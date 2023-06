Los 9 vinos argentinos ideales para regalar y compartir con papá

Compartir un grato momento es uno de los regalos más importantes y significativos para un padre (Getty)

Cuando llega el día del padre, las intenciones se repiten y todos quieren ser originales, a la vez que sorprenderlo de acuerdo al presupuesto de cada uno. Entre todos los regalos posibles, hay uno que siempre viene bien y nunca falla; un buen vino. En primer lugar, porque los vinos son siempre diferentes, no solo por la diversidad que ofrecen sino también porque siguen evolucionando en la botella. Además, como la situación de consumo influye, los vinos también pueden sentirse diferentes. Esto significa que un vino termina siendo un regalo único y, por ende, recordable.

Un regalo que no pasa de moda y permite lucirse ante el agasajado, porque gracias a la constante evolución de la vitivinicultura argentina siempre hay novedades en las góndolas, no solo marcas originales sino también exponentes que llegan de nuevas bodegas y desde nuevos terruños. Y todo esto se suma a la propuesta existente de casas consagradas que siempre se está renovando con las nuevas cosechas.

Obviamente todo padre merece lo mejor y lograr sorprenderlo con un vino es más fácil de lo que parece. El objetivo es quedar bien causando un gran impacto, sin que ello implique invertir lo que no se tenga. Por suerte, la oferta incluye alternativas destacadas en todos los segmentos de precio, a la medida de cada paladar y de cada bolsillo. Pero no solo se trata de gastar o invertir lo justo y necesario, sino de lograr transmitir un mensaje con un obsequio que vaya más allá del vino. Y para eso hay que tener en cuenta ciertos aspectos e invertir un poco más de tiempo y dedicación en la búsqueda y elección del vino, porque al regalo para que sea completo habrá que explicarlo, no tanto por su contenido sino por su selección.

Son muchas las opciones para elegir un vino adecuado

¿Cómo elegir el mejor vino para papá?

El primer paso es determinar un presupuesto de compra, entendiendo que los vinos valen y no cuestan y, por lo tanto, no se estará “gastando” en el regalo sino “invirtiendo”. Una vez definido el rango, hay que jugársela por el tipo de vino. Está claro que los tintos acaparan la mayor atención, no solo porque son mayoría, también porque tienen esa imagen de ser mejores, un poco atada a su mayor capacidad de guarda. Pero además por la época del año, ya que la celebración se da a comienzos del invierno, y las bajas temperaturas influyen para regalar más un buen vino tinto.

Pero si a papá le gustan más los rosados, blancos, espumosos o dulces, a no dudarlo. Luego viene el tema del estilo del vino y acá es donde se pone más divertida la cuestión. Apoyarse en su cepa preferida o la marca de la cual siempre habla puede ayudar, aunque siempre será mejor apostar por sorprenderlo. Y para ello hay que saber que el vino argentino es tan diverso que hay muchas opciones.

Puede ser un vino innovador y atrevido, como muchas etiquetas nuevas y llamativas de pequeños o grandes emprendimientos que buscan sorprender a partir de uvas poco utilizadas o vinos elaborados por métodos de vinificación alternativos.

Y si bien siempre detrás de un vino hay una historia, en los vinos de autor, donde el nombre o la firma del personaje están en la etiqueta, la historia de vida se entremezcla con la del vino y el estilo del mismo termina siendo un reflejo de su personalidad y su interpretación de una uva o de un lugar, tan personal que lo hace un vino original.

Las experiencias y los gratos momentos son los que pueden aportar un vino como regalo del día del padre (Getty)

También se puede apostar por alguna de esas etiquetas eternas, que siempre estuvieron ahí, incluso de una cosecha más vieja, ya que los vinos guardados poseen esos sabores que solo el tiempo le pueden imprimir a los buenos vinos, además de reflejar parte de la historia vitivinícola del país. También, se puede optar por un vino de una zona específica, ya sea de las alternativas o de las más conocidas, aprovechando que hoy hay mucha más precisión.

Porque el lugar se ha convertido en la variable más importante, junto con el hacedor, para lograr vinos únicos, ya que el carácter de un lugar no se puede emular en otro lado, por más que se utilice la misma uva, la misma conducción, el mismo rendimiento, o con el mismo método de elaboración y crianza. Simplemente, porque en los buenos vinos el carácter del lugar hace la diferencia. Y a partir de ese vino de región, pueblo, viñedo o parcela, se puede hacer viajar a papá a través de las copas.

Con todo esto, el vino demuestra ser el regalo indicado, pero hay un detalle que es el más importante y puede terminar marcando la diferencia, más allá del carácter, estilo y calidad del vino. Firmar y dedicar la botella para que se convierta en un regalo único y para siempre, un trofeo que no solo simboliza el grato recuerdo de un momento sino también el profundo sentimiento que se siente por él.

