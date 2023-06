Cuáles son los 12 restaurantes de América Latina elegidos entre los mejores del mundo

Central de Lima fue consagrado como el mejor restaurante del mundo, en el segundo puesto se ubicó Disfrutar, de Barcelona y en el tercero Diverxo, de Madrid

El prestigioso ranking gastronómico mundial The World’s 50 Best Restaurants awards coronó su edición de 2023 con la entrega de las distinciones celebrada en el Teatro de la Ópera de Les Arts en Valencia, España, lo que marcó 21° año de este acontecimiento global. Un latinoamericano, Central, de la ciudad de Lima, se consagró en el puesto número uno, al ser nombrado The World’s Best Restaurant 2023 y también The Best Restaurant in South America 2023.

En particular sudamérica reforzó aún más su posición en la gastronomía global, con el continente, ya que contó con nueve restaurantes en la lista general, incluyendo dos nuevas incorporaciones: Kjolle de Pía León, en el número 28, en Lima; y El Chato, de Bogotá, en el puesto 33. Además, América Latina sumó tres espacios de la Ciudad de México.

El proceso de votación de la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2023 incluyó a 1.080 expertos internacionales del sector de la restauración y gourmets viajeros que forman parte de The World’s 50 Best Restaurants Academy. La Academia, equilibrada entre hombres y mujeres, está formada por 27 regiones distintas de todo el mundo, cada una de las cuales cuenta con 40 miembros, incluido un presidente. Ningún patrocinador del certamen influye en el proceso de votación, se informó. La consultora de servicios profesionales Deloitte adjudica de forma independiente la lista The World’s 50 Best Restaurants, incluida la clasificación del 51 al 100. Esta adjudicación garantiza la protección de la integridad y autenticidad del proceso de votación y de las listas resultantes.

La ceremonia de premiación de The World’s 50 Best Restaurants awards, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna, fue realizada este martes en el teatro valenciano, se rindió homenaje a la cumbre del talento gastronómico de 24 territorios de los cinco continentes.

Los mejores de América Latina

1—Central, Lima (puesto 1)

Este año el más destacado de todo fue latinoamericano, Central, de la ciudad de Lima (The World's 50 Best Restaurants)

El restaurante insignia de Lima de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, se coronó como el mejor de todos, sucediendo al ganador de 2022, Geranium en Copenhague, que ahora se eleva al Salón de la Fama de los Best of the Best. Central había ocupado la segunda posición de la lista en 2022, rinde homenaje a Perú, con un menú que celebra la biodiversidad única de los ingredientes indígenas del país, guiado por su brazo de investigación, Mater Iniciativa, junto con sus tradiciones e historia, mientras promueve la sostenibilidad. Central es seguido por Disfrutar, en Barcelona, como número 2; y Diverxo, de Madrid, en el tercer lugar.

William Drew, director de contenido de The World’s 50 Best Restaurants, destacó: “Me complace enormemente compartir la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2023 y celebrar el fantástico logro de Central como el nuevo número1. Virgilio Martínez, Pía León y todo el equipo de Central han allanado el camino en la celebración de los ingredientes indígenas a través de sus platos innovadores y su cálida hospitalidad. Su compromiso con la investigación, el respeto por el patrimonio de su país y la promoción de la biodiversidad única de Perú es inigualable, y nos sentimos honrados de nombrar a Central como The World’s Best Restaurant, patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna. La lista de este año continúa mostrando la amplitud del talento culinario en todo el mundo, y esperamos ver cómo evoluciona aún más en 2024 y más allá”.

2—Maido, Lima (puesto 6)

Maido, de Lima, de inspiración japonesa (The World's 50 Best Restaurants)

En japonés, “maido” significa “bienvenido”, un saludo que el equipo del prestigioso restaurante brinda a todos los comensales que ingresan. El espacio de gastronómico japonés con corazón peruano cuenta con Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura como chef y guía turístico de este viaje por los dos países, en el que combina técnicas de ambos con la cocina nikkei.

3—Quintonil, Ciudad de México (puesto 9)

En el puesto 9 se ubicó Quintonil, de Ciudad de México (The World's 50 Best Restaurants)

El chef Jorge Vallejos lleva la batuta en Quintonil, un innovador escenario de cocina mexicana. Se destaca por su comida y su hospitalidad, junto su esposa Alejandra Flores. Centrado en productos locales frescos y sabores y técnicas tradicionales mexicanas entretejidas en preparaciones modernas, se está convirtiendo rápidamente en un clásico.

