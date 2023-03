Los ganadores revelan los secretos de la cultura del bienestar laboral: atraer talentos con beneficios a medida

Great Place to WorK utiliza una metodología para determinar Los Mejores Lugares para Trabajar que es única y se aplica desde hace 20 años en más de 60 países del mundo (Gettyimages)

¿Qué distingue a un gran lugar para trabajar? Una empresa es un excelente lugar para trabajar cuando el clima de bienestar y el reconocimiento profesional no sólo alcanzan a algunos miembros de la organización sino a todos los colaboradores. Tras la experiencia de la pandemia, la flexibilidad, los liderazgos con escucha activa y el equilibrio entre vida personal y profesional, se convirtieron en ejes fundamentales del universo laboral.

El ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2023 de Great Place to Work reveló cuáles son las empresas argentinas distinguidas por atraer y retener talentos a través de una cultura del bienestar.

Great Place to WorK es una firma de consultoría global de people analytics que para la elaboración de este ranking evaluó la experiencia personal de 135.704 colaboradores de las 200 empresas participantes. En las entrevistas, anónimas y confidenciales, se indagó sobre las posibilidades de los empleados para alcanzar su máximo potencial humano, independientemente del lugar que ocupan en la organización.

Entre todas las compañías participantes, 70 empresas se posicionaron en el ranking Mejores Lugares para Trabajar en Argentina. En la edición 2023, estas son las organizaciones que lideraron la lista, divididas en tres categorías según la cantidad de colaboradores:

- Accenture, primer puesto en la categoría más de 1.000 empleados

- HIlton, primer puesto en la categoría 251 a 1000 empleados

- Gen IT, primer puesto en la categoría hasta 250 empleados

Accenture

Accenture ocupó el primer puesto del ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2023 en la categoría más de 1.000 empleados (gentileza: Accenture /GPTW)

“Nuestra prioridad son las personas. Es clave para nosotros brindarles todo lo que necesiten para que se desarrollen profesional y personalmente en la compañía, teniendo en cuenta sus necesidades e inquietudes, que, por supuesto, van cambiando de acuerdo con el contexto. Para empezar, tenemos un plan de beneficios absolutamente integral, pensado para abarcar distintos ejes de bienestar (laboral, físico, emocional, mental, familiar)”. detalló a Infobae Federico Welsh, responsable de Recursos Humanos en Accenture para la región Sudamérica Hispana.

Los beneficios “a medida” son claves para el reconocimiento de las necesidades individuales de cada empleado, en ese sentido, Accenture incorporó en 2022 un programa flexible llamado AccenYou, “para que cada colaborador pueda elegir algunos beneficios de un menú de opciones, saliendo del tradicional modelo de un mismo beneficio para todos a uno customizado para cada persona”, completó Welsh.

La pandemia trajo dificultades en cuanto salud física y mental, afectivos, familiares, de organización y desde Accenture destacaron el desafío de adaptarse a esta nueva realidad, "estando mucho más cerca de nuestros colaboradores" (GPTW Accenture)

En el mundo laboral cada vez más conviven distintas generaciones con diferentes necesidades e intereses, por lo que una propuesta de valor diversa y atractiva para cada una es de vital importancia a la hora de atraer y fidelizar el talento, postularon desde la empresa.

“Accenture es una compañía que, antes de la pandemia, ya tenía un esquema de trabajo flexible y brindaba la posibilidad de trabajar desde la casa o desde cualquier lugar. Trabajamos de manera híbrida, la mayoría de los días hacemos home office, pero procuramos que los equipos se reúnan presencialmente de vez en cuando en nuestras oficinas u otros lugares para conocerse mejor, integrarse y realizar actividades colaborativas. Tenemos 12.500 colaboradores en distintos lugares del país, lo cual hace que este esfuerzo por integrarnos sea una prioridad absoluta en nuestra estrategia de talento”, resumió Welsh.

