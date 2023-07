Cuáles son las 20 mejores empresas para trabajar para la Generación Silver en Argentina

La Generación Silver está compuesta por aquellas personas que tienen 55 años o más (Getty Images)

Desde hace algunos años, el mercado laboral “plateado” emerge como una fuerza transformadora a nivel mundial. El incremento de la longevidad de la población, impulsado por los avances en la medicina y el bienestar social, ha dado lugar a una generación silver cada vez más relevante en el panorama laboral.

En ese sentido, se conocieron las empresas que integran la edición 2023 del ranking de los Mejores Lugares para Trabajar™ para la Generación Silver en Argentina de Great Place to Work® (GPTW). Estas compañías se destacan por concebir al talento silver como una estrategia importante para el éxito empresarial a largo plazo ya que los trabajadores mayores aportan estabilidad, sabiduría y un enfoque reflexivo que complementa el dinamismo de los empleados más jóvenes.

La firma global de people analytics y consultoría Great Place to Work entrevistó a 29.563 empleados de las 42 empresas participantes. Como resultado de este proceso, 20 organizaciones se posicionaron en el ranking 2023, divididas en cuatro categorías según la cantidad de colaboradores de cada empresa.

La Generación Silver está compuesta por aquellas personas que tienen 55 años o más. De todos modos, esta definición no es absoluta y también existen posturas que toman una mayor amplitud etaria.

“Este grupo hoy por hoy está adquiriendo una influencia significativa en la economía, el mercado laboral y la sociedad en general. Con una esperanza de vida más prolongada y una mayor vitalidad, los profesionales senior desean seguir contribuyendo con sus habilidades y experiencia en el ámbito laboral. Y las empresas también necesitan de ellos. Se plantea entonces una relación ganar-ganar”, indica el informe de GPTW.

El incremento de la longevidad de la población, impulsado por los avances en la medicina y el bienestar social, ha dado lugar a una generación silver cada vez más relevante en el panorama laboral (Getty Images)

A su vez, este envejecimiento de la población laboral activa plantea una serie de desafíos para las organizaciones que no deben ignorarse. “La falta de una planificación adecuada podría llevar a una escasez de talento y experiencia, a una reducción en la productividad y a la pérdida de conocimientos clave en las empresas”, explican en el informe. Ignorar estas cuestiones podría resultar costoso tanto en términos económicos como en la capacidad de mantener una cultura laboral diversa y enriquecedora.

En la actualidad, ya se perciben los efectos del envejecimiento de la población laboral en Argentina y en el mundo, y estos se incrementarán en los próximos cinco años. El mercado laboral está experimentando un cambio en la composición de su fuerza de trabajo, con un aumento significativo en la proporción de trabajadores senior. Esto tiene impacto en la estructura organizativa, la dinámica de los equipos y la adopción de nuevas tecnologías y metodologías de trabajo.

Conscientes de ello, los Mejores Lugares para Trabajar están liderando el camino de la adaptación a esta nueva realidad. Han reconocido el valor que aporta la generación silver y están implementando y proyectando políticas y programas innovadores para atraer, retener y desarrollar a este talento. “Esto incluye fomentar la inclusión, la capacitación continua y el desarrollo de carreras para los trabajadores mayores, aprovechando sus habilidades y conocimientos para beneficio mutuo”, dicen en el informe donde se busca abrir un espacio de reflexión para líderes empresariales, responsables de recursos humanos y colaboradores en general sobre la importancia crítica de atender las necesidades y expectativas de la generación silver en el lugar de trabajo.

Las organizaciones que logren adaptarse y fomentar un entorno inclusivo y favorable para todos los empleados, independientemente de su edad, estarán mejor posicionadas para prosperar en el entorno laboral cambiante de los próximos años.