Un vino puede convertir un momento en uno inolvidable. Y esas vivencias únicas pueden tener mucho más valor que cualquier objeto material (Getty)

9 vinos argentinos ideales para regalar y compartir con papá

1- La Espera Terroir Signature Cabernet Sauvignon 2020

Funkenhausen Vineyards, 25 de Mayo, San Rafael $4900

Para lograr este Cabernet Sauvignon con buena tipicidad varietal y carácter de lugar, hacen una selección en los viñedos. Luego en bodega, la joven enóloga Jimena López realiza una elaboración tradicional con una crianza de 12 meses en barricas de roble francés. De aromas intensos y expresivos, pero a la vez equilibrados. Paladar franco con algo de especias y tierra seca, más allá de la fruta negra. Hay fluidez con taninos que marcan su paso y un final leve vegetal. Beber entre 2023 y 2025. Puntos: 90

2- Costa & Pampa Sauvignon Blanc 2021

Bodega Trapiche, Chapadmalal $6500

Para el hacedor Ezequiel Ortego, es una de las variedades que mejor se adaptó al suelo de Chapadmalal, influenciado por el clima oceánico. Sus aromas siempre son equilibrados y con buen carácter varietal, quizás más herbal y cítrico en esta añada. En boca sus texturas mordientes aportan fuerza y resaltan un costado más complejo, con dejos de infusiones, algo cítrico y leve ahumado. Es evidente que la tipicidad varietal está atravesada por el lugar. Beber entre 2023 y 2025. Puntos: 91

3- Proyecto Las Compuertas Cinco Suelos 2021

Durigutti, Las Compuertas, Luján de Cuyo $7300

Héctor Durigutti, junto a su hermano Pablo, refleja en este Malbec Blend la gran diversidad de suelos que tienen en su finca de Las Compuertas, y con cada componente logran este gran exponente. De aromas equilibrados y texturas mordientes finas y consistentes. Paladar fresco y amplio, con tonos de frutas rojas y negras, una nota especiada y algo de infusiones que aporta complejidad al final de boca. Con buen potencial. Beber entre 2023 y 2028. Puntos: 92

4- Pequeñas Producciones Barbera 2021

Escorihuela Gascón, Agrelo, Luján de Cuyo $9150

Su presentación impone un tinto robusto, pero es un vino con muy buena fluidez y su carácter frutal muy definido. De trago fresco y taninos incipientes que resaltan sus agradables notas de cereza y especias. Sobre el final de boca aparecen suaves dejos de crianza que poco a poco se irán integrando. El hacedor Matías Ciciani Soler logra un gran “vino de tavola” argentino, ideal para acompañar pastas de todo tipo. Beber entre 2023 y 2026. Puntos: 91

5- Salentein Single Vineyard El Tomillo Malbec 2021

Bodegas Salentein, Paraje Altamira, Valle de Uco $10.600

Es cierto que en esta línea los winemakers José “Pepe” Galante y Jorge Cabeza buscan reflejar el carácter de lugar con la menor intervención posible. Pero también, que el vino va ganando equilibrio en sus expresiones con el devenir de las cosechas. De aromas delicados con dejos de mina de lápiz. En boca, sus taninos incipientes aportan texturas granulosas finas que resaltan las notas precisas de frutas rojas con toques herbales. De trago profundo y delicado a la vez. Beber entre 2023 y 2031. Puntos: 93,5

6- Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2018

Rosell Boher, Valle de Uco $12.000

Detrás de este Blend de Pinot Noir (85%) con toque de Chardonnay (15%), y más de 40 meses sobre sus lías, hay una larga historia que comenzó con la cosecha 1999. Sin dudas, un vino con estilo propio que lleva la firma de Alejandro “Pepe” Martínez. De paladar fresco y buen volumen, con burbujas finas que resaltan su carácter herbal. Trago largo y amable, también profundo y complejo, para tomar o guardar. Beber entre 2023 y 2026. Puntos: 93,5

7- Lorenzo LoDivino 2017

Lorenzo de Agrelo, Agrelo, Luján de Cuyo $12.500

Con uvas provenientes de un sector elevado seleccionado del centro de la finca (orientación cenital), Matías Prieto logra un Malbec completo. De aromas compactos y austeros, pero paso por boca vertical, mordiente y granulosa. Y eso lo abre y lo hace expresivo, con algo de frutas negras y una buena frescura que le aporta potencial y más profundidad. Comparado con sus hermanos (Lo Sagrado – orientación sur – y Lo Bendito – orientación norte-), resulta más moderno y preciso en su mensaje. Puntos: 92,5

8- Zuccardi Aluvional Gualtallary 2019

Zuccardi Valle de Uco, Gualtallary $27.700

La obsesión por la coherencia llevó a Sebastián Zuccardi a cambiar el estilo de esta línea, por fuera y por dentro. Acá hay un tinto voluptuoso y con buena tensión, con toques herbáceos en sus aromas y una fruta más negra que roja en su paso por boca. Fiel a la zona, resulta un Malbec austero muy apoyado en las texturas integradas. Con mucho potencial. Beber entre 2023 y 2029. Puntos: 95

9- Enzo Bianchi Gran Corte 2019

Bodegas Bianchi, San Rafael, Mendoza $37.100

Silvio Alberto sabe que este fue, es y deberá seguir siendo el gran vino de la bodega, por historia y origen. Y en este 2019 eligió combinar Malbec (41%), Cabernet Sauvignon (28%), Merlot (24%) y Petit Verdot (7%). De aromas compactos y algo classy, con frescura y una granulosidad fina que marca su paso por boca. De aromas densos y austeros, paladar franco con dejos de grafito y frutas negras, bien del Cabernet Sauvignon. Beber entre 2023 y 2029. Puntos: 94

