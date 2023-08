Se presentó la nueva camiseta del Medio Maratón de Buenos Aires 2023

La nueva camiseta de adidas para el Medio Maratón de Buenos Aires 2023 (adidas Argentina)

Empezó la cuenta regresiva de la carrera más multitudinaria del calendario de calle de la Argentina. Con un gran evento se presentó la camiseta oficial y, dentro de la misma fiesta, hubo otra cuenta regresiva para develar el diseño y el color de la casaca que llevarán los más de veinte mil corredores que pasarán por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. adidas, sponsor deportivo oficial del maratón de Buenos Aires, fue la encargada de confeccionar la nueva camiseta con tejidos de poliéster 100% reciclado con certificado de trazabilidad RCS en pos de la lucha contra el cambio climático para cuidar el planeta y la comunidad.

Así fue que frente a la comunidad de adidas runners se develó el misterio. adidas y la asociación Ñandú, organizador de los #21KBA, presentaron la nueva camiseta que se utilizará en el Medio Maratón de Buenos Aires, la cual se estará llevando a cabo el domingo 27 de agosto a las 7 horas y el punto de partida será desde Av. Figueroa Alcorta y Dorrego. Con un nuevo recorrido que la hace aún más plana y rápida, esta carrera promete otra edición memorable.

adidas junto a la Asociación Ñandú celebraron con un evento junto a la comunidad de adidas Runners.

Junto con la presentación hubo un entrenamiento de la comunidad de adidas Runners, porque el amor por correr se demuestra en movimiento. Así fue como luego de esa salida todos estuvieron listos para el momento más importante de la noche: cuando cuenta se develó el diseño de la remera y las novedades que esta trae. La marca de las tres tiras confeccionó las remeras de esta edición con materiales que contienen elementos reciclados y gracias a esa práctica, con una prenda se evita que 15 botellas pet de 500 cc terminen contaminando el océano. En cuanto al consumo del agua, generalmente un tejido de poliéster en el teñido consume entre 12 y 15 litros de agua por kilo, con la inversión en tecnología se logró reducir entre 4 y 6 litros de agua.

Además, para celebrar esta ocasión tan especial para el mundo runner, adidas presentó nuevos colorways de ADIZERO ADIOS PRO 3: una silueta apta y recomendada para aquellos que buscan obtener grandes resultados. Estas zapatillas están “creadas para ganar” e invitan a los corredores de alto rendimiento a superar su marca personal y aumentar su velocidad a otro nivel. La franquicia ADIZERO está a la vanguardia durante los momentos cumbre del deporte, y este es uno de ellos.

Pablo Lamo, Director General de adidas Argentina y Alberto Uncini, Global Manager adidas Running & Specialist Sports (adidas Argentina)

En el evento estuvo presente Alberto Uncini, Global Manager adidas Running & Specialist Sports. Conversamos con él y nos explicó las búsquedas de la marca en general y de la línea Adizero en particular. “Adizero es la más liviana y rápida zapatilla que tenemos. La línea entera y todos sus modelos están hechos con los materiales más livianos. Han sido desarrollados con un sistema de propulsión que da una buena respuesta, muy amortiguada y muy reactiva. Estos son los elementos que las hacen atractivas para los consumidores, son rápidas y livianas”.

Se suele asociar el mejor calzado con los atletas de élite, por lo que preguntamos por el objetivo puntual de los mejores corredores. “Definitivamente hacer que el atleta tenga éxito es el punto de partida. Es uno de nuestros principios: lo mejor para los atletas. Por eso estamos comprometidos a que tengan éxito y hacerlos ganar. Qué puedan ser lo más exitosos posible. Adizero en 2021 ganó el 54% de las cincuenta carreras más importantes. Eso significa que Adizero y los atletas de adidas ganaron más que todas las demás marcas combinadas. Pero también hay muchos otros consumidores, cómo yo, que nunca van a romper un récord mundial, que nunca vamos a ganar un maratón. Atletas que corremos con otros objetivos y otras necesidades. Todos los corredores son diferentes y todas las necesidades son diferentes. Tenemos productos para cada necesidad. Productos para reducir el impacto en las articulaciones, con máxima amortiguación, productos con un confort máximo para el corredor de todos los días. Así que sí, el éxito de los atletas es nuestro gran compromiso, pero no es la única área en la que jugamos, también apostamos al consumidor normal”.