4—A Casa do Porco, San Pablo, Brasil (puesto 12)

A Casa do Porco, de San Pablo, Brasil, se especializa en carne de cerdo, como su nombre lo indica, aunque también supo adaptar su menú a los nuevos tiempos. Puesto 12 (The World's 50 Best Restaurants)

Como su nombre en portugués lo indica, A Casa do Porco recibe su nombre porque se enfoca en la carne de cerdo en todas sus formas, con un menú de degustación su carta utiliza cada parte del cerdo. En los últimos años, se ha adaptado a los requisitos dietéticos cambiantes, ya que introdujo un menú vegetariano con un sabor tan bueno como el original.

5—Pujol, Ciudad de Mexico (puesto 13)

Pujol, de Ciudad de México en el puesto 13, dedicado a la cocina mexicana (The World's 50 Best Restaurants)

El chef Enrique Olvera fundó Pujol hace más de 20 años. Este espacio presenta una propuesta innovadora basada en ingredientes autóctonos de alta calidad y las diversas técnicas de la cocina mexicana, agregando un toque moderno a las recetas tradicionales. y servirlos de la manera más elegante posible.

6—Don Julio, Buenos Aires (puesto 19)

Don Julio, de Buenos Aires, fue el único argentino que se ubicó entre los 50 mejores (Franco Fafasuli)

Don Julio es un paraíso para los amantes de la carne. El reconocido sommelier y especialista en gastronomía Pablo Rivero es su propietario y alma mater. En este restaurante se sirven prácticamente todas las partes de la vaca. Sin embargo, Rivero recomienda pedir cortes de la casa como el bife de cuadril y la entraña. Son especialistas en vino Malbec, la más destacada cepa argentina.

7—Kjolle, Lima (puesto 28)

Kjolle, de Lima, en el puesto 28, es un restaurante sustentable (The World's 50 Best Restaurants)

Se trata del primer restaurante que la chef peruana Pía León instaló en solitario. Allí experimenta con nuevos estilos y deja volar su instinto gastronómico. El equipo pasa meses investigando las mejores formas de utilizar cada parte del ingrediente para crear la menor cantidad posible de residuos y maximizar el sabor.

8—Boragó, Santiago de Chile (puesto 29)

Boragó, de Santiago de Chile, en el puesto 29, homenajea la tradición mapuche (The World's 50 Best Restaurants)

Boragó fue fundado en 2006 por el chef chileno Rodolfo Guzmán. Tiene un profundo arraigo a la cultura mapuche y muestra la generosidad que Chile tiene para ofrecer, según la calificación que dio el prestigioso premio. Los ingredientes frescos que componen el menú de temporada provienen de las costas, las cimas de las montañas o incluso de la huerta cercana al restaurante.

9—El Chato, Bogotá (puesto 33)

El Chato, de Bogotá, en Colombia es un bistró que sedujo al jurado que lo ubicó en el puesto 33 (The World's 50 Best Restaurante)

Se trata de un bistró colombiano contemporáneo, dirigido por el chef Álvaro Clavijo. Su objetivo es rendir homenaje a los productores con los que trabaja y aplica técnicas globales para resaltar los ingredientes locales. Los autores del premio destacaron de este espacio que cuenta con imaginativos menús de temporada que pueden incluir arepa de yuca, corazones de pollo, mejillones con arroz con coco o ternera paletera con bearnesa de hormigas ‘culona’.

10—Leo, Bogotá (puesto 43)

Leo, de Bogotá, en el puesto 43. Se especializa en cocina típica del país incluyendo a todas las regiones colombianas (The Wold's 50 Best Restaurants)

La líder de la cocina de Leo es su líder, Leonor Espinosa, ganadora del The World’s Best Female Chef 2022. Se trata de un restaurante colombiano que celebra la diversidad del país. El menú ofrece un viaje culinario por la selva amazónica, la sierra andina y la costa del Pacífico. Todos los platos se combinan a la perfección con las excepcionales opciones de bebidas cuidadosamente seleccionadas por Laura Hernández, una sommelier capacitada además de hija de Leo.

