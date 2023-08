La emocionante media maratón de Esteban Bullrich

Bullrich llegó acompañado por familiares y amigos al Medio Maratón (Nicolás Stulberg)

Este domingo 27 de agosto quedará en el recuerdo como un día de inspiración y desafío en Buenos Aires. Esteban Bullrich, el ex senador, participó en el Medio Maratón de 21 kilómetros con una misión que fue mucho más allá del deporte: visibilizar la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y recaudar fondos para su fundación.

No era una carrera más para este político, quien fue diagnosticado con esta enfermedad en 2021. A bordo de una silla adaptada, y con el aliento y el empuje de amigos cercanos, Bullrich se sumergió en un recorrido que atravesó el corazón de la capital argentina. Y no estaba solo, pues más de 20.000 almas se congregaron, compartiendo con él la pasión y la determinación que se respiraba en el aire.

A primera vista, la escena era la de cualquier maratón de alto calibre, repleta de atletas de elite y aficionados llenando las principales calles y avenidas porteñas. Sin embargo, esta edición tenía una nota distintiva: la solidaridad para concientizar sobre la ELA.

El recorrido, que está certificado por la Federación Internacional de Atletismo (WA), no solo era un desafío físico, sino también una oportunidad para demostrar que las adversidades pueden convertirse en fuente de inspiración.

El exsenador busca recaudar fondos para investigar tratamientos contra la ELA (Nicolás Stulberg)

Una carpa de la Fundación Bullrich que se encontraba al lado de la línea de largada fue la sede de la preparación del también exministro de Educación. “Todos inspiran y todos aprendemos de todos”, anunció la voz en los parlantes al introducir a la categoría de corredores con alguna discapacidad. El Medio Maratón como actividad inclusiva fue el leitmotiv de este momento, marcado por una ovación general del público

La expectativa ante la llegada de Bullrich era alta, en parte por la admiración que despierta su aporte a la lucha contra el ELA y su historia de vida. Ante la hostilidad del frío invernal y el desafío de los 21 kilómetros, el empuje de Bullrich no cedió.

La Ciudad de Buenos Aires no solo vio pasar a Esteban Bullrich por sus calles en el marco de una maratón: lo que hubo fue una muestra de superación y de lucha. Con el sol asomando apenas por el horizonte, y una mezcla de frío y expectación en el aire, la carrera comenzó. El circuito, completamente plano para permitir un mejor rendimiento, fue fiscalizado por entidades como la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y la Federación Atlética Metropolitana (FAM). El evento también estaba incluido en el calendario internacional de WA con la categoría de “Label Race,” y coincidió con el Campeonato Argentino de Medio Maratón.

Esteban Bullrich recibió la medalla de la Media Maratón junto a su familia, que lo acompañó durante todo el trayecto (Nicolás Stulberg)

Y no podemos olvidar a los miles de espectadores, cada uno fue una fuente inagotable de ánimo y apoyo. Lo que quedó al final del cónclave no fue simplemente el recuerdo de una competencia, sino la sensación de haber sido parte de algo más grande. Esteban Bullrich, con su participación, dejó un mensaje contundente: las limitaciones físicas no definen quiénes somos ni lo que podemos lograr. Y mientras el evento se despedía del escenario porteño, los participantes se reunían para compartir risas, abrazos y lágrimas de emoción. Las historias personales, las superaciones y los desafíos quedaron grabados en cada medalla y en cada zapatilla gastada. Era un adiós al evento, pero un hasta pronto a la solidaridad, la valentía y el espíritu humano.

Cabe recordar que en los días previos al Medio Maratón, Bullrich se preparó con la ayuda de sus allegados y mostró los detalles en un video subido a sus redes sociales. Allí, se vio cómo era trasladado por la calle en la silla de ruedas, practicando los movimientos que luego aplicaron en el Medio Maratón.

“La idea es juntar fondos para la Fundación, especialmente para la realización de un ensayo de tratamiento con Interleucina-2 que mostró buenos resultados en un estudio de fase 3″, adelantó en sus redes sociales.

Media Maratón de Buenos Aires

“Es hora de que todos nos unamos para luchar contra la ELA y encontrar soluciones para mejorar la calidad de vida de quienes la enfrentan día a día. Cada paso que damos junto a Hernán Cruz Merlo Campo es un paso hacia la visibilización y el apoyo a esta causa tan importante”, señaló el dirigente político de Juntos por el Cambio.

Es que al igual que Bullrich, Hernán -un reconocido médico traumatólogo que también fue diagnosticado de ELA- también participará de una carrera. En su caso, será la próxima media maratón que está programada para el 24 de septiembre con el mismo objetivo: difundir la enfermedad y contribuir con la Fundación.

Las presencias de Bullrich y de Merlo Campo en estos eventos deportivos también se enmarcan en el apoyo a un documental sobre la ELA que se realizará en los próximos meses. ¿El objetivo? Contar las historias de los pacientes, difundir información sobre la patología y recaudar fondos para su investigación.

