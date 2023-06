Balayage en cabello corto: 9 formas creativas para lucirlo

El balayage es una técnica en la que se degrada el color del cabello de manera parcial hasta llegar a la punta al color más claro que pida la clienta (Gettyimages)

El balayage es una técnica de coloración que se ha consolidado como una de las tendencias más queridas en el mundo de la belleza. Su nombre proviene del término francés que significa “barrer’ un guiño a la forma en que se aplican los tintes para lograr un degradado natural.

Pero ¿quién dijo que esta técnica se limita a los cabellos largos? Sin duda, el balayage en pelo corto es una prueba de que no hay límites para la creatividad y el estilo. Para empezar, es importante entender que el balayage en cabello corto se trata de crear un efecto de luz y sombra para dar profundidad y textura al corte.

Recuerda, la belleza y el estilo son una forma de autoexpresión. No tengas miedo de jugar con tu look y probar cosas nuevas. El balayage en pelo corto puede ser tu próxima aventura. No solo estarás a la vanguardia de las tendencias, sino que también te darás la oportunidad de ver una versión nueva y emocionante de ti misma.

Acompáñame en este recorrido y descubre cómo lucir un balayage en cabello corto.

1- Balayage corto para tonos cálidos:

Leonardo Rocco muestra el balayage en cabello corto

Cuando se trata de tonos cálidos en un balayage corto, hay varias opciones encantadoras que pueden realzar tus características y resaltar la calidez natural de tu cabello. Los tonos cálidos, como los matices dorados y rojizos, pueden agregar un brillo radiante y una sensación de calidez a tu apariencia general. Opta por tonos miel o cobrizos que complementen tu tonalidad base. Este estilo es ideal para quienes buscan un look vibrante y lleno de energía.

Aquí te presento algunas ideas para aprovechar al máximo tu balayage corto con tonos cálidos:

- Balayage caramelo: el balayage en tonos caramelo es una elección popular para aquellos con cabello cálido. Esta combinación de tonos dorados y avellana agrega luminosidad y profundidad a tu corte de pelo. Puedes optar por mechas sutiles y bien difuminadas para un aspecto más natural o mechas más definidas para un contraste más llamativo. Este color lo recomiendo para aquellas que se hagan un balayage o luces por primera vez, ya que será más sutil el cambio.

- Balayage rojizo: si tienes tonalidades rojizas o cobrizas en tu cabello, un balayage en tonos rojizos puede ser una excelente opción. Desde el cobre vibrante hasta el rojo intenso, estos tonos pueden crear un efecto ardiente y lleno de vida en tu balayage corto. El contraste entre tu color base y los tonos rojizos realzará tus rasgos y agregará un toque audaz a tu estilo.

El balayage se ha hecho muy popular en los últimos 10 años por su versatilidad y su bajo mantenimiento (Gettyimages)

- Balayage Bronde: ¿prefieres una opción más versátil que combine tonos cálidos y fríos? El balayage bronde es una mezcla sutil y hermosa de tonos rubios y castaños. Esta técnica combina tonalidades doradas con reflejos más claros y brinda un aspecto moderno y elegante. El balayage bronde es perfecto para aguellos que desean una apariencia versátil que se adapte a diferentes estilos y ocasiones.

Al elegir el balayage corto con tonos cálidos, es importante considerar tu tonalidad de piel y el efecto general que deseas lograr. Recuerda también que el mantenimiento adecuado es crucial para mantener el color y la salud de tu cabello. Utilizar productos de calidad, te asegurara un cabello radiante y saludable.

¡Así que atrévete a llevar un balayage corto con tonos cálidos y disfruta de un estilo lleno de calidez y luminosidad que te haga destacar entre la multitud!

2- Balayage corto para tonos fríos:

La paciencia, técnica y prolijidad son esenciales para lograr el resultado deseado (Cortesia @lucianouok)

Cuando se trata de tonos fríos en un balayage corto, hay una amplia gama de opciones que pueden realzar tu estilo y brindarle un toque moderno y sofisticado a tu cabello. Los tonos fríos, como los cenizos y los platinados, tienen un encanto único y pueden añadir elegancia a tu apariencia general. Aquí te presento algunas ideas para llevar un balayage corto con tonos fríos:

- Balayage platinado: el balayage en tonos platinados es una opción audaz y vanguardista. Este estilo añade un toque plateado y sofisticado a tu cabello, creando un efecto deslumbrante y elegante. El contraste entre los tonos platinados y tu color base le dará a tu balayage corto un aspecto moderno y futurista.