Santiago García junto a Grego Rosello en la presentación de la nueva camiseta del Medio Maratón (adidas Argentina)

La pasión por el deporte y en particular el amor por el running se siente en Alberto Uncini Manganelli, que tenía puesta ropa del maratón de Boston, la legendaria competencia cuyo sponsor deportivo también es adidas. Fue inevitable entonces dejar de lado la charla formal y preguntarle si recordaba su primera carrera, al instante una sonrisa se dibujó en su cara, porque nadie olvida ese momento: “Sí, recuerdo el estar muy entusiasmado, era la primera vez que veía a tanta gente junta. En los primeros minutos de la carrera la multitud vibraba. Estar rodeado por tanta gente corriendo junta que no estaba compitiendo sino que buscaba simplemente llegar al final fue realmente fascinante para mí y podía sentir la vibración en el suelo. Para mí en lo personal fue como una suerte de segunda oportunidad. Me habían dicho que no podría correr debido a mis rodillas, que estaban en mal estado por haber jugado muchos años al fútbol. Había sido operado cinco veces de mis rodillas y el médico me había dicho que no podría correr. Dos años más tarde estaba corriendo un medio maratón. Aprendí que no importa la condición, uno puede ponerse mejor, vencer los obstáculos.”

La charla confirmó lo que todos los runners sabemos y es que detrás de cada atleta hay una historia de superación. Y que esa superación es aún más fuerte cuando se arman comunidades. Con respecto a la Comunidad adidas Runners la explicación es contundente: “Las comunidades son muy importantes para adidas. Se trata de inclusión, de compromiso y de darle un hogar a cada tipo de runner. Creemos que nuestras comunidades están hechas para cada clase de corredor, logrando una completa diversidad. Están hechas para incluir a todos, para unir a todas las personas. Para darle un significado al running que va más allá de la competencia y más allá de las carreras. Para reunir a las personas y darles una nueva motivación para correr. Cada corredor está motivado por diferentes cosas”.

Equipo de runners en el evento de presentación de la nueva camiseta adidas para corredores (adidas Argentina)

Periodistas, corredores e influencers estuvieron presentes junto a autoridades de la Asociación Ñandú y a Pablo Lamo, Presidente y Director General de adidas Argentina. Queda bien en claro que el Medio Maratón de Buenos Aires es un evento importante para todos y que cada año se busca mejorar un poco más, cómo lo hacen todas las grandes competencias internacionales. Por último, cómo preparación para el Medio Maratón de 21 y el Maratón de 42K de Buenos Aires, la marca de las tres tiras lanzó una serie de entrenamientos con adidas Runners para batir récords de la mano de la franquicia Adizero. El próximo encuentro se estará realizando el próximo sábado 5 de agosto desde las 8:30hs, un entrenamiento de fondo en el Centro Asturiano Sede Deportiva Vicente López, en donde quienes asistan podrán elegir participar de tres distancias: 6K para principiantes, 12K para los que correrán el Medio Maratón de BA y 14K para los que participarán del Maratón de Buenos Aires. Para todas aquellas personas que deseen ser parte de los entrenamientos de adidas Runners, deberán descargar la app de adidas Running, crear su cuenta, ingresar a la aplicación, elegir la comunidad “adidas Running Bs As” y así, disfrutar de un entrenamiento especial, siendo miembro de la comunidad más grande del mundo.

Próximamente adidas y la asociación Ñandú estarán presentando la camiseta que se estará utilizando en el Maratón de Buenos Aires 42K. Las carreras de primer nivel tienen un sponsor de primer nivel. adidas diseña y desarrolla calzado, indumentaria y accesorios deportivos y urbanos, con la misión de ser la mejor marca deportiva del mundo. La evolución es permanente y tantos unos como otros buscan mejorar no sólo para crear una comunidad runners cada vez más diversa y veloz, sino para responder a las necesidades de un mundo que requiere nuevos compromisos. Nos vemos todos en la línea de largada, los 21K de Buenos Aires ya están llegando.