Massa “muy cuidadoso en su discurso, medido, marcando lo que decía y cómo lo expresaba. Tuvo una postura con las manos a la altura del pecho, con algunos gestos de lo que se llama automimos. Por momentos se lo notaba agitado. Fue congruente en su paralenguaje”, es decir, en los aspectos vinculados con la expresión oral más allá de su contenido literal, en cuanto a las pausas, los acentos, los silencios y el tono empleado. Este experto destacó, tanto en Massa como en los demás candidatos a distintos cargos, el uso de ropa demasiado informal, con remeras y sin saco, en la mayoría de ellos, al menos en los varones.

Mientras Massa, que debió hacer una cola bastante extensa para votar, salía de la escuela y hablaba con la prensa, comenzó la espectacular llegada del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, en un automóvil negro rodeado de una multitud, muchos de los cuales lanzaban flores hacia su automóvil y le cantaban el Feliz cumpleaños ya que hoy el candidato cumple 53 años.

“Milei ya no parecía un candidato político sino un rockstar o un Rolling Stones que está llegando en limusina”, observó Chemes. Cuando se acerca a la mesa de votación “vota directamente, no saluda a la gente que está en ese lugar parecería como si hubiesen cerrado el lugar en ese momento para él”, señaló. Al salir y saludar mostró una actitud “más juvenil, con su cabello siempre despeinado y con la chaqueta de cuero” de otras ocasiones. Ese contexto parece mostrar “como que él podría ser el que puede ganar la elección porque pocas veces sucede esto de que se junte tanta gente y aclame” a un candidato.

Sola notó que Milei, aún cuando estuvo apretado por la gente al ingresar y salir de la sede de votación, en el barrio de Almagro, “se lo notó tranquilo, seguro hablando pausado, cuidadoso en su comunicación verbal”.

Bullrich al salir del cuarto oscuro

Minutos después apareció en todas las pantallas la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien votó en el predio de La Rural en la Ciudad de Buenos Aires. Llegó acompañada por su esposo y colaboradores. Sonriente caminó el largo trecho hasta llegar hasta su mesa. Luego, al retirarse, Sola señaló que “se la vió cuidadosa en su discurso, prestando atención a las preguntas que le hicieron por parte de la prensa, aún cuando entendió mal la pregunta de un medio que le pidió su opinión respecto de que Cristina Fernández de Kirchner acababa de decir que no se iba a retirar de la política y ella entendió que le preguntaba si ella se retiraría: ‘Cómo me voy a retirar si voy a ser presidenta’, dijo. Aún así se la pudo observar congruente entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal”.

En tanto, Chemes señaló que la candidata de Juntos por el Cambio realizó algunos “gestos con el puño cerrado, pero en un ángulo de 45 grados”. El experto dijo que esta actitud podría interpretarse como una expresión de fuerza y poder y victoria. “El puño cerrado puede querer decir fuerza, puede querer decir poder, también puede querer decir victoria, pero generalmente el puño cerrado elevado como de victoria o triunfo es más en vertical, hacia arriba. Ella lo usa de una manera más diagonal con lo cual, no indicaría tanto victoria, sino fuerza y poder”, interpretó.

Además, durante el proceso de votación, Bullrich realizó gestos de acomodarse su saco, lo que podría indicar una búsqueda de comodidad o seguridad en ese momento. Sin embargo, el experto también notó un breve momento en el que Bullrich pareció bostezar antes de depositar su voto en la urna. Este gesto podría sugerir una cierta fatiga o ansiedad en ese momento.

Por otra parte, luego de recibir el sobre tuvo una gaffe al apurarse para ingresar al cuarto oscuro, donde se encontró con otro votante y debió regresar rápidamente y aguardar un momento más.

“Después saluda a las autoridades, y cuando va a votar, básicamente hace una risa muy exagerada, como una risa explosiva, que es posiblemente una emoción falsa", dijo Chemes (Marcos Gomez)

El Presidente, la Vice y Mauricio Macri

Uno de los datos más curiosos del comportamiento de los candidatos y otros dirigentes que se acercaron a votar durante la mañana fue el del presidente Alberto Fernández, quien hizo la típica pausa cuando iba a ingresar su voto en la urna mientras era fotografiado, pero no terminó de introducir el sobre, lo que fue advertido por las autoridades que le pidieron que terminara de empujarlo. El mandatario sonrío divertido y rápidamente subsanó el error, tras lo cual saludó con la mano a los presentes en la mesa de votación y se alejó rumbo al micrófono que le habían preparado en el exterior del recinto. Allí dialogó con la prensa.

