Los mejores looks de una nueva alfombra roja en el Festival de Cannes 2023

La alfombra roja de la jornada del sábado estuvo colmada de buen gusto y extravagancia

Fue otra jornada que quedará para la historia del cine. La nueva película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, se estrenó en el Festival de Cannes este sábado 20 de mayo. Basada en el best-seller de David Grann, The American Note, Killers of the Flower Moon cuenta la historia de una serie de asesinatos cometidos contra la rica nación petrolera Osage en la Oklahoma de los años 20.

Estos íconos del cine mundial fueron sin dudas quienes tomaron por asalto la alfombra roja de este Festival que atrae a los diseñadores de todo el mundo por ser una de las vidrieras más comentadas en materia de looks y estilos.

Así como en la jornada del jueves pasado la alfombra roja más emblemática de la Riviera Francesa tuvo como protagonista a Harrison Ford con ‘Indiana Jones y el dial del destino’, la tarde lluviosa de este sábado acaparó la presencia de nuevas celebrities.

La diseñadora Camila Romano, analizó a Infobae cada uno de los looks que pasaron por esta pasarela de alto vuelo.

Lana Scolaro dijo presente en la jornada del sábado REUTERS/Eric Gaillard

Lana Scolaro, la empresaria, cantante, disc jockey, productora discográfica y compositora nacida en Londres, apareció con vestido impactante. “Lo hubiese planteado en otro color. No me encanta el naranja para esta ocasión”, comenzó describiendo a Infobae, Camila Romano.

“Sin embargo el diseño del corset y la falda campana plato me parecen muy acertados. Tiene un detalle de cristales y pedrería en todo el vestido, y breteles muy lindos. Los guantes, un must del momento”, agregó.

Hofit Golan apostó al lila en el 76º Festival de Cannes, en la proyección de la película 'Killers of the Flower Moon' fuera de competición REUTERS/Gonzalo Fuentes

La socialité Hofit Golan, llevó “un vestido muy de red carpet”, según Romano. “Lució un maxi vestido voluminoso con tul plisado con muchísimas capas. Con cola con arrastre. Hombros bajos, con escote profundo y mangas con el mismo efecto de volumen. Queda lindo pero no me parece muy novedoso”, dijo la diseñadora.

Y sumó: “Me gusta mucho como completó su look con el collar y el peinado”.

Kirsten Dunst recibió varios elogios en la alfombra de Cannes REUTERS/Sarah Meyssonnier

La actriz estadounidense-alemana, Kirsten Dunst, dijo presente en la alfombra más emblemática del año. Con su sencillez y carisma, Dunst se robó todas las miradas junto a su esposo, el actor Jesse Plemons.

“Me gusta mucho”, opinó Romano. “Si bien no es tan novedoso me gusta mucho la silueta y la incorporación de pantalones al look. Le queda muy bien y la gargantilla es preciosa”, agregó.

El 76º Festival de Cannes, el director Martin Scorsese y los miembros del reparto Leonardo DiCaprio y Robert de Niro posaron sobrios y elegantes REUTERS/Eric Gaillard

Leonardo Di Caprio eligió un smoking clásico negro, con solapa satinada y un moño haciendo juego. “Impecable. Es un diseño del sello británico, Alexander McQueen”, dijo Romano.

Scorsese vistió smoking negro con moño, “muy tradicional y elegante” y De Niro, lució un traje con detalles en azul marino, “con corbata simple pero acorde” agregó Romano.

Robbie Williams posa en la alfombra con el toque de los zapatos blancos REUTERS/Eric Gaillard

El cantante británico Robbie Williams fue uno de los invitados al estreno del filme de Scorsese. Eligió un elegante smoking de terciopelo azul marino a juego con el moño que se robó todos los flashes.

Novedoso y atractivo, el cantante lució un saco con solapas brillantes y unos zapatos blancos que le dieron el toque final al look.

Sara Sampaio y otro de los elegidos de la jornada REUTERS/Eric Gaillard

Sara Sampaio, modelo y actriz portuguesa, conocida por ser uno de los ángeles de Victoria’s Secret, estuvo a tono. “Me fascina. Elegante, sobrio y distinguido”, opinó Romano sobre el vestido strapless negro con una falda que llevó puesto.