La experiencia de la generación silver enriquecen a los equipos interdisciplinarios e intergeneracionales (Freepik)

Los cambios en la pirámide laboral plantean nuevos desafíos

Los desafíos que plantean los cambios en la pirámide laboral han comenzado a generar una alerta en muchas empresas que ya enfrentan problemas debido a la pérdida de talento experimentado de la generación silver.

A medida que la edad promedio de la población aumenta y las personas se mantienen en buen estado de salud por más tiempo, surge una nueva oportunidad donde las organizaciones pueden aprovechar la riqueza de educación, energía y estabilidad emocional que caracteriza a este talento.

La experiencia y el conocimiento de la generación silver enriquecen a los equipos interdisciplinarios e intergeneracionales, representando una valiosa oportunidad para las empresas. Sin embargo, para captar y retener a este talento, es fundamental crear entornos de trabajo verdaderamente inclusivos.

Aunque el aumento en la longevidad es positivo para la generación silver, también implica desafíos en la sostenibilidad del modelo social y económico actual. Las próximas generaciones se verán afectadas por este cambio demográfico, lo que requerirá medidas que se adapten a esta nueva realidad, como, por ejemplo, la prolongación de la edad jubilatoria y la revisión del modelo de pensiones.

La mayoría del talento senior que hoy trabaja en las empresas (casi un 80%) posee más de 20 años de antigüedad en la organización (Freepik)

Desde Great Place to Work® utilizaron una metodología propia para medir el grado de confianza que existe al interior de las organizaciones. “Para ello medimos, a través de una encuesta, las percepciones en distintos aspectos que hacen a la confianza”, explicaron.

Para determinar los Mejores Lugares para Trabajar para la Generación Silver en Argentina, Great Place to Work® analizó las respuestas anónimas de los colaboradores de las empresas participantes. El ránking final está compuesto por 20 empresas distinguidas.

Los empleados respondieron 60 preguntas de la encuesta que describen en qué medida su organización crea un Great Place to Work For All ™. El puntaje total que recibe la empresa se conforma de las valoraciones obtenidas en los 5 componentes del Modelo: Confianza, Maximizar el Potencial Humano, Valores, Liderazgo e Innovación. Cada uno de estos elementos está compuesto por sentencias específicas del cuestionario.

“El 85% de la evaluación se basa en aquello que los colaboradores expresan sobre sus experiencias de confianza y la capacidad que logran en su organización para alcanzar su máximo potencial humano, sin importar quiénes son o qué hacen”, explicaron en el informe. Y sumaron: “El 15% restante del ranking se basa en las respuestas de los colaboradores sobre sus experiencias diarias de innovación, los valores de la empresa y la efectividad de sus líderes para garantizar que esto sea una experiencia constante”.

Los trabajadores mayores aportan estabilidad, sabiduría y un enfoque reflexivo que complementa el dinamismo de los empleados más jóvenes (Getty Images)

Este mismo análisis se replica para el colectivo específico de la Generación Silver.

Los criterios de elegibilidad para participar del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar Generación Silver son:

- Que la empresa posea, como mínimo, un 10% de colaboradores que tengan 55 años o más en la composición de su dotación.

- Que tanto en el total de los respondentes como en la demografía de 55 años o más, el Trust Index© (encuesta de clima laboral) alcance como mínimo 65 puntos porcentuales de percepción positiva.

Demografía

“Uno de los primeros datos que nos empieza a revelar este Ranking lo vemos a partir de la demografía y se refiere a la presencia de la generación silver dentro de la composición de las empresas”, detallaron.

Tal como muestran los datos, el grueso de ellos se concentra en las grandes empresas. A su vez, la muestra de personas relevada para este Ranking expone que la generación silver está representada en estas empresas mayormente por hombres. Una de las razones de ello puede deberse principalmente a que las mujeres de esta generación no todas trabajaban externamente.

Muy probablemente, con el constante crecimiento de la participación de la mujer en el mercado laboral que venimos viendo con el correr de los años, este número se irá modificando y equilibrando la ecuación de género. Este es un dato que no es absoluto, pero si a tener en cuenta.