Sobre el voto del presidente Alberto Fernández, Chemes afirmó: “Cuando Alberto Fernández va a votar, pone el sobre con la mano en la urna sin fuerza. Eso también puede indicar que la persona está un poco desorientada en ciertas cosas, deja pasar cosas que no debería dejar pasar”, remarcó.

Chemes notó al Presidente algo "desorientado" o "falto de energía"

Y agregó: “Una persona al votar mira el sobre y lo pone fuerte en la urna. Lo que hizo Fernández puede indicar distintas cosas. Uno, que la persona está un poco desorientada. Es posible que no se sienta muy bien, que está bajo de energía, que quizás está enfocada en otras cosas. También hay que tener en cuenta el contexto, una persona cuando está atravesando quizás una crisis personal, puede también estar sintiéndose mal. Puede pasar que se olvide de algunas cosas o no le salgan algunas cosas de manera mecánica. Podés cometer errores no forzados, eso puede pasar cuando una persona está con la cabeza en otra cosa”.

Por su parte, Sola vio al presidente en todo su trayecto, desde que llegó a la sede de votación de la Universidad Católica de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que se retiró luego de hablar brevemente con la prensa, como un hombre “dubitativo inseguro, nervioso, un tanto enojado con la prensa”.

La vicepresidenta al retirarse de su lugar de votación y hablar con la prensa (REUTERS/Horacio Córdoba)

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner votó en Río Gallegos cerca del mediodía. Chemes destacó entre sus muchos gestos que repitió uno bastante habitual en ella que es “acomodarse el cabello, tocarse la frente y luego ajustarse su cabello tirándolo un poco hacia atrás”. Estas acciones son conocidas como “gestos de embellecimiento”. Indican un esfuerzo por presentarse de manera más atractiva y presentable antes de hablar con los periodistas. Cuando se acercó a las personas de prensa, extendió las manos con las palmas hacia arriba y las manos abiertas, lo que sugiere que está “manteniendo un poco de distancia” con respecto a la audiencia. En cuanto al contenido de su discurso, el experto señaló que tuvo una actitud verbal de “distanciamiento psicológico” cuando se refirió a “una fuerza política” sin nombrarla, algo usado muchas veces en el lenguaje oral.

En cuanto al expresidente Mauricio Macri, Sola destacó la actitud que tuvo al haber arribado a su lugar de votación, en una escuela del barrio de Palermo, llevando un paquete de facturas para las autoridades de mesa, un gesto que él mismo cumple en cada votación —lo mismo que otros dirigentes políticos— y al retirarse tomó la bolsa de la mesa, donde las había apoyado, y salió del lugar.

Mauricio Macri y el paquete sobre la mesa de elección (Nicolás Stulberg)

Claramente, dijo Sola, Mauricio Macri estaba “nervioso”. El experto señaló que todo su accionar en ese momento fue de “tensión corporal” y advirtió que, además de haberse olvidado de dejar las facturas a los integrantes de la mesa de votación, “se olvidó hasta de firmar”, mostrando “falta se seguridad” en ese momento.

Los candidatos a gobernador bonaerense

Por su parte el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, —quien va por su reelección—, como suele ocurrir en todas las elecciones, llegó a la escuela de la ciudad de La Plata donde vota acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac. “Vienen los dos agarrados de la mano, él agarra más de la mano a la esposa y la esposa no cierra la mano cuando él la está agarrando. Eso me llamó la atención. Por un lado, eso puede indicar que vienen caminando los dos al mismo ritmo, puede indicar que tienen una relación bastante afectiva. Lo único que me llama la atención es cómo se están agarrando de la mano, más que nada la esposa, que no lo agarra definitivamente a él”.

Marra con un look informal dirigido al público joven, según uno de los expertos

Al ingresar a la escuela en el momento de la espera antes de ingresar al cuarto oscuro “se toca la parte de atrás de la cabeza, se toca la nuca, lo que denota un poco de nerviosismo. Toma una inspiración profunda antes de entrar a saludar a las personas que están sentadas. Y, bueno, mira en un momento la bolsa que lleva, que supongo son facturas y la baja de nuevo. Esos son signos que tienen que ver con un poco de tensión”, dijo Chemes.

