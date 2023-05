“Mi vocación está intacta”: se estrenó el emotivo documental que cuenta la vida de Esteban Bullrich (Nicolas Stulberg)

El mismo día que Esteban Bullrich cumplió 54 años, se estrenó “Mi vocación de servicio está intacta”, el documental que cuenta la biografía del ex senador nacional. La biopic se presentó esta tarde en el cine del Centro Cultural San Martín, con la presencia de personalidades de la cultura, funcionarios, dirigentes y público en general. El ex ministro de Educación, quien desde hace más de dos años lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), no pudo asistir al estreno porque se encontraba con molestias de salud.

El film se realizó bajo la dirección de Miguel Rodríguez Arias, con la colaboración del periodista de La Nación Pablo Sirvén, quien en 2022 publicó “Guerrero del silencio”, un libro que cuenta la vida de Bullrich y el proceso que transitó en los primeros meses con ELA.

“Lo singular de este documental es que Esteban nos convocó en 2015, cuando nada presagiaba que se iba a enfermar, para hacer un documental sobre su vida. En ese momento, hicimos la biografía, pero él decidió no publicarla”, detalló Rodríguez Arias en diálogo con Infobae. “Cuando le diagnosticaron la ELA en 2020, pensé que teníamos que hacer algo con ese material. Al mismo tiempo, Pablo Sirvén estaba escribiendo “Guerrero del silencio”, sobre la vida de Esteban”, reveló el documentalista.



Durante los 55 minutos, el film se estructura en dos grandes capítulos. El primero, filmado en 2015, cuando Bullrich aún era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, destaca momentos significativos de su vida familiar y profesional -antes del ELA-. Allí, el ex funcionario relata en primera persona episodios de su biografía como la relación con sus abuelos y sus padres, cuando conoció a María Eugenia Siqueiros, su mujer o el proceso de quimioterapia de una de sus hijas.

“Las biografías te enseñan mucho. Uno aprende mucho del protagonista de la historia”, relató González Arias y elogió a Bullrich: “Él es el mayor ejemplo de una persona que lucha por seguir viviendo. Y quiero marcar que él es totalmente anti grieta, que está muy marcado en sus discursos como senador”.

El segundo tramo del documental muestra la actualidad de Esteban, desde que le diagnosticaron la ELA y aparecieron los primeros síntomas. Se construye con relatos de Bullrich, material de archivo y el testimonio de Sirvén, quien cuenta con precisión el proceso del dirigente a medida que avanzaba la enfermedad neurodegenerativa.



“No hace falta demostrar que Esteban está en un momento especialmente activo. Desde que lanzó su acuerdo para la concordia nacional, tiene muchas reuniones con sectores de la economía y la política”, destacó el periodista en las palabras que dio en la presentación. “Creo que el nombre del documental hace alusión de lo que es Esteban, que sigue siendo la misma persona. Es el más inquieto aunque no pueda moverse”, describió el comunicador social.

El largometraje también resalta la importancia de “Uque”, esposa, compañera de vida y sostén de Bullrich, y también de sus cinco hijos, Luz (20), Margarita (18), Agustín (14), Lucas (11) y Paz (8). Además, se desarrolla su paso de la actividad privada a la función pública, así como el estilo de gestión que desplegó en su paso por el Ministerio de Educación porteño y, luego, en su homólogo a nivel nacional.

Dentro de las personalidades, sobresalió la presencia de Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad y de Diego Berardo, director general del Centro Cultural San Martín., quienes ofrecieron unas palabras como bienvenida al estreno del film., Además, también estuvo presente Juan Curuchet, ex presidente del Banco Provincia.

“El documental destaca la figura de una persona que hoy trasciende todos los espacios políticos para convertirse en una figura de la democracia”, sostuvo el ministro porteño ante Infobae. “Nos da una enseñanza fundamental para construir el país que queremos, la búsqueda de consensos y un futuro común”, agregó. Por su parte, Berardo destacó que el teatro que dirige es “un lugar de referencia en la promoción de la convivencia en la diversidad. Es un honor para nosotros que celebremos un nuevo cumpleaños de Esteba en esta, que es una casa de la cultura de la Ciudad”.