Aunque el aumento en la longevidad es positivo para la generación silver, también implica desafíos en la sostenibilidad del modelo social y económico actual (Freepik)

“Vemos que la mayoría del talento senior que hoy trabaja en las empresas (casi un 80%) posee más de 20 años de antigüedad en la organización. Un dato que empieza a dejar entrever las deficiencias en los procesos de selección actual respecto de las personas de esta generación”, indicaron en el informe.

Análisis de las variables destacadas de esta primera edición del Ranking de los Mejores Lugares para Trabajar para la Generación Silver en Argentina:

Innovación

La diversidad que promueve la innovación requiere de equipos compuestos por personas de diferentes características, eso también incluye a la edad.

Los cambios en la pirámide dejan al descubierto que las organizaciones deben hacer hincapié en la diversidad generacional como un pilar esencial para alcanzar el éxito y potenciar sus resultados. Quienes logren combinar la experiencia y conocimiento de la generación silver acumulado a lo largo de sus carreras profesionales, junto con las capacidades y habilidades tecnológicas de millenials y la generación Z, serán los más destacados en sus negocios e industrias.

“En ese contexto, esto es lo que siente la generación silver cuando le consultamos acerca de diferentes temas que hacen a la innovación en sus empresas y donde vemos que los mejores resultados los retienen las empresas de menor tamaño”, indicaron. Probablemente, una mayor cercanía en los vínculos y su estructura aplanada, impacte en una escucha más activa del talento senior.

Promover el bienestar de la generación silver implica no solo que las empresas los incorporen a sus staffs activamente, sino que sean capaces de acompañar esa diversidad generacional de los equipos (Freepik)

“Cuando comparamos a la generación silver con el resto de los rangos etarios relevados, vemos que los extremos –centennials y silver- son quienes manifiestan los mejores resultados. Llegando los silver a superar en ciertos casos hasta en 10 puntos a Millennials y la llamada Generación X”, resaltaron.

Cabe preguntarse en este punto si la experiencia (en los silver) y las primeras experiencias laborales (en los centennials) implican parámetros de evaluación diferentes a los de las otras generaciones y dónde se está poniendo el foco para mejorar los resultados de quienes se sienten más relegados en lo que hace a la innovación.

Remuneración

La remuneración es una variable que siempre es importante y determinante independientemente de la edad de la persona. Cuando se le consultó a los silver sobre este aspecto, volvieron a mostrarse más satisfechos que el resto de las generaciones y con brechas bastante amplias en ciertos casos.

De todos modos, la totalidad de los valores siguen siendo bajos en una variable golpeada por el actual contexto inflacionario local.

Bienestar

Asegurar y promover el bienestar de la generación silver implica no solo que las empresas los incorporen a sus staffs activamente, sino que sean capaces de acompañar esa diversidad generacional de los equipos de trabajo. Y, a su vez, ofrecerles un plan de carrera y desarrollo profesional acorde a la etapa de la vida que están atravesando y sus expectativas inherentes.

Es fundamental para las empresas brindar beneficios acordes a las necesidades y requerimientos específicos de cada generación (Freepik)

Las empresas que promueven la inclusión e integración de personas de diferentes generaciones, generan confianza en sus equipos. Al reconocer y valorar la diversidad generacional, demuestran su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión, lo que genera un sentido de pertenencia y motivación en sus colaboradores.

La convivencia generacional en el entorno profesional contribuye a construir un ambiente colaborativo donde se comparten, aprenden conocimientos y habilidades entre generaciones.

En Los Mejores Lugares para Trabajar del Ranking, la generación silver experimenta bienestar y consideración corporativa hacia sus necesidades específicas.

Propósito

El propósito sigue siendo de gran importancia en la carrera laboral del talento senior. Las personas mayores de 50 años se encuentran llenas de ganas, energía y disponibilidad para asumir nuevos desafíos y encarar proyectos que les permitan desarrollarse tanto personal como profesionalmente.