“Después saluda a las autoridades, y cuando va a votar, básicamente hace una risa muy exagerada, como una risa explosiva, que es posiblemente una emoción falsa, porque es muy exagerada. Cuando termina de saludar a todos, se toca de nuevo la nuca. Logra empatía, pero también hay tensión en el momento en que va a votar y después de que termina de votar. Hay sonrisas pero también hay tensión”.

Píparo se mostró algo ansiosa durante la extensa cola que tuvo que hacer al momento de ir a votar (Marcos Gomez)

En cuanto a la candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, Chemes observó que se manifestaba con “un poco de ansiedad en la espera, haciendo algunos gestos con la boca y también se la vio sonreír” cuando hacía la cola para la votación, que fue especialmente extensa en su mesa de la ciudad de La Plata.

Algo similar notó respecto del postulante a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, cuando hacía la fila mirando su teléfono. El experto señaló respecto de las actitudes, tanto de Píparo como del actual intendente de Lanús, que en esos momento “nos pasa también a nosotros cuando vamos a votar, hacemos algunos movimientos apaciguadores, como tocarnos el cabello, tocarnos el cuello, tocarnos a veces la frente cuando estamos esperando. Aparece un poco de ansiedad. El estar en la cola, esperando para votar, genera un poco de molestia o enojo en algunas personas porque a veces querés sacarte el trámite de encima en algunos casos. Y más aún si hay que esperar mucho”, expresó.

Respecto de Grindetti Sola expresó que, “comparado con otras entrevistas, se lo notó más seguro, aunque por momentos un tanto incómodo, algunos gestos incongruentes con su lenguaje verbal, sólo dubitativo a la pregunta si cree que habría segunda vuelta”.

Grindetti en el momento de votar en Lanús, luego habló con la prensa. Tuvo una actitud "segura", aunque por momentos se lo notó algo "incómodo" (TELAM)

Los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Pasadas las 9 de la mañana, el candidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Jorge Macri, emitió su voto en Palermo. Sola observó que tuvo una actitud “poco expresiva, queriendo mostrarse tranquilo, pero se lo notó dubitativo”.

En tanto, Chemes destacó que, “cuando Jorge Macri apenas entra al lugar donde estaba para votar, aclaró que tenía dos docenas de facturas, pero para explicar que tenía dos docenas no hizo el símbolo del número 2 con una misma mano, sino que hizo uno y uno con las dos, para no quedar haciendo el símbolo peronista de la victoria. Entonces eso lo hace a propósito. Dice con el gesto ‘tengo una docena y otra docena’, con un dedo índice indicó una docena y con otro dedo de la otra mano muestra que tiene otra docena. Eso, por un lado, para esquivar el símbolo peronista o de la victoria peronista”, explicó Cheme.

Jorge Macri en la cola para la votación. Llevó dos docenas de facturas para las autoridades de su mesa, pero no quiso expresarlo con una sola mano por temor a hacer la V con los dedos, típica del peronismo (Nicolás Stulberg)

Y agregó: “Parecido a Kicillof, también se pone las manos en los bolsillos esperando en la cola, habla con una mujer, en realidad ella le habla a él, que está en una postura también, no hace tanto movimiento corporal, en más quieto en su lenguaje corporal si se lo comparamos con Kicillof que tiene más movimientos corporales. Macri tiene una postura mucho más relajada al moverse, y al comentar, al explicar verbalmente. Tiene más control de la energía”.

En tanto, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, “fue vestido bastante informal”, de remera básica color blanco. “Parecería como un joven que recién se levanta y va a votar, quizás quiere comunicar eso, que es algo dirigido sobre todo para el público más joven, tanto sea de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel país. Desde la comunicación no verbal no es lo más indicado ir vestido de una manera demasiado informal, es un detalle a tener en cuenta, pero no es algo que sea tan importante”, señaló.

Santoro asistió a votar junto a su hija menor

Sola vio al candidato porteño de La Libertad Avanza con una actitud “decidida, hablando rápido, mostrándose seguro a la hora de comunicar en la rueda de prensa”.

Por su parte, el candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro, llegó con su hija más chica a votar en la escuela Dr Luis McKay del barrio de Boedo. No necesitó esperar mucho para que le llegara su turno de votación e ingresó al cuarto oscuro acompañado por la niña.

El candidato kirchnerista, dijo Sola, se mostró “cuidadoso en lo discursivo”, pero consideró que fue por momentos “inseguro y dubitativo” en su paralenguaje. Aún así, “mostró tranquilidad a la hora de comunicarse” con los periodistas.