- Balayage gris: el balayage en tonos grises es una tendencia en ascenso que brinda un aspecto fresco y contemporáneo. Desde los tonos grises más suaves hasta los grises más intensos, esta elección de color puede darle a tu balayage corto un estilo único y vanguardista. El balayage gris se ve especialmente impresionante en cortes de pelo cortos y angulares.

- Balayage azul plateado: para aquellos que desean un toque de color extra en su balayage corto, el azul plateado es una opción fascinante. Esta combinación de tonos azules y plateados crea un efecto único y llamativo en tu cabello. El balayage azul plateado es perfecto para aquellos que desean destacar y expresar su individualidad a través de su estilo capilar.

Al elegir un balayage corto con tonos fríos, es esencial tener en cuenta tu tonalidad de piel y el efecto general que deseas lograr. Un estilista profesional, puede asesorarte sobre los tonos y la técnica adecuada para ti.

3- Balayage corto con mechas gruesas:

El éxito de estas técnicas radica en que no son forzadas y no requieren un mantenimiento constante como otras técnicas más clásicas (@roccodonnaprofessional)

Cuando se trata de un balayage corto con mechas gruesas, puedes lograr un aspecto audaz y llamativo que resalte tu cabello de una manera impactante. Las mechas gruesas son una elección perfecta si deseas agregar dimensión y textura a tu balayage corto. Aquí te presento algunas ideas para aprovechar al máximo este estilo:

- Mechas gruesas en contraste: una forma popular de llevar un balayage corto con mechas gruesas es optar por un contraste notable entre los tonos claros y oscuros. Puedes elegir tonos claros, como rubios o platinados, para las mechas gruesas, mientras que el color base puede ser más oscuro, como un castaño profundo o un negro azabache. Este contraste creará un efecto de profundidad y resaltará las diferentes capas de tu corte.

- Mechas gruesas en tonos Cálidos: si buscas un balayage corto con mechas gruesas que resalte los tonos cálidos de tu cabello, considera optar por tonalidades doradas o cobrizas. Estos tonos aportarán calidez y brillo a tu balayage, creando un aspecto vibrante y radiante. Las mechas gruesas en tonos cálidos resaltarán tus rasgos y añadirán dimensión a tu corte.

- Mechas gruesas en tonos frios: si prefieres un balayage corto con mechas gruesas en tonos frios, puedes elegir tonalidades cenizas o platinadas. Estos tonos fríos agregarán un toque moderno y elegante a tu balayage, creando un contraste audaz con tu color base. Las mechas gruesas en tonos fríos resaltarán tu estilo sofisticado y contemporáneo

Recuerda que las mechas gruesas pueden variar en intensidad y tamaño, desde mechas anchas hasta secciones más definidas. Puedes trabajar en conjunto con tu estilista para determinar la mejor técnica y estilo que se adapte a tus preferencias y características únicas.

4- Balayage corto con mechas delicadas:

Leonardo Rocco muestra el balayage en cabello corto

Cuando se trata de un balayage corto con mechas delicadas, puedes lograr un aspecto suave y natural que realce la belleza de tu cabello de una manera sutil y elegante. Las mechas delicadas son una opción perfecta si buscas un balayage con transiciones suaves y una apariencia más difuminada. Aquí te presento algunas ideas para aprovechar al máximo este estilo:

- Transiciones suaves: el objetivo principal de las mechas delicadas es lograr transiciones suaves y sutiles entre los tonos de tu balayage y tu color base. En lugar de contrastes marcados, se busca crear un efecto de fusión gradual. El estilista aplicará las mechas de manera más suave, utilizando técnicas de difuminado y desvanecimiento para lograr una apariencia natural y sin líneas definidas. En estos casos se realiza con color, ya que no hace falta aclararlo demasiado.