El propósito desempeña un papel fundamental en la vida laboral de esta generación, ya que les brinda una razón significativa para seguir adelante y aportar su experiencia y habilidades en el ámbito laboral. Al contar con años de experiencia y conocimientos acumulados, los profesionales silver buscan trabajar en empresas que compartan valores y objetivos alineados con su propósito de vida.

“Es fundamental que las organizaciones reconozcan el valor del propósito en la carrera laboral de esta generación y promuevan un ambiente de trabajo que fomente el desarrollo personal y profesional de este talento senior. Las empresas que comprenden y apoyan el propósito de sus empleados silver no solo disfrutan de una mayor retención de talento, sino que también se benefician del aporte valioso de estos profesionales experimentados, generando un entorno laboral más enriquecedor para todos”, explicaron en este informe donde, según agregaron, los números revelan que el talento senior es el que siente que su trabajo tiene mayor impacto en la empresa, que es más que un trabajo y que su quehacer contribuye a una mejora de la comunidad.

“Tan fuertes son los valores alcanzados, que llegan a tener una diferencia de casi 20 puntos con las otras generaciones en determinadas variables”, puntualizaron.

La convivencia generacional en el entorno profesional contribuye a construir un ambiente colaborativo (Getty)

Beneficios

El Ranking de los Mejores Lugares para Trabajar para la Generación Silver en Argentina vuelve a dejar expuesto que los paquetes de beneficios homogéneos ya quedaron obsoletos. Los números revelan que cada tipo de colaborador tiene sus exigencias y necesidades y la edad es un factor que también repercute en ello al momento de hacer una valoración.

Es fundamental para las empresas brindar beneficios acordes a las necesidades y requerimientos específicos de cada generación. Esta es la una de las formas de garantizar que la política de beneficios se convierta en un diferencial para la atracción y retención del talento y sea realmente valorada por los colaboradores.

“En un mundo laboral cada vez más diverso y generacionalmente variado, es esencial reconocer las particularidades y demandas de los diferentes tipos de colaboradores. Ya no es suficiente ofrecer beneficios masivos o un “paquete unificado” estándar, esto no logra el impacto positivo buscado en los empleados”, puntualizaron.

Al adaptar los beneficios a las necesidades de cada generación (junto con otras variables), las empresas pueden destacarse como empleadores comprometidos con el bienestar y el desarrollo integral de sus colaboradores.

Capacitación

El primer aspecto a resaltar en cuanto a la capacitación, es que es muy importante el continuar capacitando a este talento senior, a pesar de que puedan tener menos años de trabajo por delante en la organización en comparación con otros colaboradores. Los mayores de 50 años forman un grupo activo y en constante crecimiento, muchos de los cuales buscan reinventarse con nuevas carreras o seguir ampliando sus conocimientos.

Brindar posibilidades de desarrollo en la organización sin hacer diferencias basadas en la edad es fundamental (Getty)

Es fundamental que las empresas acompañen el crecimiento y desarrollo de estas personas en la organización, ofreciéndoles planes de carrera acordes a la etapa de su journey laboral.

Esto implica brindarles no solo la formación necesaria para el desempeño eficiente de sus tareas actuales, sino también un enfoque integral que los acompañe en el cierre de su carrera profesional y los prepare para nuevos desafíos y oportunidades.

Invertir en programas de capacitación específicamente diseñados para ellos demuestra el compromiso de la empresa. A su vez, fomenta la motivación y el compromiso de los silver, contribuyendo a la retención del talento senior y al fortalecimiento de la cultura organizacional. La capacitación es una variable muy valorada por esta generación.