11—Mayta, Lima (puesto 47)

Mayta, en Lima, homenajea la cocina peruana. Fue distinguida con el puesto 47 (The World's 50 Best Restaurants)

En lengua aymara Mayta significa “tierra noble” y fue puesto en honor a las comunidades indígenas peruanas que hablan este idioma. El restaurante insignia de Jaime Pesaque es una oda al Perú y su cocina se basa en sabores y preparaciones inspirados en la memoria y la historia, combinados con un toque moderno, explicó The World’s 50 Best Restaurants.

12—Rosetta, Ciudad de México (puesto 49)

Elena Reygadas es el alma mater de Rosetta, de Ciudad de México que fue distinguido en el puesto 49, al tiempo que ella misma se consagró como la mejor chef femenina del año

Rosetta fue instalado en una antigua casona en un barrio popular de la Ciudad de México. Combina ingredientes mexicanos con técnicas de cocina indígenas y modernas. El restaurante está dirigido por Elena Reygadas, considerada una visionaria por los creadores del premio, quien fue votada como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2023.

Premios especiales

Los latinoamericanos que fueron galardonados por los premios particulares fueron Pía Salazar, de Nuema, Quito, como ganadora del Beronia World’s Best Sommelier Award, patrocinado por Sosa. Ya coronada como Latin America’s Best Pastry Chef 2022, esta chef nacida en Cuenca está ayudando a posicionar a Ecuador en el mapa culinario con sus creaciones experimentales, convirtiendo frutas y verduras en obras maestras dulces, como coco con levadura rica en umami y ajo negro, o puerro y vainilla con cedrón, una hierba similar a la verbena de limón.

En la velada también se rindió homenaje a los galardonados con premios especiales anunciados de antemano, entre ellos los ganadores de los Champions of Change: Nora Fitzgerald Belahcen, fundadora de la empresa social marroquí Amal, y Othón Nolasco y Damián Diaz, el dúo que está detrás del proyecto de seguridad alimentaria No Us Without You LA. Elena Reygadas, ganadora de The World’s Best Female Chef Award, Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, ganador de Icon Award, y el restaurante neoyorquino Tatiana, de Kwame Onwuachi, ganador del Resy One To Watch Award, recibieron sus trofeos en el escenario.

El proceso de votación incluyó a 1.080 expertos internacionales del sector de la restauración y gourmets viajeros (The World's 50 Best Restaurants)

Los 50 mejores restaurantes del mundo según The World’s 50 Best Restaurants:

1 Central, Lima

2 Disfrutar, Barcelona

3 Diverxo, Madrid

4 Asador Etxebarri, Atxondo

5 Alchemist, Copenhagen

6 Maido, Lima

7 Lido 84, Gardone Riviera

8 Atomix, New York

9 Quintonil, Mexico City

10 Table by Bruno Verjus, Paris

11 Trèsind Studio, Dubai

12 A Casa do Porco, São Paulo

13 Pujol Mexico, City

14 Odette, Singapore

15 Le Du, Bangkok

16 Reale, Castel di Sangro

17 Gaggan Anand, Bangkok

18 Steirereck, Vienna

19 Don Julio, Buenos Aires

20 Quique Dacosta, Denia

21 Den, Tokyo

22 Elkano, Getaria

23 Kol, London

24 Septime, Paris

25 Belcanto, Lisbon

26 Schloss Schauenstein, Fürstenau

27 Florilège, Tokyo

28 Kjolle, Lima

29 Boragó, Santiago

30 Frantzén, Stockholm

31 Mugaritz, San Sebastian

32 Hiša Franko, Kobarid

33 El Chato, Bogotá

34 Uliassi, Senigallia

35 Ikoyi, London

36 Plénitude, Paris

37 Sézanne, Tokyo

38 The Clove Club, London

39 The Jane, Antwerp

40 Restaurant Tim Raue, Berlin

41 Le Calandre, Rubano

42 Piazza Duomo, Alba

43 Leo, Bogotá

44 Le Bernardin, New York

45 Nobelhart & Schmutzig, Berlin

46 Orfali Bros Bistro, Dubai

47 Mayta, Lima

48 La Grenouillère, La Madeleine-sous-Montreuil

49 Rosetta, Mexico City

50 The Chairman, Hong Kong