- Aspecto natural y Sun-Kissed: las mechas delicadas son ideales si deseas un balayage corto que imite el efecto del sol en tu cabello. Opta por tonos que sean solo un par de tonos más claros que tu color base, lo que dará la apariencia de reflejos naturales y sutiles. Este estilo es perfecto para aquellos que buscan un look más relajado y de aspecto playero, como cabellos besados por el sol.

Es importante probar y descubrir qué opción es la ideal para tu cabello (@roccodonnaprofessional)

- Mechas babylights: las babylights son una técnica de coloración que consiste en mechas delicadas y sutiles en todo el cabello. Estas mechas se aplican en secciones muy finas, creando un efecto de iluminación suave y natural. Las babylights son especialmente efectivas en un balayage corto, ya que brindan una apariencia de movimiento y dimensión sin ser demasiado llamativas.

- Tonos neutros y pastel: si buscas un balayage corto con mechas delicadas que se destaque de manera sutil, considera tonos neutros o pastel. Los tonos neutros, como los beige o los marrones claros, ofrecen una apariencia sofisticada y discreta. Por otro lado, los tonos pastel, como el rosa o lavanda suave, añaden un toque de color delicado y femenino.

Recuerda que las mechas delicadas requieren un enfoque meticuloso y preciso. Trabaja en conjunto con tu estilista para determinar los tonos y las técnicas a utilizar. Con un balayage corto con mechas delicadas, puedes lograr un estilo que resalte la belleza de tu cabello y te haga sentir segura y hermosa en cualquier ocasión.

5- Balayage corto con tono pastel:

Este año, los colores pastel son tendencia en todo el mundo (Credito @maxhairstylist_)

Si quieres experimentar con colores divertidos, los tonos pastel son tendencia. Desde el rosa suave hasta el azul celeste, puedes agregar toques de color a tu balayage corto para lograr un estilo único y audaz que te permita expresar tu creatividad y personalidad a través de tu cabello. Recuerda que es importante utilizar productos de calidad para mantener la intensidad y duración de estos tonos. Aquí te presento algunas ideas para aprovechar al máximo este estilo:

- Sutiles toques de color: si deseas un look más discreto pero aún deseas experimentar con tonos pastel, considera agregar sutiles toques de color a tu balayage corto. Puedes optar por reflejos en tonos pastel como el rosa claro, la lavanda suave o el azul cielo. Estos toques sutiles le darán un toque de diversión y delicadeza a tu balayage corto sin ser demasiado llamativos.

- Degradado de tonos pastel: otra opción interesante para un balayage corto en tonos pastel es crear un degradado de colores. Puedes comenzar con tonos más claros en las raíces y luego ir intensificando el color hacia las puntas. Por ejemplo, puedes comenzar con un rosa claro en las raíces y transicionar hacia un rosa más intenso en las puntas. Esto creará un efecto suave y fascinante en tu cabello.

- Combinación de tonos pastel: si no puedes decidirte por un solo tono pastel, ¡no hay problema!

Puedes combinar varios tonos pastel en tu balayage corto para crear un look único y multidimensional. Puedes mezclar tonos como el rosa, el lila, el azul y el verde en diferentes secciones de tu cabello para obtener un efecto colorido y vibrante. Recuerda que los tonos pastel requieren un proceso de decoloración previo en el cabello, especialmente si tu color base es oscuro.

Es importante buscar la ayuda de un estilista profesional para obtener los mejores resultados y minimizar el daño en tu cabello. Además, el cuidado adecuado es esencial para mantener la intensidad y duración de los tonos pastel, utilizando productos específicos para cabello teñido y evitando el uso excesivo de herramientas de calor.

Con un balayage corto en tonos pastel, puedes explorar tu lado más creativo y divertido. ¡Deja volar tu imaginación y disfruta de un balayage corto lleno de colores pastel, lograrás un look fascinante!

6- Balayage corto con contraste de luces y oscuritos:

Las luces y sombras crean un efecto sofisticado y original en el cabello (Cortesia @lucianouok)

El contraste entre luces y sombras puede crear un efecto increíble en tu cabello corto. Combina tonos claros con tonos oscuros para resaltar diferentes capas de tu corte y lograr un look con dimensión y profundidad.