“Tiene muchísimo volumen en un plisado ondulado negro. Me encanta, es un volumen muy difícil de lograr. Lleva mucho trabajo y mucho plisado. Me gusta en negro y creo que en blanco también quedaría increíble para una red carpet”, sumó Romano.

Jeremy O. Harris posó con paraguas en la alfombra de Cannes REUTERS/Sarah Meyssonnier

El dramaturgo, actor y filántropo estadounidense, Jeremy O. Harris, fue uno de los que dio la nota en Cannes. “No me gusta mucho. Me da más para otra ocasión de uso este concepto”, dijo Romano sobre este look que se compone por un trench de raso negro, con solapas blancas.

“Camisa y moño, pantalón recto negro y zapatos de charol. Me gusta para otro tipo de evento, no red carpet”, remarcó Romano.

Sofia Carson y un vestido espectacular rojo rubí REUTERS/Eric Gaillard

Sofia Carson, actriz, cantante y bailarina estadounidense, impactó con otro vestido de los considerados bien red carpet. “Divina. Le queda muy el color rojo rubí”, dijo Romano sobre este diseño en corset strapless con escote corazón.

“Corte en cintura y falda con mucho volumen. Me encanta como se trabajó la textura en el género haciendo un efectico geométrico de curvas y líneas entrelazadas. Y el detalle de los guantes blancos y gargantilla son muy elegantes. Fantástico”, agregó.

Salma Hayek lució un vestido voluptuoso con hombros con volados REUTERS/Eric Gaillard

La actriz y productora mexicana Salma Hayek fue otra de las celebridades que dio la nota en el festival de Cannes 2023. La empresaria lució un vestido corte sirena en shantung de seda violeta. “No me gusta, me parece un montón”, afirmó Romano.

“El vestido tiene un escote extremadamente profundo con detalle en hombros con volados. La falda tiene un recorte con una quilla muy voluminosa fruncida y con arrastre generando una cola. Muchos recursos juntos”, sentenció la diseñadora.

Isabelle Huppert lució un vestido único de Balenciaga REUTERS/Yara Nardi

Isabelle Huppert, actriz y productora de cine francesa, se llevó también varios aplausos, entre ellos, el de Romano. “Me encanta. Tiene un vestido largo en encaje transparente y un lazo en la cintura en raso negro” comentó la diseñadora.

La particularidad de este look es que Huppert decidió sentirse cómoda y lucirlo sin calzado, lo que llamó la atención de muchos. “Me encanta el detalle de las hombreras y las mangas súper largas. Joven, sexy y súper elegante”, sentenció Romano sobre este vestido único de Balenciaga.

Paul Dano fue más allá y vistió un smoking super original REUTERS/Sarah Meyssonnier

El actor, guionista y director estadounidense, Paul Dano, optó por un look más arriesgado. Dano lució un smoking blanco con detalles abstractos de encaje que le dieron originalidad y estilo al outfit. Haciendo juego con su pantalón recto, el actor vistió un moño negro y una camisa blanca simple pero adecuada para la ocasión.

Cate Blanchett, lució un vestido arriesgado pero elegante REUTERS/Eric Gaillard

Cate Blanchett lució un vestido largo en terciopelo negro con una sobre falda voluminosa en shantung off white con cola y detalle en el top. “Lució un escote profundo. No es mi favorito, pero le queda elegante”, dijo Romano.

La modelo alemana Lorena Rae deslumbró con un vestido verde esmeralda REUTERS/Eric Gaillard

La modelo Lorena Rae, otra de las más elogiadas. “Espectacular, canchero, minimalista y súper trendy. Este diseño en satén de seda verde esmeralda, le queda espléndido”, dijo Romano. “Tiene un escote profundo con una terminación recta, falda portafolio con súper tajo y las mangas extra largas. La caída del género es divino. Me encanta el look y todo su estilismo”, cerró la diseñadora.