Hilton

Hilton ocupó el primer puesto del ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2023 en la categoría 251 a 1000 empleados (gentileza: Accenture /GPTW)

Consultada por Infobae, Ayesha Williams, vicepresidente de Recursos Humanos de Hilton para el Caribe y América Latina, destacó que en la cadena hotelera se enfocan en “una cultura de trabajo centrada en los miembros del equipo, sobre la cual se construye y crea un entorno inclusivo. Sobre esa base, se promueve la inclusión, el bienestar y la confianza, además de ofrecer oportunidades de crecimiento profesional y beneficios inigualables dentro del sector de hotelería, incluyendo beneficios familiares, asistencia con programas educativos y descuentos exclusivos en las propiedades de Hilton en todo el mundo”, señaló a Infobae

La cultura inclusiva se traduce en crear “espacios seguros y de confianza para que nuestros miembros de equipo se sientan libres de compartir ideas y ser escuchados en un ambiente que valora sus contribuciones. Esto debe complementarse con un enfoque holístico en el bienestar mental, físico y laboral para los miembros de equipo puedan prosperar en su hogar y en el trabajo”, completó Williams.

La importancia de cuidar la salud mental de los equipos cobró un nueva importancia con la pandemia, por eso Hilton ideó programas para la contención integral de sus colaboradores (GPTW - Hilton Argentina)

La referente de la cadena hotelera se refirió a la bisagra que implicó el COVID-19 para el sector: “Nuestra cultura fluye de nuestro propósito de llenar el mundo con la luz y la calidez de la hospitalidad, esa fue la fuerza poderosa y unificadora que nos llevó adelante durante los momentos más desafiantes de la pandemia”.

Como parte de su plataforma Thrive at Hilton y para abordar la crisis de salud mental, durante la pandemia Hilton brindó un programa de bienestar mental centrado en crear un diálogo y proporcionar a los equipos herramientas y recursos sobre la salud mental. En el 2022, Hilton amplió este compromiso con el lanzamiento de Care for All, una plataforma para ayudar a los colaboradores a cuidarse, no solo a sí mismos, sino también a las personas más cercanas a ellos, ya sean niños, padres, hermanos, o cualquier persona que necesite atención.

Después de unos años desafiantes, Hilton ha utilizado este momento como una oportunidad para emerger más fuerte y seguir apostando por una cultura que reconoce a los miembros del equipo como individuos con necesidades y objetivos únicos, postularon desde la compañía.

Gen IT

Gen IT ocupó el primer puesto del ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2023 en la categoría hasta 250 empleados (Gen IT/GPTW)

En cuanto a por qué fueron elegidos como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2023, Axel Capellupo, head of People Development de Gen IT, dijo a Infobae: “La estrategia principal es cuidar nuestra cultura sumando equipo, clientes y proveedores que tengan el gen. ¿Qué es tener el GEN? Es entender al otro y ponerse en su lugar para lo que necesite, es generar trabajo en equipo, es buscar superarnos y desarrollarnos, es hacer las cosas mejor cada vez, comprometernos y cumplir siempre, porque no nos da lo mismo. Es acompañarnos a mejorar cada día con Energía Positiva”.

En la búsqueda del bienestar de los colaboradores a través de liderazgos efectivos, Capellupo apuntó que “nos enfocamos en la felicidad de las personas (equipo, clientes, proveedores, y comunidad) como parte de nuestro propósito. Lideramos entendiendo que todos somos iguales, solo cumplimos distintos roles con un objetivo común”.

Para lograrlo, destacó la importancia de desarrollar vínculos sanos, a través de la confianza, la empatía y la escucha activa: “Esto nos permite generar conversaciones abiertas y honestas para desarrollarnos humana y profesionalmente, haciendo lo que nos encanta hacer”.

Desde Gen IT señalaron que el principal desafío tras lo peor de la pandemia fue mantener su espíritu en la “nueva normalidad”, generando espacios de conexión distintos, para abrazarnos “virtualmente”

Un gran lugar para trabajar para todos

Las empresas que conforman el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2023 se destacan por crear un excelente clima laboral no sólo para algunos, sino para todos los miembros del equipo, ahí radica el valor agregado de orientar las políticas corporativas centradas en las personas y su bienestar.

El informe de GPTW destacó que “el futuro del trabajo será uno en el que las empresas se centren en las personas y sus necesidades. Al hacerlo, no solo podrán atraer y retener a los mejores talentos, sino que también construirán una cultura de trabajo más saludable y sostenible”.

El ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2023 se puede consultar aquí.