Esta técnica de luces y oscuros (highlights & lowlights), es ideal cuando tienes el cabello totalmente claro y quieres darle un efecto más natural, perfecto para hacerlo luego del verano para recuperar una melena aclarada por el sol.

7- Balayage corto con efecto raíz difuminada:

El balayage con efecto de raíz difuminada, también conocido como “root smudge” o “shadow root”, es una técnica de coloración que añade profundidad y dimensión al cabello al permitir que las raíces naturales se mezclen sutilmente con el color aplicado. Esta técnica es particularmente popular porque permite un crecimiento más suave y natural del cabello, reduciendo la necesidad de retoques frecuentes. Además, da a la cabellera un aspecto voluminoso y lleno de movimiento.

El balayage de raíz difuminada puede realizarse con una variedad de colores y tonos, lo que lo hace versátil y adaptable a las preferencias individuales. Con su capacidad para suavizar la transición entre el color natural del cabello y el tono de balayage elegido, este estilo es una opción estilizada que aporta un toque moderno y elegante a cualquier look. Esta técnica también es muy utilizada cuando hay que cubrir canas.

8- Balayage corto con toques de fantasía:

Si eres una persona creativa y arriesgada, puedes incorporar toques de colores de fantasía a tu balayage corto. Desde mechones de colores vibrantes como verde, morado o violeta, rojo, cobrizo, agua marina, etc.

Recuerda que previamente a aplicar estos colores el cabello tiene que estar decolorado, para así poder sacar la intensidad de cada color. Luego en casa lo puedes mantener el color utilizando acondicionadores con color, que harán que tu estilo dure por mucho más y se vea espectacular.

9- El balayage corto con contouring:

El contouring es una técnica que define los rasgos del rostro (Cortesia @aloxxihair @hairbyjpark)

El balayage corto con contouring, también conocido como hair contouring, es una técnica de coloración personalizada que se utiliza para resaltar y mejorar las características faciales de una persona. La idea es similar al contouring en maquillaje, donde se usan luces y sombras para definir y mejorar ciertos aspectos del rostro.

En la técnica del balayage con contouring, se aplican tonos más claros y oscuros en áreas específicas alrededor del rostro para crear una iluminación estratégica. Los tonos más claros se usan para resaltar y dar brillo, mientras que los tonos más oscuros agregan profundidad y definición. Por ejemplo, se pueden aplicar tonos más claros cerca de las mejillas y la mandíbula para resaltar estas áreas, mientras que los tonos más oscuros se pueden aplicar en las raíces para agregar dimensión.

La clave es ajustar la aplicación de color para que se adapte a la forma individual de cada rostro, destacando sus características más atractivas. Es una técnica de coloración muy personalizada y, cuando se hace correctamente, puede realzar enormemente la belleza natural de una persona.

Una persona con una cara redonda podría beneficiarse de tonos más oscuros en los lados y tonos más claros en la parte superior para ayudar a alargar visualmente la cara. Asimismo, el contorno de cabello no se limita a las mujeres. Los hombres también pueden beneficiarse de esta técnica para realzar sus características y añadir interés a sus cortes de pelo.

Es importante acudir a un estilista profesional para lograr el efecto esperado (Cortesia @lucianouok)

Es importante recordar que, aunque el contouring puede hacer maravillas, los resultados siempre dependerán de la habilidad del estilista y de su entendimiento de cómo los diferentes tonos de color interactúan con diferentes formas de rostro y tonos de piel. Por lo tanto, es importante buscar un estilista con experiencia y formación en la técnica de contouring.

Anímate a experimentar

Recuerda que el balayage corto es una opción versátil y emocionante para resaltar tu belleza y estilo personal. Ya sea que prefieras un look natural y sutil o desees experimentar con colores audaces, siempre es recomendable contar con el asesoramiento de un profesional y utilizar productos de calidad para mantener la salud y el brillo de tu cabello.

¡Anímate a probar una de estas 9 formas diferentes de llevar un balayage corto y descubre una nueva versión de ti misma!

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1