Equidad

Brindar posibilidades de desarrollo en la organización sin hacer diferencias basadas en la edad es fundamental. Especialmente, garantizando igualdad de oportunidades en función de las capacidades y conocimientos de los colaboradores, sin limitarnos únicamente a formar a los líderes del futuro, que suelen ser los jóvenes.

En un contexto donde la cantidad de jóvenes que se incorporan a la base de la pirámide laboral se reduce, las carreras de los talentos ya consagrados se extienden por más tiempo. La equidad en el lugar de trabajo no solo es un valor fundamental, sino que también es una estrategia clave para atraer y retener el talento senior. Al ofrecer igualdad de oportunidades, las empresas demuestran su compromiso con la diversidad y la inclusión, generando un entorno donde cada colaborador se siente valorado y motivado para alcanzar su máximo potencial.

“Cuando consultamos a los colaboradores de las empresas del Ranking cómo ven la equidad en sus lugares de trabajo, los resultados de todas las generaciones coinciden -o están muy cercanos- y eso es una muy buena noticia”, reflexionaron.

El primer aspecto a resaltar en cuanto a las nuevas herramientas para el trabajo, es que es muy importante el continuar capacitando a este talento senior (Freepik)

Los datos expuestos muestran que reconocer el valor del talento senior es una ventaja competitiva que las empresas deben aprovechar al máximo. Para esto, es necesario crear equipos especializados que se enfoquen en buscar soluciones que alineen la estrategia empresarial con las competencias y necesidades de esta generación. La generación silver está emergiendo y el próximo período marcará un cambio significativo en el mercado laboral.

En los próximos años, enfrentaremos desafíos considerables en relación con el retiro de la generación silver del mercado laboral y la entrada de la Generación Z. Para las áreas de People, será crucial priorizar la calidad de sus políticas de gestión del talento y, al mismo tiempo, implementar políticas inclusivas y diversas.

La preparación para el futuro implica reconocer que la diversidad es la clave para abordar los desafíos que se avecinan. Esto implica desarrollar políticas de selección y gestión del talento de alta calidad que se ajusten a las necesidades de la generación silver y otros colectivos, mientras se fomenta un entorno inclusivo y diverso.

Cuidar al talento silver no solo es una cuestión de responsabilidad social, sino también una estrategia importante para el éxito empresarial a largo plazo. Los trabajadores mayores aportan estabilidad, sabiduría y un enfoque reflexivo que complementa el dinamismo de los empleados más jóvenes. El apoyo y el reconocimiento adecuados a este grupo demográfico aseguran que sigan siendo parte integral del entorno laboral, aumentando la lealtad y el compromiso con la empresa.

El ranking

Empresas de más de 1000 colaboradores

Banco Ciudad lideró el ranking de Mejores Lugares para trabajar para la generación silver, en la categoría de más de 1000 colaboradores

1 - Banco Ciudad

2 - Macro

3 - TGS

4 - Telecom

5 - Aeropuertos Argentina 2000

Empresas de 251 a 1000 colaboradores

GRUPO PRINCZ IPASA lideró el ranking de Mejores Lugares para trabajar para la generación silver, en la categoría de más de 251 a 1000 colaboradores

1 - GRUPO PRINCZ IPASA

2 - SC Johnson

3 - AES Argentina

4 - Dow Chemical

5 - Oracle

Empresas hasta 250 colaboradores

Novo Nordisk lideró el ranking de Mejores Lugares para trabajar para la generación silver, en la categoría de hasta 250 colaboradores

1 - Novo Nordisk

2 - ESPERT

3 - Ocean Network Express

4 - Ignis Media Agency

5 - ZOETIS

Pymes

Laiún, Fernández Sabella & Smudt lideró el ranking de Mejores Lugares para trabajar para la generación silver, en la categoría Pymes

1 - Laiún, Fernández Sabella & Smudt

2 - Neix

3 - Daltosur

4 - Vernassa

5 - OJAM BULLRICH FLANZBAUM

Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar para la Generación Silver 2023 en Argentina hacé click acá

